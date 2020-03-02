Akıllı Telefonlar
Redmi K30 serisi 1 milyon satışa ulaştı!
Redmi K30 serisi Aralık ayında geldi ve şirket 1 milyon adet satmayı başardı. Markanın resmi Weibo profiline göre, bu hem K30 hem de K30 5G akıllı telefonlarını içeriyor. Sayıyı daha da etkileyici kılan şey, COVID-19 salgınının neden olduğu önemli pazar yavaşlamasına rağmen elde edilmesiydi.
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Redmi K30 serisi hangi özelliklere sahip?
Redmi K30 ve 5G versiyonu resmen 120 Hz ekran ve 64 MP dörtlü kamera düzeni ile 10 Aralık‘ta tanıtıldı. Snapdragon 730G yonga setli cihaz anında satışa başlarken, Snapdragon 765G destekli 5G seçeneği neredeyse bir ay sonra 7 Ocak‘ta piyasaya çıktı. İki cihazda 6.67 inçlik IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca ekran koruması olarak Gorilla Glass 5 kullanılıyor. Cihazların ikisinde de 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki çeşit depolama alanı seçeneği bulunuyor.
Cihazların kameraları, 64 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü şeklinde sıralanıyor. Ön kamera tarafında ise 20 MP değerinde bir selfie kamera bulunuyor.
Şu anda, telefon Çin‘de 1.599 CNY (230$) fiyatından başlarken, 5G kardeşi 1.999 CNY (285$) fiyatından başlıyor. Bu fiyatlandırma en düşük depolama kapasitesi olan versiyon için geçerli. Telefon ayrıca Hindistan‘da Poco X2 olarak satışta bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 3 Pro, 44 MP çift selfie kamera ile duyuruldu!
Oppo, Aralık 2019‘da Çin‘de Pro sürümü 5G yonga seti ile gelen Reno 3 serisini tanıttı. Bugün şirket, düz OLED panelin içine yerleştirilmiş iki selfie kamerasıyla birlikte gelen uluslararası 5G olmayan Oppo Reno 3 Pro‘yu tanıttı.
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Oppo Reno 3 Pro hangi özelliklere sahip?
Reno 3 Pro, yakın zamanda duyurulan Mediatek Helio P95 yonga setine sahip ilk akıllı telefon oldu. 2.2 GHz ve 8 GB RAM‘e kadar çalışan iki Cortex-A75 çekirdeği olan sekiz çekirdekli CPU‘ya sahip. Depolama alanı olarak ise 128 GB veya 256 GB seçenekleri bulunuyor. Ayrıca daha fazla depolama alanı için microSD kart yuvasını kullanabiliyorsunuz.
Telefon, 20:9 oranına sahip, Full HD+ çözünürlüklü ve ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip 6.5 inçlik Super AMOLED panel ile gelecek. Sırtın tasarımı Reno 3 Pro 5G‘ye benzer ancak bu 4G cihazında ana kamera 64 MP değerinde. Gerisi aynı şekilde 2x optik zoom, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP tek renkli derinlik sensörü ile birlikte 13 MP telefoto kamerası şeklinde dizilmiş durumda.
Selfie kameralar bir delik içine yerleştirilmiş olarak bulunuyor. Bugüne kadarki en yüksek çözünürlüğe sahip ön kamera olacak. f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir lensin arkasında 44 MP 1/2.8 inçlik sensöre sahip. İkincil modül 2 MP değerindeki derinlik sensörüdür.
8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan Oppo Reno 3 Pro‘nun 6 Mart‘ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 tasarımı bir kez daha görüntülendi!
26 Mart’ta tanıtılacak olan Huawei P40 serisi ile ilgili hemen hemen her gün farklı bir bilgi ortaya çıkıyor. Telefonun erken prototip örneklerinden biri, sürpriz bir şekilde teknoloji basınının eline geçti!
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Huawei P40, tanıtımına kısa süre kala canlı fotoğraflarla ortaya çıktı!
Digitaltrends ekibinin temin ettiği Huawei P40 prototipi, tanıtımına kısa süre kalan telefonun tasarım detaylarını ortaya koyuyor. Şimdiye kadar pek çok kez gördüğümüz P40 Pro’ya göre farklı bir tasarıma sahip telefon, genel olarak Huawei P30 Pro’nun evrimleşmiş haline benziyor.
Huawei yetkilileri, erken prototip aşamasında olduğu için telefonun kullanılmasına izin vermemiş. Yetkililer, ayrıca ekran ve kamera ile ilgili detay paylaşılmasını da engellemiş. Bu nedenle cihazın yalnızca arka tasarımına ilişkin bilgiler aktarılıyor. Cam kaplamaya sahip arka yüzeyde dörtlü arka kamera paketi bulunurken, en alttaki periskop lens dikkat çekiyor. Huawei’nin prototip cihazlarında kullandığı Polarie ve Blink markaları da bu alanda yer alıyor.
Huawei P40 modelinin fiziksel boyutlar bakımından P30 Pro ile hemen hemen benzer olduğu, fakat biraz daha kalın olabileceği ifade ediliyor. Bu da cihazda yüksek kapasiteli bir batarya görebileceğimizi işaret ediyor. Bir önceki modelde bulunan 3.5 mm kulaklık girişinin yer almadığı da rapordaki önemli notlar arasında yer alıyor.
Huawei’nin en yeni amiral gemisi, 26 Mart tarihinde Paris’te yapılacak bir tanıtım ile ortaya çıkacak. Son olarak serinin Google servislerine sahip olmayacağını ve markanın kendi çözümü olan Huawei Mobil Servisleri ile satışa sunulacağını hatırlatalım.
Akıllı Telefonlar
Huawei orta sınıf telefonlarında Helio P35 ve 4GB RAM kullanabilir!
Huawei, orta sınıf yeni nesil telefonlarında Helio P35 ve 4GB RAM kullanabilir. Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin mimarisine nazaran MediaTek’i tercih etmesi açıkçası nedendir bilinmez.
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Akıllı telefonların yazılımlarını anlık olarak ölçümleye yarayan Benchmark programında ilk olarak ortaya çıkan Huawei’nin cihazında Helio P35 kullanıldığı açıkça görünüyor.
Huawei MED-AL00 kod adlı cihazın henüz teknik ve tasarım anlamında ne vadettiği belli değil. TENAA ve Çinli 3C sertifikasayon şirketleri tarafından da onaylanan bilgilere göre damla çentik bulunan 6.3 inç’lik bir ekran ve 10W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh batarya, cihazda yerini alacak.
Duyumlara göre cihaz, önümüzdeki ay Çin’de satışa sunulacak. Ancak tekrardan altını çizmek istiyorum henüz tasarıma ilişkin bilgiler netleşmiş değil. Cihazın çıkış tarihi yakınlaştıkça, gelen bilgiler artmaya başlayacaktır.