Redmi K40 ve K40 Pro’nun Sökülme Videosu Yayınlandı

Redmi’nin 2 gün önce tanıttığı K40 ve K40 Pro modelinin sökülme videosu yayınlandı. İşte Redmi K40 ve K40 Pro’nun içindekiler!

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Redmi K40 ve K40 Pro Sökülme Videosu Yayında

Redmi 25 Şubat’ta hem rakiplerine göre uygun bir fiyatla, hem de üst düzey özelllikler ile Redmi K40 serisini tanıttı. Üç cihaz halinde tanıtılan seri, birçok insanın da dikkatini çekti. Bunun arkasından henüz 2 gün geçerken yayınlanan bir video Redmi K40 serisinin içindekileri karşımıza çıkarttı. İşte telefonların sökülme videosu ve içindekiler.

Video sayesinde gelecek dönemlerde tamirat yapmak isteyen kullanıcılar daha rahat bir deneyim yaşarken, ilgililerine de tabiri caizse ASMR etkisi yaratıyor. Telefonların özellikleri ise şu şekilde.

K40 Serisinin Özellikleri

Redmi K40 ve K40 Pro 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükle Super AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 120Hz tarama hızı ve 1300 nit parlaklıkla da dikkat çekiyor. 360Hz örnekleme hızı ise işin tuzu biberi konumunda.

Standart model 7nm üretim sürecine sahip Snapdragon 870‘den güç alıyor. Pro model ise 5nm‘lik Snapdragon 888‘i kullanıcılarla buluşturuyor. 6GB/8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri bulunan modeller kamera tarafında da ayrılıyor. Redmi K40’ın arka kamerası 48MP iken, K40 Pro’nun arka kamerası 64MP çözünürlükte.

Ek olarak 33W hızlı şarj desteği bulunan modellerin pili 4.520 mAh. Ha unutmadan telefonların kamera sensörü Sony IMX582. Ek olarak işletim sistemleri ise Android 11.

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