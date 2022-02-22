Twitter Kendinizi Konulardan Çıkarmanızı Sağlayan “Konuşmadan Ayrıl” Özelliğini Test Ediyor

Twitter, insanlara daha fazla işlevsellik sağlamak için çok sayıda yeni özelliği test ediyor ve böylece “tweetleme” deneyimini iyileştiriyor. Listedeki en son test, saygın mühendis Jane Manchun Wong tarafından keşfedildi. Bu özellikle birlikte bir sohbeti kolayca bırakabilme yeteneği sunacak.

Twitter Yeni “Konuşmadan Ayrıl” Özelliğini Test Ediyor

Wong, etiketlendiğiniz veya bahsettiğiniz bir Twitter ileti dizisinden etiketinizi kaldırmanıza olanak tanıyan yeni “Konuşmadan Ayrıl” özelliğiyle karşılaştı. Wong, özelliğin ekran görüntüsünü Twitter’da paylaştı.

Twitter is working on an onboarding screen for “Leave this conversation” pic.twitter.com/cZYeOdo1pJ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2022

“Konuşmadan Ayrıl” özelliği, etiketlendiğiniz konuşma dizileri için üç şey yapmanıza olanak tanıyor. Kullanıcı adınızın orijinal tweet’teki ve tüm yanıtlardaki etiketini kaldırır, kullanıcıların sohbette tekrar sizden bahsetmesini engeller ve bundan gelen tüm bildirimleri durdurur. Ayrıca, bir konuşma bırakırsanız, dizideki hiç kimse eylem hakkında bilgilendirilmez.

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Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da, yeni özelliğin Twitter‘daki mevcut “bu konuşmayı sessize al” özelliğinden farklı olması ve bu özellik, bir kullanıcının bahsedildiği veya etiketlendiği bir konuşma dizisinden gelen bildirimleri durduruyor. Wong ayrıca, “Konuşmadan Ayrıl” özelliğinin, bir kullanıcının kullanıcı adındaki köprüyü kaldırdığını ve süreçte düz metin haline getirdiğini açıkladı. Bu şekilde, bir sohbetten ayrılırsanız, başka hiçbir kullanıcı Twitter kullanıcı adınıza ulaşmak için kullanıcı adınızı tıklayamaz. Bununla birlikte, konuyu hala görebileceksiniz.

Özelliğin kullanılabilirliğine gelince, Twitter henüz bu konuda hiçbir şey doğrulamadı. Ancak, test edildiğinden ve şirket bir dizi yeni özellik sunduğundan, “Konuşmadan Ayrıl” özelliğinin yakın gelecekte kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz.