Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Ultra, Dimensity 1000 ve periskop ön kamera ile geliyor!
XDA Developers üyesi olan kacskrz, MIUI 12 arayüzünün kod satırları arasında cezanne kodlu yeni bir Redmi cihazına ait kanıtlar buldu. Redmi K30 Ultra olduğu tahmin edilen modelin pek çok özelliği ortaya çıktı.
Kodlar arasında ayrıntılı incelemeler yapan kullanıcıya göre, K30 Ultra modelinin arka yüzünde ana kamera olarak 64 MP çözünürlüklü Sony IMX686 sensörün de bulunduğu dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Cihazın ön yüzünde ise pop-up türünde bir kamera yer alacak. Kacskrz adlı kullanıcı kodlar arasında K30 Ultra modelinin işlem gücünü bir MediaTek işlemciden alacağı bilgisine de ulaştı. 64 MP çözünürlüklü sensörden gelecek görüntüleri işleyebilecek bir yongaya sahip olması gereken model, Dimensity 1000 işlemcisinden güç alacağa benziyor. Bu işlemci aynı zamanda 5G desteğinede sahip.
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Cihaz ile ilgili daha önce gerçekleşen sızıntılar da 64 MP’lik sensörü, pop-up ön kamera ve Dimensity 1000 yonga setini destekler nitelikteydi. Bunlara ek olarak Redmi K30 Ultra’nın 144 MHz yenileme hızına sahip bir ekran ile geleceği de iddia edilmişti. Pil tarafında cihazın, 4.500 mAh kapasiteli ve 33 W gücünde hızlı şarj destekli bir bataryadan güç alması da beklentiler arasında.
Haberimize konu olan Redmi K30 Ultra modeline ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve değişkenlik gösterebileceğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro, selfie kamerası ile DxOMark testinde!
Geçtiğimiz Şubat ayında Xiaomi Mi 10 Pro 5G resmi olarak tanıtılmıştı. Bugün ise cihazın selfie kamerası, DxOMark testinde görüntülendi. Cihaz, Şubat ayında çıkış yaptığında arka kameranın DxOMark skoru “124” olarak belirlenmişti. Bu skor ile zirveye otursa da ardından gelen Huawei ve Honor cihazlarla 3.lüğe geriledi.
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Xiaomi Mi 10 Pro nasıl bir kamera kurulumuna sahip?
Mi 10 Pro, 0.9µm piksel sabit odaklı f/2.0 diyafram aralığı bulunan 1/3 inç büyüklüğünde 20 MP çözünürlüklü selfie kameraya sahip. Bu kamera 1080p / 30 fps video kaydını destekliyor. Kameranın teknik özelliklerine baktığımızda iyi çekimler yapabileceğini görüyoruz. DxOMark skorları cihazın iyi bir kamerasının olduğunu fakat bunun amiral gemisi düzeyinde olmadığını gösteriyor. Mi 10 Pro, DxOMark tarafından 83 puan alarak sıralamada ortalarda yerini alıyor. Cihazın orta segmentte bulunan Galaxy A71 ile aynı skoru alması oldukça şaşırtıcı olarak değerlendiriliyor.
DxOMark‘a göre Xiaomi Mi 10 Pro, arka kamera olarak test edilen en iyi cihazlardan biri. Fakat maalesef selfie kamerası için aynı şeyler söylenemiyor. Cihazın ön kamerası sosyal medyada yoğun paylaşım yapan kişileri bazı noktalarda memnun etmeyebilir. Bu noktalardan en önemlileri dinamik aralık eksikliği ve kullanışsız stabilizasyon sistemi olarak sıralanabilir. Eğer çok aktif bir şekilde paylaşım yapmıyorsanız bu telefonu değerlendirebilirsiniz. Fakat Vlogger veya bu işi meslek olarak yapan biriyseniz bu telefon uygun tercih olmayabilir.
Akıllı Telefonlar
Oppo, yeni bir telefon ile TENAA’da görüntülendi!
Oppo, Reno serisini geçtiğimiz sene Nisan ayında başlatmış olmasına rağmen şimdiye kadar 17 adet Reno serisi telefon piyasaya sürdü. Reno serisinin ilk cihazları Reno ve Reno 10x Zoom‘du. Şimdi ise TENAA‘da henüz adı bilinmeyen yeni bir Oppo telefon görüntülendi. Bu telefonun Reno 10x Zoom‘un yeni modeli olduğu söyleniyor.
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Yeni Oppo telefon hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo’nun yeni telefonu söylentilere göre Reno 10x Zoom‘un geliştirilmiş modeli olacak. Bu yüzden cihazda periskop kamera bulunacağı tahmin ediliyor. PDYM20 ve PDYT20 model numaralı telefonların teknik özelliklerine gelecek olursak, cihazların 6.5 inçlik ekranı bulunacak. Çift modlu 5G desteği, 3.945 mAh değerinde pil ve Android 10 tabanlı arayüz kullanacak olmaları ortaya çıkan diğer özellikler arasında yer alıyor. Telefonların boyutları 162,2 x 75,0 x 7,9 mm olacak. Bu da bize Reno 10x Zoom ile olan benzerliği göstermiş oluyor.
Söylentilere göre Reno 10x Zoom‘un yeni modeli Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 5x’e kadar optik, 100x’e kadar dijital zoom yapacağı tahmin ediliyor. Periskop kamerasının güncel olacağı ve bozulmaları en aza indireceği de söylentiler arasında. Bazı sızıntılar cihazın yeni bir OIS sistemine sahip olacağı ve ekran içi parmak izi okuyucusu bulunan 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip rAMOLED bir ekran ile geleceği yönünde. Cihaz hakkındaki kesinleşmiş bilgiler şimdilik TENAA ile sınırlı durumda. Diğer söylentilerin doğruluğunun yakın zamanda ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, stereo hoparlör ile gelebilir!
Önümüzdeki Ekim Ayı itibarıyla tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 serisine ait bilgi sızıntıları hız kazanmaya başladı. Son olarak cihazın hoparlörleri ile ilgili ortaya çıkan bilgilere haberimizde yakından bakıyoruz.
Daha önce de pek çok cihaza ait özellikleri sızdırarak gündeme gelen RODENT950, Twitter üzerinden Huawei Mate 40 serisinde stereo hoparlörlere yer verileceğini iddia eden bir paylaşım yaptı. Paylaşıma göre Mate 40 serisinde kullanılacak olan hoparlörler daha önce Mate 20X serisinde kullanılanlar ile aynı olacak. Oldukça yüksek ve kaliteli ses sundukları bilinen hoparlörler aynı zamanda Dolby Atmos desteğine de sahip. Elbette yeni seride daha gelişmiş ses sürücülerine yer verilerek kullanıcı deneyimi daha da ileri taşınabilir.
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Mate 40 ve Mate 20X modellerinde aynı hoparlörlerin kullanılacağını ızgara şekillerinin aynı olmasından yola çıkarak iddia eden RODENT950, başka bir ayrıntıya yer vermiyor. Cihazların tanıtımının yaklaşması ile birlikte pek çok detay netlik kazanacak.