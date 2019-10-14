Akıllı Telefonlar
Redmi K30, 5G bağlantı desteği ve çentikli tasarımla geliyor!
Redmi K30, dünyada yavaş yavaş yaygınlaşan 5G desteği ve Samsung’un üst düzey cihazlarında görmeye alıştığımız çentikli tasarımla Çin’de yapılan lansmanla birlikte tanıtıldı.
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Redmi K20 ve Mi9T yaşadığınız yere bağlı olarak isimlendirmenin değiştiği, hemen hemen aynı cihazlar olarak piyasaya sürülmüşlerdi. Çıkışı itibariyle en popüler cihazlar arasında yerini alan bir akıllı telefon haline gelmişti.
Bugün, Redmi K ailesinin yeni bir üyesi Çin’deki lansman dahilinde tanıtılmış oldu. Şu sıralar, firmanın 5G destekli yeni bir cihaz üzerinde çalıştıklarına dair haberler duymaya başlamıştık.
Xiaomi’nin, daha uygun modeller çıkartmayı hedef aldığı Redmi alt markası, bugünkü Redmi 8 lansmanında, 5G telefonlarına yönelik kısa bakış videosu gösterdiler.
Yeni bağlantı desteklerinin yer aldığı telefonda, ek olarak Samsung vari bir çentiğin kullanıldığını görüyoruz. Weibing’in Weibo hesabından yayınladığı videoda açıkça Samsung Galaxy S10+’a benzer bir dizayn tercih edilmiş. Yani cihazın sol üst tarafında iki kameranın yer aldığı bir çentik cihazın tasarımının genel hatlarını oluşturacak.
Çift bant 5G destekleyen, Redmi modeli!
K30’un çift bant yeni nesil 5G desteğine sahip olarak gelecek. Bu demek oluyor ki şebekeye bağımlı mod ve bağımsız mod olmak üzere ağa iki farklı şekilde cihaz bağlanabilecek. Firma, var olan LTE şebekeleriyle olan iletişimi olabildiğince kararlı hale getirmeyi hedeflemiş.
5G’nin yeni yaygınlaştığı bölgelerde daha iyi bağlantı seçeneklerini, daha düşük fiyatlara almanıza da olanak sağlayacak bu teknoloji, fiyat politikalarına baktığımızda, yer aldığı klasman itibariyle bütçe dostu bir 5G cihazı görmemizi mümkün kılabilir.
Gelen bazı bilgiler, Snapdragon 7250 yonga setine sahip, çift kanal destekli 5G’ye sahip cihazın yakında tanıtılacağı yönelik duyumları içeriyor. Dünyada daha yeni yeni yaygınlaşan bu teknolojinin şimdiden erişebilir olmasını herkesin isteyeceğini düşünüyorum.
Akıllı Telefonlar
Honor 20 Lite, özel tasarımıyla yarın piyasaya çıkıyor!
Honor 20 Lite, göz kamaştıran geçişli kasa tasarımıyla yarın duyurulması bekleniyor. Orta-üst segmentte konumlandırılması beklenen telefonun donanım özellikleri de oldukça iyi seçilmiş.
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Honor Marka Direktörü George Zhao’nun sözü üzerine netleşen cihazın yarın Çin’deki lansmanla birlikte duyurulacağı konuşuluyor. Telefon Çin’in patent servisi TENAA tarafından da daha önce paylaşılmıştı.
Honor markasının ürün direktörü, Weibo’daki resmi hesabından, cihazın renkli tasarımdan birtakım görseller paylaştı. 15 Ekim tarihi itibariyle de tanıtılacağını ekledi.
TENAA’da LRA-AL00 kod adıyla listenen cihazda, 2.2 GHz işlemci ve Kirin 810 yonga setiyle muhtemelen satışa çıkması ön görülüyor. 4/6/8 GB seçilebilir RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar arttırılabilir depolama birimiyle telefon donatılmış.
Cihazın ekran tarafına gelirsek eğer, 6.3 inç OLED LCD panelle karşılaşıyoruz. Bu panelde 2400x1080p, Full HD+ çözünürlük yer alıyor. Ve tabiki, bu çözünürlüğe yakışır ve artık alışılagelmiş bir çözüm olan 19:9 ekran-gövde oranı cihazda konumlandırılmış.
Kamera bölümünde, 48MP çözünürlükteki ana kameraya, 8MP geniş açı ve 2MP derinlik sensörünün yer aldığı iki kamera eşlik ediyor. Ön taraftaysa 16MP öz çekim kamerası mevcut.
Cihaz, marketteki orta-seviye kullanıcıları hedeflediği için Honor 20 Lite’in özellik tablosu önem arz ediyor. Xiaoyun Zhang, telefonun arkadan görünüşün gösteren çeşitli çizimler yayınladı.
Honor 20 Lite, geçişli kasa tasarımıyla fark yaratacak!
Sunulan görselde, diyognal geçişli, yeşil-turuncu-şeftali mix ve soğuk tonlarda, deniz-mor-menekşe çözümlü iki tasarım görebiliyoruz. Tasarımsal çizgisinin oldukça ilginç ve yenilikçi olduğunu söyleyebiliriz.
