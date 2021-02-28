Akıllı Telefonlar
Redmi K40 AnTuTu ve Geekbench Skorları Paylaşıldı
Redmi K40 AnTuTu ve Geekbench testi ile gündeme oturdu. Ek olarak alınan skorlar telefonun ne kadar güçlü olduğunu da gösterdi.
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25 Şubat tarihinde iddialı bir şekilde tanıtılan Redmi K40 şimdi de Benchmark skorları ile gündemde. Snapdragon 865+ ile 888 arasında bir performans sunan Snapdragon 870‘den güç alan telefon, serinin “en güçsüz” (!) modeli konumunda. Pro ve Pro Plus’tan yonga ve kamerası ile ayrılan telefon oldukça yüksek skorlara imza attı. Yayınlanan testler arasında AnTuTu ve Geekbench yer aldı.
Redmi K40 AnTuTu Skoru
Digital Chat Station tarafından yayınlanan AnTuTu testi Redmi K40’ın gücünü gösterdi. Testten 630.900 puan ile ayrılan Redmi K40 listede zirvelere oynadı. Ek olarak bu skor onu 622.185 puan alan Galaxy S21‘ın önüne konumlandırdı. Yani en güçlü beşinci Android telefon oldu. Listenin zirvesinde ise 707.306 puan ile Xiaomi Mi 11 bulunmakta.
CPU’da 192.127 puan alan Redmi K40, GPU‘da 245.535‘i gördü. Kalan puanlar ise 98.370 ile Memory ve 94.868 puan ile UX tarafına paylaşıldı.
Hatırlarsanız Snapdragon 870 7nm üretim sürecine sahipti. Aynı zamanda Adreno 650′yi GPU tarafında karşımıza çıkartıyordu. Temel amacı ise uygun fiyatlı amiralleri son kullanıcı ile buluşturmaktı. Görüldüğü gibi başarılı da oluyor.
Geekbench Skoru
AnTuTu’ya nazaran daha güvenilir olan Geekbench testinde tek çekirdekte 1024 puan, çok çekirdekte ise 3486 puan alan Redmi K40, burada da beklenileni verdi denilebilir. Ayrıca bu testte Snapdragon 865+ ve Snapdragon 865‘in şu puanlara ulaştığı atlanmamalı:
Snapdragon 865
- Tek çekirdekte 865 puan
- Çok çekirdekte 3313 puan
Snapdragon 865+
- Tek çekirdekte 973 puan
- Çok çekirdekte 3346 puan
Bu skorlar da Redmi’nin yeni amiralinin gayet başarılı olduğunu gösteriyor. Tabi, güvenirseniz…
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Akıllı Telefonlar
LG V60 ThinQ Android 11 Güncellemesini Aldı
Son zamanların suskunlarından LG, geçen yılki amiraline Android 11 güncellemesini sundu. LG V60 ThinQ ilk yılını güncelleme ile tamamladı!
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Son zamanların sönük ismi LG, geçtiğimiz yılın Şubat ayında inovatif V60 ThinQ’i tanıttı. Telefon şirketin 2020 yılındaki amiral gemisi olurken ekran tarafı her zamanki gibi üst düzeydi. Üstelik kutudan çıkan bir modül telefonu çift ekranlı yapabilmekte idi. İnovasyonunun dışında Android 10‘u da kutudan çıkartan model, bugün yayınlanan güncelleme ile Android 11‘e kavuştu. Şirket yeni sürümü neredeyse tam bir yılda yayınladı.
LG V60 ThinQ Android 10 ile Gelmişti
Döneminin en güncel sürümü olan Android 10‘u kullanıcılarla buluşturan LG V60 ThinQ, saatler önce Android 11‘e kavuştu. İki parti halinde yayınlanan güncelleme, iki farklı güvenlik yamasını da beraberinde getirdi. Ek olarak ABD’de üç farklı operatör tarafından satılan telefon görmeye pek alışık olmadığımız durumları karşımıza çıkardı.
Öyle ki Verizon tarafından satılan LG V60 ThinQ modelleri Ocak 2021 güvenlik yamasına nail oldular. T-Mobile sürümü ise Şubat 2021 güvenlik yamasıyla Şubat’ın sonuna giriş yaptı. Daha şaşırtıcısı ise AT&T modellerinde yaşandı. AT&T varyantı bu güncellemeyi henüz alamadı.
Bunun dışında şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bu durum da hem LG V60 ThinQ’i AT&T’den alan kullanıcıların, hem de diğer pazardakilerin ellerini kollarını bağlıyor. Eğer siz de V60 ThinQ kullanıcısı iseniz “Ayarlar>Telefon Hakkında>Yazılım Güncellemeleri” bölümünü kontrol edebilirsiniz.
