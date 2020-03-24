Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro tanıtıldı:180 Hz örnekleme hızı ve SD 865 işlemci!
Redmi K30 Pro, Çin’de gerçekleşen lansman dahilinde resmen tanıtılmış oldu. 6.67” 180 Hz örnekleme hızına sahip Super AMOLED ekranı ve Snapdragon 865 ile güçlü donanım özelliklikleriyle dikkat çekiyor.
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Hatırlarsınız ki geçtiğimiz senenin sonbahar aylarında firmanın K serisine yeni bir cihaz eklediğine şahit olmuştuk. K30 adındaki bu cihaz Samsung’un amiral gemisi cihazlarında kullandığı tasarıma benzer bir şekilde geliyordu. Uzun bir süre Avrupa’da da Mi 10T olarak lanse edilmesini beklediğimiz cihaz hala global satışa çıkmış değil.
Satışa çıkışından uzun bir süre geçen cihazın şimdi ise bugün Çin’de yapılan lansman dahilinde Redmi K30 Pro adlı daha gelişmiş ve tasarımda değişikliğe gidilmiş versiyonuyla karşılaşıyoruz.
Redmi K30 Pro: 180 Hz örneklem hızına sahip Super AMOLED ekran!
Redmi K30’un baz modeline baktığımız zaman en büyük eksikliğin IPS panel kullanılmasından yana olduğunu görüyoruz. K30 Pro modelinde ise 6.67 inç boyutlarında Super AMOLED panel ve 180 Hz dokunmatik örneklem hızı desteğini görüyoruz. Bu panel Full HD+ çözünürlük sunuyor.
Tazeleme hızı değil, altını çizmek isterim. Tazeleme hızının baz modele oranla 60Hz’e düşürüldüğünü görüyoruz. Dokunmatik örneklem hızı arttıkça telefona dokunuş hissiyatınız ve oluşan gecikme de o kadar azalıyor. Ayrıca, Super AMOLED ekranla birlikte kullanılan parmak izi teknolojisi de ekran altına alınmış vaziyyette.
Sınıfında Snapdragon 865 ile en uygun fiyata en güçlü donanımı sunacak!
Snapdragon 865 işlemcisi bu sene Qualcomm’un çıkarmış olduğu yeni nesil amiral gemisi modellerde gördüğümüz performans vadeden işlemcilerden biri olarak biliniyor. Daha çok firmalar bu işlemci setini üst seviye telefonlarında kullanmayı tercih ediyorlar.
K30 Pro’da Snapdragon 865 işlemci mimarisi ve bununla birlikte 5G bağlantı seçeneklerinde kullanılmak üzere X55 modem bulunuyor. Böylelikle, 5G’nin tüm nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz.
Sony’nin IMX686 sensöründen gücünü alan 64 MP kamera!
Öncelikle cihazımızın ön tarafından bahsedelim. Ön tarafta standart modelden farkla kamera deliği yerine tam ekran deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Pop-Up kameranın kullanıldığını görüyoruz. Bu kamera ön tarafta özçekimleriniz için 20 MP çözünürlük sunabiliyor.
Arka tarafta yuvarlak çerçevenin içerisinde ise çapraz şekilde konumlandırılmış kamera setini görüyoruz. Ana kameramız Sony IMX686 sensöründen gücünü alan 64 MP’lik çözünürlük sunuyor. Ek olarak bu kamera “Optik İmaj Sabitleme (OIS)” desteğini de içerisinde barındırıyor.
Sırasıyla diğer kameralarımız ise; 13 MP’lik ultra geniş açı, 5 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü olarak belirlenmiş.
Redmi’nin yeni amiral gemisi modelinde, 33W hızlı şarj desteği sunan 4.700 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrı, geliştirilmiş haptik titreşim motoru, WİFİ 6 iletişim teknolojileri, NFC, IR alıcı ve amiral gemisi modellerde görmediğimiz kulaklık girişine de yer verilmiş.
Redmi K30 Pro, ne kadara satılacak?
Redmi K30 Pro modeli; şu an gri, mor, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle 6/128 GB model için 420 dolar, 8/256 GB versiyonu için ise 480 dolar fiyatla Çin içerisindeki raflarda yer bulacak. Dünya çapında satış tarihi ise henüz açıklanmadı.
Üst segment özelliklere sahip telefonlara göre gerçekten de uygun fiyata sahip bir model olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle K30’da yaratılan üst seviye hissiyat, bu telefonda da aynı şekilde korunmuşa benziyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, yeni nesil iPhonelarda yeni kamera özellikleri sunacak!
