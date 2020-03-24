Redmi K30 Pro tanıtıldı:180 Hz örnekleme hızı ve SD 865 işlemci!

Redmi K30 Pro, Çin’de gerçekleşen lansman dahilinde resmen tanıtılmış oldu. 6.67” 180 Hz örnekleme hızına sahip Super AMOLED ekranı ve Snapdragon 865 ile güçlü donanım özelliklikleriyle dikkat çekiyor.

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Hatırlarsınız ki geçtiğimiz senenin sonbahar aylarında firmanın K serisine yeni bir cihaz eklediğine şahit olmuştuk. K30 adındaki bu cihaz Samsung’un amiral gemisi cihazlarında kullandığı tasarıma benzer bir şekilde geliyordu. Uzun bir süre Avrupa’da da Mi 10T olarak lanse edilmesini beklediğimiz cihaz hala global satışa çıkmış değil.

Satışa çıkışından uzun bir süre geçen cihazın şimdi ise bugün Çin’de yapılan lansman dahilinde Redmi K30 Pro adlı daha gelişmiş ve tasarımda değişikliğe gidilmiş versiyonuyla karşılaşıyoruz.

Redmi K30 Pro: 180 Hz örneklem hızına sahip Super AMOLED ekran!

Redmi K30’un baz modeline baktığımız zaman en büyük eksikliğin IPS panel kullanılmasından yana olduğunu görüyoruz. K30 Pro modelinde ise 6.67 inç boyutlarında Super AMOLED panel ve 180 Hz dokunmatik örneklem hızı desteğini görüyoruz. Bu panel Full HD+ çözünürlük sunuyor.

Tazeleme hızı değil, altını çizmek isterim. Tazeleme hızının baz modele oranla 60Hz’e düşürüldüğünü görüyoruz. Dokunmatik örneklem hızı arttıkça telefona dokunuş hissiyatınız ve oluşan gecikme de o kadar azalıyor. Ayrıca, Super AMOLED ekranla birlikte kullanılan parmak izi teknolojisi de ekran altına alınmış vaziyyette.

Sınıfında Snapdragon 865 ile en uygun fiyata en güçlü donanımı sunacak!

Snapdragon 865 işlemcisi bu sene Qualcomm’un çıkarmış olduğu yeni nesil amiral gemisi modellerde gördüğümüz performans vadeden işlemcilerden biri olarak biliniyor. Daha çok firmalar bu işlemci setini üst seviye telefonlarında kullanmayı tercih ediyorlar.

K30 Pro’da Snapdragon 865 işlemci mimarisi ve bununla birlikte 5G bağlantı seçeneklerinde kullanılmak üzere X55 modem bulunuyor. Böylelikle, 5G’nin tüm nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz.

Sony’nin IMX686 sensöründen gücünü alan 64 MP kamera!

Öncelikle cihazımızın ön tarafından bahsedelim. Ön tarafta standart modelden farkla kamera deliği yerine tam ekran deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Pop-Up kameranın kullanıldığını görüyoruz. Bu kamera ön tarafta özçekimleriniz için 20 MP çözünürlük sunabiliyor.

Arka tarafta yuvarlak çerçevenin içerisinde ise çapraz şekilde konumlandırılmış kamera setini görüyoruz. Ana kameramız Sony IMX686 sensöründen gücünü alan 64 MP’lik çözünürlük sunuyor. Ek olarak bu kamera “Optik İmaj Sabitleme (OIS)” desteğini de içerisinde barındırıyor.

Sırasıyla diğer kameralarımız ise; 13 MP’lik ultra geniş açı, 5 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü olarak belirlenmiş.

Redmi’nin yeni amiral gemisi modelinde, 33W hızlı şarj desteği sunan 4.700 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrı, geliştirilmiş haptik titreşim motoru, WİFİ 6 iletişim teknolojileri, NFC, IR alıcı ve amiral gemisi modellerde görmediğimiz kulaklık girişine de yer verilmiş.

Redmi K30 Pro, ne kadara satılacak?

Redmi K30 Pro modeli; şu an gri, mor, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle 6/128 GB model için 420 dolar, 8/256 GB versiyonu için ise 480 dolar fiyatla Çin içerisindeki raflarda yer bulacak. Dünya çapında satış tarihi ise henüz açıklanmadı.

Üst segment özelliklere sahip telefonlara göre gerçekten de uygun fiyata sahip bir model olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle K30’da yaratılan üst seviye hissiyat, bu telefonda da aynı şekilde korunmuşa benziyor.