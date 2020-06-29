Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro kutusundan çıkıyor | İlk izlenim ve kutu açılışı
Redmi Note 9 Pro, Evofone tarafından elimize nihayet ulaştırıldı. Biz de elimize geldiği gibi telefonun kutusunu açmak istedik. İlk izlenimlerimizi, çektiğimiz videoda görebilirsiniz.
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Redmi Note 9 Pro teknik özellikleri 6.67 inçlik oldukça büyük bir ekran ve IPS panele sahip cihazımızda firmanın DotDisplay adını verdiği özel bir ekran teknolojisi yer alıyor. Note 9 Pro modelinde Qualcomm’un yeni nesil orta sınıf işlemcisi Snapdragon 720G bulunuyor.
Firmanın G serisi bildiğiniz gibi oyun odaklı bir seri. Bu yüzdendir ki, grafik birimi tarafında Adreno 618’ın kullanıldığını görüyoruz.
Kamera özellikleri
Kamera kanadında 64 MP’lik geniş açı destekli ana kameramıza, 8 MP’lik ultra-geniş, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.
Türkiye fiyatı ve renk seçenekleri?
Türkiye’de 6GB RAM/64 GB ROM’lu versiyonu şu anda e-ticaret sitelerinde 2.999.90 TL’yken, 6GB RAM/128GB ROM’lu versiyonun fiyatı 3.179.90 TL olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatlar, videoyu yayınladığımız 25.06.2020 tarihi için geçerlidir. İyi seyirler…
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Youth Edition 5G, 2 Temmuz’da piyasaya çıkıyor!
Honor 30 serisinini uygun fiyatlı bir versiyonu olarak karşımıza çıkan Youth Edition‘ın ne zaman piyasaya çıkacağı belli oldu. Cihaz 2 Temmuz tarihinde piyasaya sürülecek.
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Honor 30 Youth Edition çok yakında satışa çıkıyor!
Honor 30 ailesinin düşük özellikli modeli olarak karşımıza çıkan Youth Edition 5G, önümüzdeki hafta piyasaya çıkıyor. Çin sınırları içerisinde Youth Edition 5G adını alan akıllı telefon, küresel pazara Honor 30 Lite ismi ile çıkacak. Firma, Weibo üzerinden paylaştığı poster ile çıkış tarihini duyururken, cihaza da bir kez daha bakma fırsatını bizlere sundu. Teknik özellik bakımından serinin daha “alınabilir” versiyonu olacağını bildiğimiz cihaz, 2 Temmuz tarihinde Çin sınırları içerisinde satışa çıkacak.
Gücünü MediaTek Dimensity 800 işlemcisinden alan Honor 30 Youth Edition, adından da anlaşılacağı üzere 5G özelliği ile bizleri karşılıyor. 6.5 inç boyutunda 90 Hz yenileme hızına sahip ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan cihaz, 1080×2400 piksel çözünürlüğüne sahip. Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip olan cihazın kameraları sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro/derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Ön tarafta da 16 MP değerinde bir kameraya sahip olan cihazın parmak izi okuyucusu cihazın yan tarafında yer alıyor. 4000 mAh boyutunda bataryaya sahip cihazın 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı öğrenildi. Çin sınırları içerisinde satış tarihi belli olan cihazın şu an için küresel pazarda ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
MediaTek MT6853 yakında tanıtılacak!
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı sızıntılar, MediaTek’in MT6853 isimli orta segment bir yonga seti tanıtacağını ortaya koymuştu. Şimdi ise bu yonga seti hakkında yeni ayrıntılar paylaşıldı. Weibo‘da paylaşılan sızıntıya göre bu SoC, MT6853V ve MT6853Z olmak üzere iki versiyonda piyasaya çıkacak. Ayrıca yakın zaman içinde bu yonga setinin kullanılacağı ilk akıllı telefon tanıtılacak.
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MediaTek MT6853 maliyeti hakkında neler biliyoruz?
MediaTek MT6853 ve yeni akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak bu yonga setinin maliyetinin düşük olacağı ve bunun da telefon fiyatlarına yansıyacağı söyleniyor. Bu SoC‘yi kullanan 5G akıllı telefonların 140$’a mal olacağı tahmin ediliyor. 140$ fiyatının ortalama bir rakam olacağı ve 100-120$’a 5G akıllı telefon alınabileceği belirtiliyor. Bu telefonların performans açısından nasıl bir konumda olacağı bilinmese de 5G desteğini bulundurmaları oldukça önemli olacak.
MT6853, Dimensity yonga seti ailesine ait olabilir. Bu nedenle yonga setinin ismi Dimensity 700 veya Dimensity 600 olabilir. Bu yeni çipler ile orta segmente kadar gelen 5G desteğini artık giriş-orta segment arasında da görebileceğiz. Yakın zaman içinde Qualcomm da giriş seviyesi için yeni bir 5G destekli çip üreteceğini açıklamıştı. Snapdragon 690 isimli yonga setinin yakında çıkması bekleniyor. Anlaşılan o ki kısa süre içinde giriş-orta segment arasında 5G savaşı göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12, kutusundan şarj cihazı ile çıkmayabilir!
Apple’ın en yeni akıllı telefon serisi iPhone 12, bu yaz sonunda resmi olarak duyurulacak. Cupertino merkezli şirket cihazların maliyetini düşürmek için kolları sıvarken, kutu içeriğinde önemli bir kesintiye gidebilir!
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Apple, iPhone 12 kutu içeriğine şarj aleti koymamayı düşünüyor!
Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone 12’nin tedarikçiler tarafından belirlenen malzeme maliyeti önemli ölçüde arttı. 5G desteği nedeniyle gerçekleşen bu artışa rağmen Apple, yeni cihazlarının satış fiyatını iPhone 11 serisi ile benzer şekilde tutmak istiyor. Daha önceki raporlarda maliyeti düşürmek için EarPods’un kutu içeriğinde yer almayacağı iddia edilse de bunun yeterli olmayacağı düşünülüyordu. Kuo ise bunun üzerine markanın iPhone 12 serisinde şarj adaptörüne de yer vermemeyi tartıştığını belirtiyor.
Apple, eğer bu teori gerçekleşirse 5W’lık klasik iPhone şarj adaptörünün üretimini durduracak. Ayrıca iPhone 11 Pro’nun kutu içeriğinden çıkan 18W değerindeki hızlı şarj aleti de üretilmeyecek. Bunun yerine iPhone 12 için 20W’lık hızlı şarj desteği sunan yeni bir adaptör tasarlandığı ve bu aksesuarın ayrı satılacağı belirtiliyor. Ayrıca Apple’ın gündeme gelen maliyet tasarrufu sadece yeni iPhone modellerini kapsamıyor. Yine Ming-Chi Kuo’nun ifadelerine göre, yıl sonundan itibaren geçerli olmak üzere yeni iPhone SE’nin kutu içeriğinden de şarj cihazı çıkmayacak.
Gündeme bomba gibi düşen bu iddia karşısında tüketicilerin pek de hoşnut olmayacağı neredeyse kesin gibi gözüküyor. Ancak her akıllı telefonun kutusundan şarj aleti çıktığı için alınan kararın çevre kirliliği konusunda olumlu bir etkisi olabilir.