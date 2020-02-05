Redmi K30 Pro ile ilgili pil ve şarj detayları ortaya çıktı!

Redmi K30, Xiaomi‘nin resmi pazarında mevcut ve Hindistan‘ı ise Poco X2 ile vurdu. Bir pro varyantını ise bu ay olacak şekilde bekliyoruz ve bu konuda başka bir ayrıntı şuanlık bulunmamakta.

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Redmi K30 Pro hakkında hangi detaylar ortaya çıktı?

Önceki söylentilere göre bir IMX686 64 MP sensörü ile geleceği söylendi. Şimdi ise aynı sızıntı cihazın 33W hızlı şarj ve 4700 mAh kapasiteye sahip bir pil ile geleceğini söylüyor. Redmi K30 Pro‘nun ortaya çıkan bu detaylardan sonra yavaş yavaş şekillenmeye başladığını söyleyebiliriz.

Cihazın Pro olmayan versiyona göre artıları neler?

Redmi K30 Pro ile ilgili K30 versiyonuna göre büyük bir gelişme ortaya konacak. Düz K30 modelinde ve bu modelin 5G versiyonunda olmayan fakat Pro versiyonda bulunacak olan özellikler olacak. Bunlardan başlıcaları, K30 Pro‘nun 8 GB RAM ve Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek olması. K30 ve 5G versiyonunda Snapdragon 765G bulunuyordu, RAM seçeneği ise 8 ve 6 olmak üzere depolama kapasitesiyle birlikte değişiyordu.

Telefonun Redmi K30 ile aynı gövdeye sahip olmasını bekliyoruz, bu da mevcut akıllı telefonun USB-C üzerinden 27W alabilen 4500 mAh büyüklüğünde pile sahip olması nedeniyle biraz daha fazla ağırlık anlamına geliyor. Çıkış tarihinin tahminlere göre yaklaşması dolayısıyla yeni detaylar öğrenmeyi bekliyoruz.