Redmi K30 serisi 1 milyon satışa ulaştı!

Redmi K30 serisi Aralık ayında geldi ve şirket 1 milyon adet satmayı başardı. Markanın resmi Weibo profiline göre, bu hem K30 hem de K30 5G akıllı telefonlarını içeriyor. Sayıyı daha da etkileyici kılan şey, COVID-19 salgınının neden olduğu önemli pazar yavaşlamasına rağmen elde edilmesiydi.

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Redmi K30 serisi hangi özelliklere sahip?

Redmi K30 ve 5G versiyonu resmen 120 Hz ekran ve 64 MP dörtlü kamera düzeni ile 10 Aralık‘ta tanıtıldı. Snapdragon 730G yonga setli cihaz anında satışa başlarken, Snapdragon 765G destekli 5G seçeneği neredeyse bir ay sonra 7 Ocak‘ta piyasaya çıktı. İki cihazda 6.67 inçlik IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca ekran koruması olarak Gorilla Glass 5 kullanılıyor. Cihazların ikisinde de 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki çeşit depolama alanı seçeneği bulunuyor.

Cihazların kameraları, 64 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü şeklinde sıralanıyor. Ön kamera tarafında ise 20 MP değerinde bir selfie kamera bulunuyor.

Şu anda, telefon Çin‘de 1.599 CNY (230$) fiyatından başlarken, 5G kardeşi 1.999 CNY (285$) fiyatından başlıyor. Bu fiyatlandırma en düşük depolama kapasitesi olan versiyon için geçerli. Telefon ayrıca Hindistan‘da Poco X2 olarak satışta bulunuyor.