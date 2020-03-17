Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro AnTuTu puanı ve tasarımı ortaya çıktı.
Xiaomi‘nin geçtiğimiz yıl çıkarttığı Redmi K30, amiral gemisi yarışına katılacak yeni bir modele kavuşuyor. Redmi K30 Pro adıyla piyasaya çıkacak cihazın tasarımı ve AnTuTu puanı ortaya çıktı.
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Redmi K30 Pro amiral gemisi rekabetine ne getirecek?
Redmi K30 Pro teknik özellikler bakımından bir amiral gemisi telefon. Snapdragon 865 SoC ve 5G ile birlikte gelecek cihazın 6.67 inç OLED ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Snapdragon 865 işlemcisine sahip en ucuz amiral gemisi telefon olması beklenen cihaz, tasarım olarak da bizlere bazı sızıntılar sundu. Arka panel görüntüleri ortaya çıkan cihazın dört kameraya sahip olduğu görüldü. K30‘da yer alan pop-up kameranın bu cihazda da olacağı ortaya çıkmış oldu. Aynı zaman da günümüz akıllı telefonlarında olmayan ancak kullanıcıların eksiğini hissettikleri 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de bu cihazda yer aldığı bilgisi öğrenildi. Cihazın parmak izi okuyucusu da çoğu amiral gemisi telefonlarda olduğu gibi ekranın altına konumlandırılmış. Tasarımın yanı sıra cihaz AnTuTu‘da teste de girdi. Tam olarak 610,219 puan alan cihazın performans anlamında kullanıcıları olumlu bir beklentiye soktuğunu söyleyebiliriz. Şirketin ayrıca K20 Pro‘nun başarısının devam etmesini diledikleri kaydedildi.
24 Mart‘ta lansmanı yapılacak olan cihazın, 4700 mAh gibi yüksek bir değere sahip bataryayla birlikte geleceğini de belirtmek gerek. 430 dolar fiyatla çıkış yapacağı düşünülen cihazın iki farklı versiyonu olacağı konuşuluyor. Bunlardan biri yazıda da bahsettiğimiz K30 Pro olacakken diğer telefonun ise K30 Pro Zoom Edition ismini alacağı söyleniyor. Ancak elimizde K30 Pro Zoom Edition‘a dair herhangi bir bilgi ve detay bulunmamakta. Fiyat performans konusunda oldukça iyi işler yapması beklenen cihazın lansmanında ne gibi bilgiler sunulacak merakla beklemekteyiz.
Akıllı Telefonlar
Motorola Edge+ 108 MP kamera ile mi gelecek
Bir süredir hakkında dedikodular duyduğumuz Motorola Edge+ modeli, 108 MP kamera modülü ile beraber markanın amiral gemisi olarak karşımıza çıkmak üzere.
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Motorola Edge+ modeli de 108 MP Kamera furyasına dahil olacak mı
Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi cihazın 108 MP arka kameraya sahip olacağı; yeni sızıntılarla beraber, Evan Blass tarafından onaylandı. Böylece 108 MP kamera furyasına Motorola Edge+ modeli de dahil olmuş olacak. Yeni sızıntılar ile ortaya çıkan diğer detaylar ise cihazın kıvrımlı bir ekrana sahip olacağı ve yukarıda kamera deliğine sahip bir ekran tasarımı olacağı gibi bilgilerin kesinleşmesi oldu. Ayrıca unutmadan geçmeyelim birçok kullanıcının talep ettiği 3.5 mm kulaklık girişi de cihazda mevcut olacak. Cihaz, kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.
Ek olarak; büyük ihtimalle cihazda Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi bulunacağını söyleyebiliriz. 8 veya 12 GB Ram seçeneği bulunabilir. Cihaz 5000 mAh batarya ile desteklenecek. Karşımıza çıkacak cihaz; 108 MP kameraya ek olarak iki kameraya daha sahip olacak. Bunlardan biri 16 MP geniş açılı kamera; diğeri ise 8 MP telefoto kamera olacak.
Muhtemelen Motorola Edge+ modeline ek olarak bir de “+” olmayan standart versiyon satışa sunulacak. Standart versiyonun ise teknik özelliklerinin biraz daha kısılmış olarak gelmesini ve arka tarafta 64 MP kamera bulunmasını bekliyoruz.