Apple analisti Ming Chi-Kuo‘nun paylaştığı son notlara göre, iPhone‘un 6.7 inçlik yeni amiral gemisi (iPhone 12) önemli kamera geliştirmeleri sunacak. Bunların başında, Aralık ayında duyduğumuz ana kamera için yeni beş eksenli sensör kaydırma ile görüntü sabitleme var.
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Apple, kamera alanında ne gibi özellikler üstünde çalışıyor?
Apple, yeni geliştirdiği beş eksenli sensör kaydırma teknolojisi ile sarsıntısız çekimler yapabilecek. Bu teknoloji optik görüntü sabitlemenin yerine kullanılacak ve daha hassas çekimlere olanak sağlayacak. Buna ek olarak, ana kamera oldukça büyük olan f/1.9 diyafram aralığına sahip sensör ve 7P element kurulumu ile birlikte gelecek.
Yakın zamanda Apple‘ın, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için portre fotoğraflar ve AR kullanım deneyimini arttırmak adına yeni 3D ToF (Time of flight) kamera geliştirdiğini iddia eden bir takım raporlar gördük. Görünüşe göre Apple, yeni iPhone amiral gemisi için kamera tarafına yoğunlaşmış durumda.
Apple‘ın, yeni nesil amiral gemisi serisi olacak olan iPhone 12 serisinin, A14 Bionic SoC işlemcisine ek olarak 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ProMotion OLED ekran kullanacağı tahmin ediliyor. Bu özelliklere ek olarak cihazların, mmWave 5G bağlantısı ve 6 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. Apple‘ın 100 milyondan fazla iPhone 12 telefon üreteceği ve satacağı öngörülüyor.
Akıllı Telefonlar
Mart sonunda piyasaya girecek akıllı telefonlar!
Mobil Dünya Kongresi‘nin (MWC) ertlenmesi bir çok planda değişikliğe neden olmuştu. Ancak bu durum, teknoloji şirketlerinin inovasyonlarını yavaşlatmadı. İşte karşınızda Mart sonunda piyasaya girecek akıllı telefonlar!
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Mart sonunda piyasaya girecek akıllı telefonlar!
Koronavirüs sebebi ile bir çok markanın üretimlerini, lansmanlarını ve etkinliklerini ertelediklerini veya iptal ettiklerini bilmekteyiz. Bu durumda markalar zor günler geçirse de Mart ayının son çeyreğinde kesin olarak piyasaya girecek akıllı telefonların listesini sizler için derledik.
24 Mart – Redmi K9 Pro
Redmi K9 Pro 24 Mart Perşembe günü tanıtılacak. Şu an için bilgiler, markanın amiral gemisinde Snapdragon 865 chipset, açılır-kapanır ön kamera ile birlikte cihazın arkasında konumlandırılmış dört adet arka kamera ve cihazın 5G bağlantısı desteklediği yönünde.
K9 modelindeki 120Hz LCD ekranın yerini Samsung’un 60Hz AMOLED ekranı aldı ve parmak izi okuyucusu ekranın içine entegre edildi. Henüz kesinleşmemsiyle beraber duyumlar, cihazın arkasında iki adet 64MP‘lik bir adet geniş açı, bir adet telefoto kamerası olacağı yönünde.
26 Mart – Huawei P40 serisi
Huawei bu Perşembe günü; P40, P40 Pro ve P40 Premium‘u tanıtacak. P40.Premium modelinde çift zoom kamera varken P40 Pro modelinde tek zoom kamerası olacağı bilinmekte.
Çift mercekli ön kamerada aynı zamanda 3D ToF sensörü olacağı ve online ödemelerin güvenli bir şekilde sağlanacağı bilinmekte. P40 Pro ve P40 Premium‘un tasarımına baktığımızda kenarların daha ince görünmesini sağlamak için kıvrımların kullanıldığını görmekteyiz. Ve tabi ki bilindiği üzere bu modelde de Google Mobil Servisleri kullanılamayacak.
Mart 26 – Realme Narzo 10 ve 10A
Realme Narzo 10 ve 10A‘da Perşembe günü tanıtılması beklenen telefonlardan birisi. Realme Narzo 10 ve 10A modellerinin detaylı incelemesi için “Realme Narzo 10 ve 10A” başlıklı haberimizi inceleyebilirsiniz. Modelin Hindistan’da “Realme 6i” ve “Realme C3” isimleri ile duyulacağı bilinmekte.
27 Mart – Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun global lansmanları ne yazık ki ertlenmişti, ancak iki amiral gemisi nihayet 27 Mart Cuma günü gözler önüne çıkmaya hazır. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro ikilisi bir aydır Çin’de mevuttu ve Pro modeli DxOMark’ın kamera listelerinde en üste sırada yerini aldı.
