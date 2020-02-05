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Redmi K30 Pro ile ilgili pil ve şarj detayları ortaya çıktı!
Redmi K30, Xiaomi‘nin resmi pazarında mevcut ve Hindistan‘ı ise Poco X2 ile vurdu. Bir pro varyantını ise bu ay olacak şekilde bekliyoruz ve bu konuda başka bir ayrıntı şuanlık bulunmamakta.
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Redmi K30 Pro hakkında hangi detaylar ortaya çıktı?
Önceki söylentilere göre bir IMX686 64 MP sensörü ile geleceği söylendi. Şimdi ise aynı sızıntı cihazın 33W hızlı şarj ve 4700 mAh kapasiteye sahip bir pil ile geleceğini söylüyor. Redmi K30 Pro‘nun ortaya çıkan bu detaylardan sonra yavaş yavaş şekillenmeye başladığını söyleyebiliriz.
Cihazın Pro olmayan versiyona göre artıları neler?
Redmi K30 Pro ile ilgili K30 versiyonuna göre büyük bir gelişme ortaya konacak. Düz K30 modelinde ve bu modelin 5G versiyonunda olmayan fakat Pro versiyonda bulunacak olan özellikler olacak. Bunlardan başlıcaları, K30 Pro‘nun 8 GB RAM ve Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek olması. K30 ve 5G versiyonunda Snapdragon 765G bulunuyordu, RAM seçeneği ise 8 ve 6 olmak üzere depolama kapasitesiyle birlikte değişiyordu.
Telefonun Redmi K30 ile aynı gövdeye sahip olmasını bekliyoruz, bu da mevcut akıllı telefonun USB-C üzerinden 27W alabilen 4500 mAh büyüklüğünde pile sahip olması nedeniyle biraz daha fazla ağırlık anlamına geliyor. Çıkış tarihinin tahminlere göre yaklaşması dolayısıyla yeni detaylar öğrenmeyi bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Corona virüsü ASUS’u da vurdu.
Corona virüsü insanlardan sonra elektronik piyasasını da etkisi almaya başladı. Güncel rakamlarda 14,500 insana bulaşan virüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından takibe alındı. Piyasalarda da etkisini göstermeye başlayan virüsün son kurbanı ASUS oldu.
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Peki Corona virüsü ASUS’a ne yaptı?
Çin‘de büyük bir kriz oluşturan ve şehirlerin karantinaya alınmasına kadar giden Corona virüsü, birçok elektronik devinin ülke genelinde mağaza, ofis ve hatta fabrikalarını kapatmasına neden oldu. Bir diğer elektronik devi Tayvan menşeli ASUS da, Çin’deki Corona virüsünden etkilenen firmalar arasında yerini aldı. Zira geçtiğimiz temmuz ayında tanıttığı “oyuncu telefonu” temalı cihazı ROG Phone 2′yi Hindistan‘da stoklardan “geçici olarak” kaldıran firma kullanıcılarına ve hayranlarına bir özür mesajı yayınladı. ASUS’un Hindistan ofisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklama da, doğrudan Çin adı verilmese de, cihazın tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle geçici olarak stoklardan kaldırıldığını ve hayranların favorisi olan telefonun en kısa zamanda tekrar stoklara gireceği belirtildi.
An open letter to our fans who’ve been waiting to buy the #ROGPhoneII. Thank you for your patience. #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/PgtjaojHOa
— ASUS India (@ASUSIndia) February 1, 2020
Tam olarak dönüş tarihi belli olmayan cihaz, Amazon gibi üçüncü parti sitelerde stokta ve alınabilir bir şekilde sahiplerini bekliyor. Ancak ASUS‘un Hindistan‘daki anlaşmalı perakende ortağı Flipkart‘da telefon stoklardan kaldırıldı. Qualcomm‘un Snapdragon 855+ işlemcisinden gücünü alan cihaz aynı zamanda 12GB RAM ve 256GB dahili depolama ile birlikte bizleri karşılıyor. Arkasında yer alan 48 megapiksel + 13 megapiksellik iki, ön tarafta ise 24 megapiksellik tek kamera bulunuyor.
Genel
LG MWC 2020 etkinliğine katılmayacak!
Koronavirüs, ortaya çıktığı günden bu yana özellikle Çin’de hayatı pek çok yönden olumsuz etkilediği gibi teknoloji dünyasında da etkilerini hissettiriyor. Virüs endişeleri sebebiyle LG MWC 2020 etkinliğine katılmamaya karar verdiğini açıkladı.
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MWC 2020 etkinliğinin organizasyonunu üstlenen GSM Topluluğu (GSMA), yaptığı son açıklamada MWC kapsamında Koronavirüs’ün yayılmaması amaçlı birçok önlem alındığını ve fuarın planlandığı gibi gerçekleşeceğini belirtmişti.
Bugün itibariyle LG tarafından konu ile ilgili önemli açıklamalar yayınlandı. Firma ay sonunda İspanya‘nın Barcelona kentinde yapılacak olan, dünyanın en büyük mobil teknolojiler fuarı MWC 2020 etkinliğine katılmayacağını açıkladı. Firma, aldığı karar ile ilgili yazılı açıklamayı www.lgnewsroom.com üzerinden yayınladı. Açıklamanın ana başlıklarında LG, Koronavirüs hakkındaki gelişmeleri ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan uyarıları yakından takip ettiklerini belirtti. Tüm çalışan, iş ortağı ve müşterilerinin uluslararası seyahatlerde gireceği risklere dikkat çeken firma, MWC 2020 etkinliğine katılmayacaklarını bildirdi. Açıklamanın devamında ise yeni LG ürünlerinin, MWC sonrasında düzenlenecek ayrı bir etkinlikte tanıtılacağı belirtildi.
Genel
Google, Rekabet Kurumu’na sözlü savunmasını gerçekleştirdi
Genel arama pazarında durumunu kötüye kullanılması ile suçlanan Google, bugün gerçekleştirilen sunumda Rekabet Kurumu’na sözlü savunmasını iletti.
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Rekabet Kurumu 19 Eylül 2018 tarihinde Amerikalı teknoloji şirketi Google’ın arama pazarında rekabete aykırı hamlelerinde değişikliklere gitmediğini tespit etmişti.
Kurulun hazırladığı raporda şirketin arama servislerini ana ekrana konumlandırması ve WebView hizmetinde alternatif sunmamasını, göz önünde bulundurarak çevrim içi alışveriş hizmetlerinde firmanın rekabete aykırı davrandığını tespit etmiştir. Bu durumun soruşturulması gerekmektedir.
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şirket, bugün kurula sözlü savunmasını gerçekleştirdi.
Şirket temsilcileri söz konusu reklam alanlarının, reklam verenlere ve kullanıcılara fayda sağladığını belirtirken, ortada bir kasıt ve ihmal olmadığını söyledi.
Savunma yapan yetkililer soruşturma kapsamında idari para cezasına mahal olmadığını, cezanın verilmesini durumunda asgari seviyeden tutarın belirlenmesini gerektiğini iletti.
Kurum sözlü savunmanın tamamlanmasının ardından söz konusu kararın 20 Şubat 2020 tarihinde açıklanmasına karar verdi. Kararın belirlenen tarihten önce açıklanması durumunda ise ilgili duyuruyu kurumun resmi internet sitesinden ulaşabileceksiniz.