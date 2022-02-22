Redmi K50 Pro’nun Render Görüntüleri Sızdırıldı!

Xiaomi Çin’de Redmi K50 Gaming Edition‘ı piyasaya sürdü ve şimdi telefonun kardeşleri olan Redmi K50, K50 Pro ve K50 Pro+ ile Redmi K serisini genişletmeye hazır. Henüz açıklanmayan resmi lansman öncesinde, Redmi K50 Pro‘nun yüksek kaliteli render görüntüleri çevrimiçi olarak sızdırıldı ve tasarımını tüm ihtişamıyla gösterdi.

Redmi K50 Pro Tasarımı Sızdırıldı!

Redmi K50 Pro 5G‘nin yüksek çözünürlüklü görüntüleri, onLeaks olarak da bilinen, saygın tipster Steve H. McFly‘den geliyor. Cihaz, Vivo X60‘a benzer bir arka kamera tasarımına sahip. Ancak Redmi K50 Gaming Edition‘dan farklı bir görünüme sahip. Önde merkeze yerleştirilmiş bir delikli kamera var. Render’ı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Resmi ayrıntılar olmasa da Redmi K50 Pro‘nun 6,6 inç düz ekrana sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte, hangi ekran panelinin kullanılacağına ve yüksek yenileme hızını destekleyip desteklemeyeceğine dair bir kelime yok. Ayrıca 64MP birincil lens de dahil olmak üzere üçlü arka kameralara ve diğer iki kameraya sahip olması muhtemeldir. Telefonun ayrıca Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alması ve kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı MIUI 13 çalıştırması planlanıyor.

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Redmi K50 Pro‘ya Redmi K50 ve K50 Pro+ eşlik etmesi bekleniyor. Vanilya modeli Snapdragon 870 yonga setini alması beklenirken, K50 Pro+ Dimensity 9000 işlemcisi ile gelebilir. Ayrıca her iki K50 Pro modelinin de 120W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor.