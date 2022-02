Twitter Kendinizi Konulardan Çıkarmanızı Sağlayan “Konuşmadan Ayrıl” Özelliğini Test Ediyor

Twitter, insanlara daha fazla işlevsellik sağlamak için çok sayıda yeni özelliği test ediyor ve böylece “tweetleme” deneyimini iyileştiriyor. Listedeki en son test, saygın mühendis Jane Manchun Wong tarafından keşfedildi. Bu özellikle birlikte bir sohbeti kolayca bırakabilme yeteneği sunacak.

Wong, etiketlendiğiniz veya bahsettiğiniz bir Twitter ileti dizisinden etiketinizi kaldırmanıza olanak tanıyan yeni “Konuşmadan Ayrıl” özelliğiyle karşılaştı. Wong, özelliğin ekran görüntüsünü Twitter’da paylaştı.

Twitter is working on an onboarding screen for “Leave this conversation” pic.twitter.com/cZYeOdo1pJ

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2022