Redmi K30 Pro AnTuTu puanı ve tasarımı ortaya çıktı.

Bir süredir hakkında dedikodular duyduğumuz Motorola Edge+ modeli, 108 MP kamera modülü ile beraber markanın amiral gemisi olarak karşımıza çıkmak üzere.

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Motorola Edge+ modeli de 108 MP Kamera furyasına dahil olacak mı

Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi cihazın 108 MP arka kameraya sahip olacağı; yeni sızıntılarla beraber, Evan Blass tarafından onaylandı. Böylece 108 MP kamera furyasına Motorola Edge+ modeli de dahil olmuş olacak. Yeni sızıntılar ile ortaya çıkan diğer detaylar ise cihazın kıvrımlı bir ekrana sahip olacağı ve yukarıda kamera deliğine sahip bir ekran tasarımı olacağı gibi bilgilerin kesinleşmesi oldu. Ayrıca unutmadan geçmeyelim birçok kullanıcının talep ettiği 3.5 mm kulaklık girişi de cihazda mevcut olacak. Cihaz, kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Ek olarak; büyük ihtimalle cihazda Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi bulunacağını söyleyebiliriz. 8 veya 12 GB Ram seçeneği bulunabilir. Cihaz 5000 mAh batarya ile desteklenecek. Karşımıza çıkacak cihaz; 108 MP kameraya ek olarak iki kameraya daha sahip olacak. Bunlardan biri 16 MP geniş açılı kamera; diğeri ise 8 MP telefoto kamera olacak.

Muhtemelen Motorola Edge+ modeline ek olarak bir de “+” olmayan standart versiyon satışa sunulacak. Standart versiyonun ise teknik özelliklerinin biraz daha kısılmış olarak gelmesini ve arka tarafta 64 MP kamera bulunmasını bekliyoruz.

Bu sızıntılar haricinde ise Motorola tarafından yapılmış bir resmiaçıklama henüz yok. Şimdilik, firmanın 3 Nisan’da yapacağı paylaşım ile telefonların ne zaman duyurulacağı ve satışa sunulacağının kesinleşmesini bekleyeceğiz. Bildiğimiz üzere Motorola, Mobil Dünya Kongresi’nde bu cihazları tanıtmayı düşünüyordu fakat Covid-19 salgını dolayısıyla etkinlik iptal edilmişti.