LG V60 ThinQ modelinin teknik özelliklerini kısaca hatırlatmak gerekirse:
- 6.8 inç FHD+ P-OLED ekran
- Snapdragon 865 yonga
- 8GB RAM
- 128GB / 256GB depolama
- 64MP + 13MP + ToF üçlü kamera
- 10MP ön kamera
- 27W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil
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Akıllı Telefonlar
Apple, 4. çeyrekte Samsung’u geride bıraktı!
Avrupa akıllı telefon pazarı 2020’de genel olarak düşüş yaşadı. Buna rağmen Apple’ın bölgedeki satışları 2019 rakamlarına oldukça benzerdi. Yani aslında Apple, iPhone 12 ile yılı güçlü bir şekilde tamamladı.
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Apple, 2020’nin son çeyreğinde en fazla akıllı telefon satan şirket oldu. Şirket 2020’nin 4. çeyreğinde 15,7 milyon iPhone sattı ve %30‘luk pazar payıyla birinci sırada yer aldı. Samsung, 15,5 milyon akıllı telefon satışıyla pazarın %29’unu elinde bulundurarak ikinci oldu.
Apple’ın 2020 satışları, firmanın 2019 rakamlarından sadece biraz düşük. Avrupa akıllı telefon pazarı bir önceki yıla göre %14 oranında düşüş yaşamasına rağmen şirketin satış rakamları neredeyse sabit kaldı. COVID-19 salgını genel düşüsün birincil suçlusuydu. Salgın hem arz hem de talep sorunlarına yol açtı.
2020 yılı için Apple, %22’lik pazar payıyla 41,3 milyon iPhone sattı. Samsung, yıl içinde 59,8 milyon telefon satarak sektöre öncülük etti.
Aslında iPhone 12, Apple’ın bugüne kadarki en başarılı cihaz lansmanıydı. Apple’ı 2020’nin 4. çeyreğinde %30 gibi rekor bir paya yükseltti.
Apple ve Samsung en çok birimi satarken, Xiaomi yılın en büyük Avrupa başarısını elde etti. Çinli firma, 26,7 milyon satış ve %14 pay ile 2019 satışlarını neredeyse ikiye katladı. Xiaomi, bu rakamlara ulaşmak için İspanya ve İtalya’daki güçlü satışlara güvendi.
Oppo ayrıca Avrupa’da güçlü bir yıl geçirdi ve 2020 için 6,5 milyon satışla %82 büyüme kaydetti.
iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini de dahil olmak üzere iPhone 12 ailesi, Apple’ın dünya çapında güçlü bir yıl geçirmesini sağladı. Şirket, 4. çeyrekte en büyük küresel akıllı telefon satıcısı olarak Samsung’u geride bıraktı.
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Akıllı Telefonlar
JPMorgan, 2021 için iPhone satış tahminlerini düşürdü!
Yakın tarihli bir medya raporuna göre JPMorgan analisti Samik Chatterjee, zayıf talebe rağmen iPhone satışlarının artacağını öngörüyor. Ancak Chartterjee, sene başında yaptığı satış artışı tahminini bugün düşürdü. 2021 yılı için yapılan ilk tahmin 236 milyon iPhone satışıydı. Şimdi ise bu tahmin 230 milyon satışa geriledi. İlginç bir şekilde bu yeni tahmin, iPhone’un 2020’deki satış performansından hala %13 daha yüksek.
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JPMorgan, satış beklentisini neden düşürdü?
JPMorgan analistine göre satış beklentisinin düşmesi, iPhone 12 Pro sevkiyatının azalmasından kaynaklanmakta. Üstelik iPhone 12 Mini satışları da beklentilerin çok altında seyrediyor. Araştırma enstitüleri, bu iki model için “zayıf talep” uyarısını yapıyor. Ayrıca Apple’ın, ikinci çeyrekte iPhone 12 Mini sevkiyatını durduracağı da spekülasyonlar arasında yer alıyor. Önceki istatistiklere göre iPhone 12 Mini satışları, toplam satışların yalnızca %6’sını oluşturuyor. Bu, şirketin beklentilerinin çok altında bir sonuç.
Başka bir rapor, iPhone 12 Mini‘nin bu yıl ocak ayında Amerika’daki satışlarının daha da düştüğünü gösterdi. Geçmişte %6 olan oranın, %5’e gerilediği tahmin ediliyor. JPMorgan analistleri, iPhone 12 serisinin satışlarındaki yavaşlamanın Çin’deki taleplerin azalmasından kaynaklandığını söylüyor. Ayrıca analiste göre bu yılın ikinci çeyreğinde 52 milyon iPhone satışı gerçekleşecek. Bununla birlikte tahminlere göre üçüncü çeyrekte de 42 milyon iPhone‘un satılması bekleniyor. Azalmanın devam etmesi halinde Chartterjee‘nin tahminini güncellemesi muhtemel gözüküyor.
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