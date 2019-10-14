Honor 20 Lite, özel tasarımıyla yarın piyasaya çıkıyor!

Honor 20 Lite, göz kamaştıran geçişli kasa tasarımıyla yarın duyurulması bekleniyor. Orta-üst segmentte konumlandırılması beklenen telefonun donanım özellikleri de oldukça iyi seçilmiş.

Honor Marka Direktörü George Zhao’nun sözü üzerine netleşen cihazın yarın Çin’deki lansmanla birlikte duyurulacağı konuşuluyor. Telefon Çin’in patent servisi TENAA tarafından da daha önce paylaşılmıştı.

Honor markasının ürün direktörü, Weibo’daki resmi hesabından, cihazın renkli tasarımdan birtakım görseller paylaştı. 15 Ekim tarihi itibariyle de tanıtılacağını ekledi.

TENAA’da LRA-AL00 kod adıyla listenen cihazda, 2.2 GHz işlemci ve Kirin 810 yonga setiyle muhtemelen satışa çıkması ön görülüyor. 4/6/8 GB seçilebilir RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar arttırılabilir depolama birimiyle telefon donatılmış.

Cihazın ekran tarafına gelirsek eğer, 6.3 inç OLED LCD panelle karşılaşıyoruz. Bu panelde 2400x1080p, Full HD+ çözünürlük yer alıyor. Ve tabiki, bu çözünürlüğe yakışır ve artık alışılagelmiş bir çözüm olan 19:9 ekran-gövde oranı cihazda konumlandırılmış.

Kamera bölümünde, 48MP çözünürlükteki ana kameraya, 8MP geniş açı ve 2MP derinlik sensörünün yer aldığı iki kamera eşlik ediyor. Ön taraftaysa 16MP öz çekim kamerası mevcut.

Cihaz, marketteki orta-seviye kullanıcıları hedeflediği için Honor 20 Lite’in özellik tablosu önem arz ediyor. Xiaoyun Zhang, telefonun arkadan görünüşün gösteren çeşitli çizimler yayınladı.

Honor 20 Lite, geçişli kasa tasarımıyla fark yaratacak!

Sunulan görselde, diyognal geçişli, yeşil-turuncu-şeftali mix ve soğuk tonlarda, deniz-mor-menekşe çözümlü iki tasarım görebiliyoruz. Tasarımsal çizgisinin oldukça ilginç ve yenilikçi olduğunu söyleyebiliriz.

Telefonun Android Pie tabanlı Magic UI 2.0 işletim sistemiyle tanıtılması bekleniyor. Cihazda yer alacak bataryanın en az 3900mAh olacağını tahmin ediyoruz.

Fiyat konumlandırma itibariyle, akıllı telefonun şu an piyasada olan cihazlar içerisinde Honor 20i ile Honor 20S arasında belirlenmesi olası gözüküyor. Yani, 250 dolar civarına, akıllı telefon sektörüne giriş yapacak.

Türkiye’deki fiyat politikaları ve vergi sistemi bu cihaza birebir dolar-kur çevirisiyle erişmemize olanak sağlamıyor. Ama, yerel piyasalarda, 2000TL altında yer alırsa baya bir ilgi toplayacağı kesin.