Telefonun Android Pie tabanlı Magic UI 2.0 işletim sistemiyle tanıtılması bekleniyor. Cihazda yer alacak bataryanın en az 3900mAh olacağını tahmin ediyoruz.
Fiyat konumlandırma itibariyle, akıllı telefonun şu an piyasada olan cihazlar içerisinde Honor 20i ile Honor 20S arasında belirlenmesi olası gözüküyor. Yani, 250 dolar civarına, akıllı telefon sektörüne giriş yapacak.
Türkiye’deki fiyat politikaları ve vergi sistemi bu cihaza birebir dolar-kur çevirisiyle erişmemize olanak sağlamıyor. Ama, yerel piyasalarda, 2000TL altında yer alırsa baya bir ilgi toplayacağı kesin.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Android’li akıllı saatini yakında satışa çıkarabilir!
Xiaomi herhangi bir firmayla iş birliği yapmadan tasarladığı ilk android tabanlı akıllı saati olması yönüyle ortaya çıkan cihazla ilgili yeni detaylar gelmeye başladı.
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Çinli firmanın, tanıtacağı yeni cihazıyla ilgili birkaç haftadır herhangi bir haber alamıyorduk. Fakat bu hafta saatle ilgili çok önemli bir detay göz önüne serildi.
Bilindiği üzere Çinli üretici, gerek bulunduğu ülke itibariyle yerel üreticilerle gerekte yabancı birçok global firmayla iş birliğine giderek çeşitli cihazlar hazırlıyor. Bunların, global pazara sunulmasını, satışını ve marka antlaşmalarını düzenliyordu.
Amazfit firması senelerdir akıllı saat sektöründe Çinli ortağına destek veriyordu. Fakat iki firma, cihazlarında Android’in WearOS tabanlı işletim sistemine yer vermediler. Şimdi ise, firma, yılların deneyimini yeni giyilebilir teknolojiler üreterek göstermek istiyor.
Firma, yeni cihazlarında, LTE/4G bağlantıların kullanımına yönelik eSIM kart desteğini donanıma dahil ettiklerini açıkladı.
Sızdırılan bilgilere göre, cihaz öncelikli olarak Çin’de satışa sunulması bekleniyor. Bu ayın sonunda en geç cihaz piyasaya sunulacak.
Son yayınlanan raporda, Mi Wear ve Mi Watch uygulamaları içerisinde Google Wear Os’a ait bazı bağlantıların yer aldığı aktarıldı. Raporda ayrıca saatte, akıllı asistan yer alacağını (Akıllı asistan, Çin’e özel olabilir.), NFC destekleyeceğini ve de Google’ın özelleştirilmiş arayüzünün çalıştıracağı yer aldı.
Xiaomi, bilinen en iyi sağlık takip cihazları üreten firmalardan biri olarak piyasada yer alıyor. Ne kadar, cihazın tasarımsal süreçlerini Huami (Nam-ı değer Amazfit) üstlense de üreticinin iyi bir satış politikası yaratmayı benimsediğini söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Huawei CEO’su: HarmonyOS, iOS’u yakalayabilir!
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınan Huawei, yeni duyurduğu akıllı telefon modellerinde Google servisleri kullanamama gibi önemli sorunlar yaşıyor. Çinli markanın CEO’su Ren Zhenfei ise henüz emekleme aşamasında olan HarmonyOS işletim sisteminin kısa süre içerisinde iOS’u yakalayabileceğini iddia etti!
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Ren Zhengfei: Huawei HarmonyOS, 2 yıl sonra iOS ile rekabet edebilir!
Kara liste haberiyle teknoloji gündeminin sarsılmasından birkaç hafta sonra, Huawei’nin 2012 yılından bu yana kendi işletim sistemini geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Hatta yasağın kalıcı hale gelmesi durumunda Mate 30 Lite’ın bu işletim sistemi ile piyasaya çıkabileceği dahi iddia edilmişti. Sonuç olarak HarmonyOS adlı işletim sistemi Ağustos ayındaki Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda duyuruldu ve ilk olarak Smart TV modellerinde kullanılmaya başladı.
Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhenfei, her seferinde geliştirdikleri işletim sisteminin akıllı telefonlarda kullanılmayacağını söylese de son röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Yazılım konusunda çok zayıf kaldıklarını itiraf eden Zhengfei, HarmonyOS’un maksimum 2-3 yıl içerisinde iOS’u yakalayabileceğine dair oldukça büyük bir iddiada bulundu. Daha sonra Google ve Huawei’nin arasındaki ilişkinin güçlü şekilde devam ettiğini belirten tecrübeli isim, Android’i kullanmayı sürdürmeyi umduklarını sözlerine ekledi. Yani HarmonyOS şirketin elinde iddialı ve güçlü bir B planı olarak kalmayı sürdürecek.
Ren Zhenfei’ye göre yeni Huawei modellerinin Google servislerini kullanamaması, Çinli markanın gelir beklentilerinde 10 milyar dolarlık düşüşe yol açtı. Bu yılın ilk yarısında 58.3 milyar dolarlık toplam gelir elde eden marka, yıl sonunda dönemlik kazancının %17’sinden vazgeçmek zorunda kalabilir.