Bu sızıntılar haricinde ise Motorola tarafından yapılmış bir resmiaçıklama henüz yok. Şimdilik, firmanın 3 Nisan’da yapacağı paylaşım ile telefonların ne zaman duyurulacağı ve satışa sunulacağının kesinleşmesini bekleyeceğiz. Bildiğimiz üzere Motorola, Mobil Dünya Kongresi’nde bu cihazları tanıtmayı düşünüyordu fakat Covid-19 salgını dolayısıyla etkinlik iptal edilmişti.
Akıllı Telefonlar
Fujitsu Arrows 5G özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Qualcomm, geçtiğimiz ay Asus,Vivo ve FCNT‘nin (Fujitsu Connected Technologies Limited) Snapdragon 865 kullanan telefonlar üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bir Fujitsu amiral gemisi görmeyeli oldukça uzun zaman olmuştu. Şirketin resmi web sitesindeki ürün sayfası sayesinde, nasıl bir telefon geleceğine dair artık kesin bir bilgimiz var.
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Fujitsu Arrows 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Telefon, QHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik kavisli AMOLED bir ekran ile birlikte gelecek. Ekranda sağ üst köşede 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunacak. Ekranda ayrıca bir parmak izi okuyucusu ve Gorilla Glass 5 koruması da bulunuyor. Telefonun arka tarafına gelecek olursak, 48 MP bir ana kamera, 16 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoomu bulunan 8 MP değerinde telefoto kamerası ile üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor.
Fujitsu Arrows 5G, Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB RAM ile geliyor olacak. Depolama alanı tarafında ise 128 GB‘lık bir depolama alanı bulunacak. Cihazın 5G hızı konusunda bilinenler ise, 3.4 Gbps indirme ve 4.1 Gbps yükleme hızı bulunacağı yönünde. Cihaz Android 10‘un güncel versiyonu ile piyasaya çıkacak.
Fujitsu Arrows 5G‘nin pili ise 4.070 mAh değerinde olacak. Fakat hızlı şarj olarak kaç W destekleyeceği henüz bilinmiyor. Telefon ayrıca su ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip. Günümüzde çoğu telefondan kalkmasına rağmen Fujitsu Arrows 5G‘de 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.
Cihazın 2020 baharında Japonya pazarına çıkması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro lansman tarihi açıklandı!
Redmi K30 geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise şirket, 24 Mart tarihinde cihazın Pro modelinin geleceğini resmi olarak doğruladı. Redmi, geçtiğimiz günlerde bu akıllı telefonun Snapdragon 865 SoC ve 5G ile birlikte geleceğini doğrulamıştı.
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Redmi K30 Pro hakkında neler biliyoruz?
Redmi K30 Pro çentiksiz bir ekrana sahip olacak ve vanilla K30 versiyonunda bulunan 120 Hz ekranın K30 Pro‘da da bulunacağı tahmin ediliyor. Cihazın LCD panel yerine AMOLED bir panel kullanıp kullanmayacağı hakkında ise tam bir bilgi bulunmuyor.
Redmi K30 Pro‘nun son zamanlarda sızdırılan bazı görüntüleri mevcut. Bu görüntülerde akıllı telefonun arka tarafında dairesel bir kısımda yerleştirilmiş olan dörtlü kamera düzeni gözüküyor. Cihazın dörtlü kamera düzeni ile geleceği biliniyordu ve bu elimizdeki görselle de uyuşuyor. Ayrıca cihazın ana kamerasının 64 MP çözünürlüğünde IMX686 ile geleceği tahmin ediliyor. Fakat diğer kameralarla ilgili elimizde net bir bilgi bulunmuyor. Tahmin edilene göre ultra geniş açılı, makro ve derinlik algılayıcı modüller ile gelecek.
Vanilla K30 modelinde 27W hızlı şarj ile birlikte 4.500 mAh pil bulunuyordu. Fakat Pro sürüm için farklı bir söylenti bulunuyor. Bu söylentiye göre K30 Pro modelinde 4.700 mAh değerinde bir pil bulunacak. Ayrıca şarj konusunda 33W hızlı şarj kullanacağı tahmin ediliyor.