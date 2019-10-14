Akıllı Telefonlar
Honor 20 Lite, özel tasarımıyla yarın piyasaya çıkıyor!
Honor 20 Lite, göz kamaştıran geçişli kasa tasarımıyla yarın duyurulması bekleniyor. Orta-üst segmentte konumlandırılması beklenen telefonun donanım özellikleri de oldukça iyi seçilmiş.
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Honor Marka Direktörü George Zhao’nun sözü üzerine netleşen cihazın yarın Çin’deki lansmanla birlikte duyurulacağı konuşuluyor. Telefon Çin’in patent servisi TENAA tarafından da daha önce paylaşılmıştı.
Honor markasının ürün direktörü, Weibo’daki resmi hesabından, cihazın renkli tasarımdan birtakım görseller paylaştı. 15 Ekim tarihi itibariyle de tanıtılacağını ekledi.
TENAA’da LRA-AL00 kod adıyla listenen cihazda, 2.2 GHz işlemci ve Kirin 810 yonga setiyle muhtemelen satışa çıkması ön görülüyor. 4/6/8 GB seçilebilir RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar arttırılabilir depolama birimiyle telefon donatılmış.
Cihazın ekran tarafına gelirsek eğer, 6.3 inç OLED LCD panelle karşılaşıyoruz. Bu panelde 2400x1080p, Full HD+ çözünürlük yer alıyor. Ve tabiki, bu çözünürlüğe yakışır ve artık alışılagelmiş bir çözüm olan 19:9 ekran-gövde oranı cihazda konumlandırılmış.
Kamera bölümünde, 48MP çözünürlükteki ana kameraya, 8MP geniş açı ve 2MP derinlik sensörünün yer aldığı iki kamera eşlik ediyor. Ön taraftaysa 16MP öz çekim kamerası mevcut.
Cihaz, marketteki orta-seviye kullanıcıları hedeflediği için Honor 20 Lite’in özellik tablosu önem arz ediyor. Xiaoyun Zhang, telefonun arkadan görünüşün gösteren çeşitli çizimler yayınladı.
Honor 20 Lite, geçişli kasa tasarımıyla fark yaratacak!
Sunulan görselde, diyognal geçişli, yeşil-turuncu-şeftali mix ve soğuk tonlarda, deniz-mor-menekşe çözümlü iki tasarım görebiliyoruz. Tasarımsal çizgisinin oldukça ilginç ve yenilikçi olduğunu söyleyebiliriz.
Telefonun Android Pie tabanlı Magic UI 2.0 işletim sistemiyle tanıtılması bekleniyor. Cihazda yer alacak bataryanın en az 3900mAh olacağını tahmin ediyoruz.
Fiyat konumlandırma itibariyle, akıllı telefonun şu an piyasada olan cihazlar içerisinde Honor 20i ile Honor 20S arasında belirlenmesi olası gözüküyor. Yani, 250 dolar civarına, akıllı telefon sektörüne giriş yapacak.
Türkiye’deki fiyat politikaları ve vergi sistemi bu cihaza birebir dolar-kur çevirisiyle erişmemize olanak sağlamıyor. Ama, yerel piyasalarda, 2000TL altında yer alırsa baya bir ilgi toplayacağı kesin.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Android’li akıllı saatini yakında satışa çıkarabilir!
Xiaomi herhangi bir firmayla iş birliği yapmadan tasarladığı ilk android tabanlı akıllı saati olması yönüyle ortaya çıkan cihazla ilgili yeni detaylar gelmeye başladı.
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Çinli firmanın, tanıtacağı yeni cihazıyla ilgili birkaç haftadır herhangi bir haber alamıyorduk. Fakat bu hafta saatle ilgili çok önemli bir detay göz önüne serildi.
Bilindiği üzere Çinli üretici, gerek bulunduğu ülke itibariyle yerel üreticilerle gerekte yabancı birçok global firmayla iş birliğine giderek çeşitli cihazlar hazırlıyor. Bunların, global pazara sunulmasını, satışını ve marka antlaşmalarını düzenliyordu.
Amazfit firması senelerdir akıllı saat sektöründe Çinli ortağına destek veriyordu. Fakat iki firma, cihazlarında Android’in WearOS tabanlı işletim sistemine yer vermediler. Şimdi ise, firma, yılların deneyimini yeni giyilebilir teknolojiler üreterek göstermek istiyor.
Firma, yeni cihazlarında, LTE/4G bağlantıların kullanımına yönelik eSIM kart desteğini donanıma dahil ettiklerini açıkladı.
Sızdırılan bilgilere göre, cihaz öncelikli olarak Çin’de satışa sunulması bekleniyor. Bu ayın sonunda en geç cihaz piyasaya sunulacak.
