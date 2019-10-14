Redmi K30, 5G bağlantı desteği ve çentikli tasarımla geliyor!

Redmi K30, dünyada yavaş yavaş yaygınlaşan 5G desteği ve Samsung’un üst düzey cihazlarında görmeye alıştığımız çentikli tasarımla Çin’de yapılan lansmanla birlikte tanıtıldı.

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Redmi K20 ve Mi9T yaşadığınız yere bağlı olarak isimlendirmenin değiştiği, hemen hemen aynı cihazlar olarak piyasaya sürülmüşlerdi. Çıkışı itibariyle en popüler cihazlar arasında yerini alan bir akıllı telefon haline gelmişti.

Bugün, Redmi K ailesinin yeni bir üyesi Çin’deki lansman dahilinde tanıtılmış oldu. Şu sıralar, firmanın 5G destekli yeni bir cihaz üzerinde çalıştıklarına dair haberler duymaya başlamıştık.

Xiaomi’nin, daha uygun modeller çıkartmayı hedef aldığı Redmi alt markası, bugünkü Redmi 8 lansmanında, 5G telefonlarına yönelik kısa bakış videosu gösterdiler.

Yeni bağlantı desteklerinin yer aldığı telefonda, ek olarak Samsung vari bir çentiğin kullanıldığını görüyoruz. Weibing’in Weibo hesabından yayınladığı videoda açıkça Samsung Galaxy S10+’a benzer bir dizayn tercih edilmiş. Yani cihazın sol üst tarafında iki kameranın yer aldığı bir çentik cihazın tasarımının genel hatlarını oluşturacak.

Çift bant 5G destekleyen, Redmi modeli!

K30’un çift bant yeni nesil 5G desteğine sahip olarak gelecek. Bu demek oluyor ki şebekeye bağımlı mod ve bağımsız mod olmak üzere ağa iki farklı şekilde cihaz bağlanabilecek. Firma, var olan LTE şebekeleriyle olan iletişimi olabildiğince kararlı hale getirmeyi hedeflemiş.

5G’nin yeni yaygınlaştığı bölgelerde daha iyi bağlantı seçeneklerini, daha düşük fiyatlara almanıza da olanak sağlayacak bu teknoloji, fiyat politikalarına baktığımızda, yer aldığı klasman itibariyle bütçe dostu bir 5G cihazı görmemizi mümkün kılabilir.

Gelen bazı bilgiler, Snapdragon 7250 yonga setine sahip, çift kanal destekli 5G’ye sahip cihazın yakında tanıtılacağı yönelik duyumları içeriyor. Dünyada daha yeni yeni yaygınlaşan bu teknolojinin şimdiden erişebilir olmasını herkesin isteyeceğini düşünüyorum.