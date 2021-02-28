Redmi K40 AnTuTu ve Geekbench Skorları Paylaşıldı

Redmi K40 AnTuTu ve Geekbench testi ile gündeme oturdu. Ek olarak alınan skorlar telefonun ne kadar güçlü olduğunu da gösterdi.

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25 Şubat tarihinde iddialı bir şekilde tanıtılan Redmi K40 şimdi de Benchmark skorları ile gündemde. Snapdragon 865+ ile 888 arasında bir performans sunan Snapdragon 870‘den güç alan telefon, serinin “en güçsüz” (!) modeli konumunda. Pro ve Pro Plus’tan yonga ve kamerası ile ayrılan telefon oldukça yüksek skorlara imza attı. Yayınlanan testler arasında AnTuTu ve Geekbench yer aldı.

Redmi K40 AnTuTu Skoru

Digital Chat Station tarafından yayınlanan AnTuTu testi Redmi K40’ın gücünü gösterdi. Testten 630.900 puan ile ayrılan Redmi K40 listede zirvelere oynadı. Ek olarak bu skor onu 622.185 puan alan Galaxy S21‘ın önüne konumlandırdı. Yani en güçlü beşinci Android telefon oldu. Listenin zirvesinde ise 707.306 puan ile Xiaomi Mi 11 bulunmakta.

CPU’da 192.127 puan alan Redmi K40, GPU‘da 245.535‘i gördü. Kalan puanlar ise 98.370 ile Memory ve 94.868 puan ile UX tarafına paylaşıldı.

Hatırlarsanız Snapdragon 870 7nm üretim sürecine sahipti. Aynı zamanda Adreno 650′yi GPU tarafında karşımıza çıkartıyordu. Temel amacı ise uygun fiyatlı amiralleri son kullanıcı ile buluşturmaktı. Görüldüğü gibi başarılı da oluyor.

Geekbench Skoru

AnTuTu’ya nazaran daha güvenilir olan Geekbench testinde tek çekirdekte 1024 puan, çok çekirdekte ise 3486 puan alan Redmi K40, burada da beklenileni verdi denilebilir. Ayrıca bu testte Snapdragon 865+ ve Snapdragon 865‘in şu puanlara ulaştığı atlanmamalı:

Snapdragon 865

Tek çekirdekte 865 puan

Çok çekirdekte 3313 puan

Snapdragon 865+

Tek çekirdekte 973 puan

Çok çekirdekte 3346 puan

Bu skorlar da Redmi’nin yeni amiralinin gayet başarılı olduğunu gösteriyor. Tabi, güvenirseniz…

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