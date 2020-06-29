Redmi Note 9 Pro kutusundan çıkıyor | İlk izlenim ve kutu açılışı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı sızıntılar, MediaTek’in MT6853 isimli orta segment bir yonga seti tanıtacağını ortaya koymuştu. Şimdi ise bu yonga seti hakkında yeni ayrıntılar paylaşıldı. Weibo‘da paylaşılan sızıntıya göre bu SoC, MT6853V ve MT6853Z olmak üzere iki versiyonda piyasaya çıkacak. Ayrıca yakın zaman içinde bu yonga setinin kullanılacağı ilk akıllı telefon tanıtılacak.

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MediaTek MT6853 maliyeti hakkında neler biliyoruz?

MediaTek MT6853 ve yeni akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak bu yonga setinin maliyetinin düşük olacağı ve bunun da telefon fiyatlarına yansıyacağı söyleniyor. Bu SoC‘yi kullanan 5G akıllı telefonların 140$’a mal olacağı tahmin ediliyor. 140$ fiyatının ortalama bir rakam olacağı ve 100-120$’a 5G akıllı telefon alınabileceği belirtiliyor. Bu telefonların performans açısından nasıl bir konumda olacağı bilinmese de 5G desteğini bulundurmaları oldukça önemli olacak.

MT6853, Dimensity yonga seti ailesine ait olabilir. Bu nedenle yonga setinin ismi Dimensity 700 veya Dimensity 600 olabilir. Bu yeni çipler ile orta segmente kadar gelen 5G desteğini artık giriş-orta segment arasında da görebileceğiz. Yakın zaman içinde Qualcomm da giriş seviyesi için yeni bir 5G destekli çip üreteceğini açıklamıştı. Snapdragon 690 isimli yonga setinin yakında çıkması bekleniyor. Anlaşılan o ki kısa süre içinde giriş-orta segment arasında 5G savaşı göreceğiz.