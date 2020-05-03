Redmi K30i, 48 MP ana kamera ile gelecek!

Redmi K30, Aralık ayında resmi olarak piyasaya sürülmüştü. Cihazın sadece Çin versiyonu 5G desteklerken, global sürümü 4G destekliyordu. Şimdi ise söylentilere göre Redmi K30i‘nin piyasadaki en ucuz 5G telefon olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu cihaz muhtemelen Çin dışında da 5G destekli olacak.

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Redmi K30i hakkında yeni sızıntılar neler?

Redmi K30i, Redmi K30‘a göre daha ucuz bir versiyon olacak. Bunun içinde bu cihazda bazı kesintilere gidilecek gibi görünüyor. Bu durumda kesintiye gidilecek ilk özellik kamera olabilir. Bazı sızıntılara göre Redmi K30i, mevcut K30‘da bulunan 64 MP çözünürlüklü kamera yerine 48 MP çözünürlüklü kamera kullanacak. Fakat şirketin dörtlü kamera düzenine dokunmayacağı düşünülüyor. Bu sızıntıların doğruluğu resmi kaynaktan doğrulanmasa da elimizde oldukça geçerli sebepler bulunuyor.

Elimizdeki bilgiler, MIUI Kamera uygulamasının kaynak kodlarından geliyor. Bu uygulamada Redmi K30 5G‘nin kod adı olan “Picasso” adlı bir telefon geçiyor. Bu telefonun da K30i olacağı düşünülüyor. Kaynak kodunda cihazın dörtlü bir kameraya sahip olacağı ve 48 MP çözünürlüklü ana kamerasının olacağı yazıyor. Çin‘deki Redmi K30 5G‘nin 64 MP kamera kullandığını bildiğimiz için bunun uluslararası olan K30i olacağını düşünüyoruz. Bu sızıntılarla ilgili resmi açıklamayı ve cihazın özelliklerini en kısa sürede duyacağımızı tahmin ediyoruz.