Son yayınlanan raporda, Mi Wear ve Mi Watch uygulamaları içerisinde Google Wear Os’a ait bazı bağlantıların yer aldığı aktarıldı. Raporda ayrıca saatte, akıllı asistan yer alacağını (Akıllı asistan, Çin’e özel olabilir.), NFC destekleyeceğini ve de Google’ın özelleştirilmiş arayüzünün çalıştıracağı yer aldı.
Xiaomi, bilinen en iyi sağlık takip cihazları üreten firmalardan biri olarak piyasada yer alıyor. Ne kadar, cihazın tasarımsal süreçlerini Huami (Nam-ı değer Amazfit) üstlense de üreticinin iyi bir satış politikası yaratmayı benimsediğini söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Huawei CEO’su: HarmonyOS, iOS’u yakalayabilir!
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınan Huawei, yeni duyurduğu akıllı telefon modellerinde Google servisleri kullanamama gibi önemli sorunlar yaşıyor. Çinli markanın CEO’su Ren Zhenfei ise henüz emekleme aşamasında olan HarmonyOS işletim sisteminin kısa süre içerisinde iOS’u yakalayabileceğini iddia etti!
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Ren Zhengfei: Huawei HarmonyOS, 2 yıl sonra iOS ile rekabet edebilir!
Kara liste haberiyle teknoloji gündeminin sarsılmasından birkaç hafta sonra, Huawei’nin 2012 yılından bu yana kendi işletim sistemini geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Hatta yasağın kalıcı hale gelmesi durumunda Mate 30 Lite’ın bu işletim sistemi ile piyasaya çıkabileceği dahi iddia edilmişti. Sonuç olarak HarmonyOS adlı işletim sistemi Ağustos ayındaki Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda duyuruldu ve ilk olarak Smart TV modellerinde kullanılmaya başladı.
Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhenfei, her seferinde geliştirdikleri işletim sisteminin akıllı telefonlarda kullanılmayacağını söylese de son röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Yazılım konusunda çok zayıf kaldıklarını itiraf eden Zhengfei, HarmonyOS’un maksimum 2-3 yıl içerisinde iOS’u yakalayabileceğine dair oldukça büyük bir iddiada bulundu. Daha sonra Google ve Huawei’nin arasındaki ilişkinin güçlü şekilde devam ettiğini belirten tecrübeli isim, Android’i kullanmayı sürdürmeyi umduklarını sözlerine ekledi. Yani HarmonyOS şirketin elinde iddialı ve güçlü bir B planı olarak kalmayı sürdürecek.
Ren Zhenfei’ye göre yeni Huawei modellerinin Google servislerini kullanamaması, Çinli markanın gelir beklentilerinde 10 milyar dolarlık düşüşe yol açtı. Bu yılın ilk yarısında 58.3 milyar dolarlık toplam gelir elde eden marka, yıl sonunda dönemlik kazancının %17’sinden vazgeçmek zorunda kalabilir.
Akıllı Telefonlar
Apple 5G modem biriminin başına bir Türk getirildi!
Henüz yeni satışa sunulan iPhone 11 serisinde 5G uyumlu modelin bulunmaması, beklenti içerisinde olan Apple kullanıcılarını bir hayli şaşırtmıştı. Bu hamlesini 2020’ye saklayan teknoloji devinin uzun vadede üretmeyi hedeflediği 5G modem birimine ise sürpriz şekilde Türk bir mühendis getirildi.
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Apple üretimi 5G modem projesi Esin Terzioğlu’ya emanet!
2020 yılında piyasaya sürülecek yeni iPhone modellerinde Qualcomm üretimi 5G modemler yer alacak. Ancak Apple’ın bundan sonraki süreçte 5G modem üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirmek gibi bir planı bulunuyor. Cupertino merkezli marka, bunun için kolay yoldan ilerleyerek Intel’in 5G modem birimini 1 milyar dolar ödeyerek satın aldı.
iPhone ve diğer mobil cihazlara modem sağlayacak birimin başına ise Türk bir mühendis olan Esin Terzioğlu getirildi. Son olarak 2009-2017 yılları arasında Qualcomm’un mühendislik başkan vekili görevini üstlenen Terzioğlu, 2017’den itibaren Apple’da kablosuz SoC lideri olarak görev yapıyor. Bir süre önce 5G modem projesinin başına getirilen deneyimli mühendis, Linkedin’deki özgeçmişinde projede çalışmaya istekli kişilerin kendisine ulaşabileceğini belirtiyor.
Deneyimi olmadığı 5G modem ürününü geliştirirken süreci sorunsuz atlatmak isteyen Apple, bu yüzden nihai tüketiciye sunum aşaması için acele etmiyor. Yani markanın ürettiği 5G modemlere sahip ilk iPhone modelini 2022 ya da 2023 yılında görebiliriz. Teknoloji devi ayrıca geliştirdiği modemi yeni işlemcilerine doğrudan entegre etmek de istiyor. Bu da harici olarak yerleştirdiğinde ekstra yer kaplayan modemlerin akıllı saatler dahil olmak üzere pek çok üründe kullanılabileceği anlamına geliyor.