30 Mart – Honor 30S
Huawei‘nin geçtiğimiz dönemde kendisini bütün dünyaya tanıttığı gibi 30 Mart tarihinde de Honor, 30S modeli için aynısını yapmayı planlıyor. Honor 30S modelinin detaylı özellikleri için “Honor 30S,30 Martta geliyor” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.
30 Mart – Honor Play 9A
Honor 30S‘in aksine Honor Play 9A “ekonomik akıllı telefon” segmentini hedefliyor. Honor Play 9A da Honor 30S ile beraber 30 Mart‘ta tanıtılacak. Play 9A modeli; 5000 mAh batarya, 6.3″ boyutunda ve 1080P çözünürlüklü ekran ile gelecek. Honor Play 9A modelinin arka iki kamerası 13MP‘lik ana kameradan ve 2MP‘lik derinlik sensöründen oluşmakta. MediaTek Helio P35 chipsetinin de operasyonun beyni olacağı bilinmekte.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9S vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması
Rekabetin oldukça sert olduğu orta sınıf kategorisinde bulunan Redmi Note 9s vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması ile karşınızdayız. Bakalım cihazlar bize ne gibi özellikler sunuyor.
Ekran- Redmi Note 9s vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması
Karşılaştırdığımız her iki cihaz da boyut söz konusu olduğunda Phablet sınıfına giriyor. Yeni tanıtılan Redmi Note 9s, 6.67″ boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 20:9 formundaki ekranın kasaya oranı %84,5 seviyesinde. IPS LCD türü panel kullanan ekranın inç başına düşen piksel sayısı 395 ve Redmi bu ekranın 495 nit parlaklık sunabildiğini söylüyor. Söz konusu ekran HDR 10 desteği de sunuyor. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in ekranında bir kamera deliği bulunuyor. Ekranın sahip olduğu bir diğer özellik ise Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi.
Mi 9T ekran tarafında 6.39″ boyutunda ve 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. 19.5:9 formundaki ekran %86,1 ekran/kasa oranına sahip. AMOLED türü panel kullanan ekran Her zaman açık ekran özelliği ile bildirimlere ve saate her an erişim sunuyor. HDR 10 destekli ekranda inç başına düşen piksel sayısı 403 olarak ölçülmüş. Koruma tarafında ekran Corning Gorilla Glass 5 teknolojisine sahip. Pop-up adı verilen açılır kapanır ön kamera sistemine sahip olan Mi 9T’nin ön yüzü tam ekran formunda.
Performans- Redmi Note 9s vs Mi 9T karşılaştırması
Redmi Note 9s, gücünü Qualcomm’un oyun odaklı orta seviye işlemci platformu olarak adlandırdığı Snapdragon 720G’den alıyor. Söz konusu işlemci, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 720G işlemcisi 64 bit mimarisine sahip. Redmi Note 9s grafik tarafında gücünü Adreno 618 grafik yongasından alıyor. Cihazın Antutu v8 testi puanı ise 274.596.
2019 Nisan ayında tanıtılan Xiaomi Mi 9T modeli gücünü 64 bit mimarili Snapdragon 730 platformundan alıyor. 8 nm üretim sürecine sahip orta sınıf işlemci, 2 adet 2.2 GHz hızında çalışan Kryo 470 Gold ve 6 adet 1.8 GHz hızında çalışan Kryo 470 Silver çekirdeği olmak üzere 8 çekirdekten oluşuyor. Grafik gücünü Adreno 618 grafik yongasından alan Mi 9T Antutu v8 testinden 251.377 puan aldı.
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Kamera- Redmi Note 9s vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması
Kamera karşılaştırmamıza Xiaomi Mi 9T ile başlayalım. Arka kamera modülünde üçlü lens kurulumuna sahip olan Mi 9T ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm geniş açılı bir lens kullanıyor. Bu lense ek olarak cihazda, 8 megapiksel çözünürlüğünde 2x optik yakınlaştırma sağlayan telefoto lens ve 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı lens yer alıyor. Bu iki lensin diyafram açıklıkları ise f/2.4 seviyesinde. Çift LED flaşla desteklenen üçlü kamera HDR fotoğraflar çekebiliyor. Video tarafında ise 4K 30 FPS video çekimi destekleniyor. Xiaomi Mi 9T pop-up adı verilen açılır kapanır mekanizmalı 20 megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera sunuyor. Bu kamera f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 1080p 30 FPS videolar çekebiliyor.
Redmi Note 9s modeline baktığımızda, cihaz arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens te Redmi Note 9s modelinde sunuluyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Delikli formdaki ekran üzerinde bulunan ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kamera ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.