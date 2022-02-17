Snapdragon 8 Gen 1’li Redmi K50 Gaming Edition Piyasaya Sürüldü!

Beklendiği gibi Redmi, yeni nesil amiral gemisi oyun telefonu Redmi K50 Gaming Edition‘ı Çarşamba akşamı Çin’de resmileştirdi. Akıllı telefon, Redmi K40 Gaming Edition‘ın halefi ve Snapdragon 8 Gen 1 mobil platform, 120W hızlı şarj, Dual VC ısı dağıtım sistemi ve daha fazlası gibi tüm üst düzey bileşenlerden oluşuyor. İşte bu telefon hakkında bilmeniz gereken her şey.

Redmi K50 Gaming Edition Tanıtıldı! İşte Teknik Detaylar

Redmi K50 Gaming Edition, daha önce açıklandığı gibi, arkada küçük bir dikdörtgen kamera çıkıntısına, şimşek şeklinde bir LED flaşa ve delikli bir ekrana sahip.

6.67 inç Full HD+ AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı ve Corning Gorilla Glass Victus kaplama desteğine sahiptir. DisplayMate A+ derecesine sahiptir ve ayrıca MEMC ve HDR10+‘ı destekler. Daha önce de belirtildiği gibi, telefon, 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alıyor.

Kamera bölümünde 64 MP Sony IMX686 ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. 20 MP selfie kamerası var. 4K videolar, Süper gece modu, Sinema modu, Süper Görüntü Sabitleme ve daha fazla kamera özelliği için destek var.

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Redmi K50 Gaming Edition, Xiaomi 11i HyperCharge ve Xiaomi 11T Pro gibi 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.700mAh pil ile destekleniyor. Ayrıca Android 12 tabanlı MIUI 13‘ü çalıştıracak.

Ek özellikler arasında 5G desteği, dört üniteli bir JBL hoparlör, CyberEngine ultra geniş bant X ekseni motoru, özel bir oyun anteni ve daha fazlası yer alıyor.

Redmi K50 AMG F1 Champion Edition

Xiaomi ayrıca Redmi K50‘nin AMG F1 Champion Edition‘ı tanıttı. Standart Redmi K50 Gaming Edition modeline çok benzer olsa da, fark hafif tasarım değişikliği, RAM+ Depolama yapılandırmaları ve fiyatta yatmaktadır.

Tasarım ilhamını Mercedes-AMG Formula 1 yarış arabasından alan telefon, karbon fiber dokuya, damalı bayrak desen öğelerine ve yeşil tonlara sahip. Ayrıca arka panelin sol üst köşesinde bir Mercedes logosu var. Redmi K50 AMG F1 Champion Edition, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip tek bir modelde geliyor.

12 GB RAM ve 128 GB depolama için K50 Gaming fiyatı 567 dolara tekabül ederken, sınırlı sayıda üretilen, 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan Mercedes AMG F1 modeli ise 662 dolar.