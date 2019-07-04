Redmi K20 Pro Avengers Edition tanıtıldı

Redmi K20 Pro, Xiaomi’nin uygun fiyatlı amiral gemisi modeli olarak piyasaya çıkmıştı. Tam ekran deneyimi, pop-up kamera ve Qualcomm’un en güçlü işlemcisinden gücünü alan bu model dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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Redmi markasının ilk modelleri olan Redmi Note 7 ve Redmi 7’nin tanıtımından kısa bir süre sonra Avengers özel versiyonu tanıtılmıştı. Bu modeller tasarımsal ve renk farklılığına gidilmese de kutusu Avengers tasarımına aitti. Redmi K20 Pro modeli içinde Avengers: End Game filmine özel bir modeli bugün tanıtıldı.

Arka tarafı da Tony Stark’ın oynadığı Iron Man karakterinin kostümüne benzeyen şık bir tasarımı bulunuyor. Kutu içerisinde Avengers tasarımı olan kılıfı ve Avengers Rozeti de çıkmakta. Ayrıca MIUI üzerinde Avengers duvar kağıtları ve Avengers’a özel tema ön yüklü olarak geliyor.

Özellikleri ve fiyatı

Sınırlı sayıda üretilen bu modelin teknik özelliklerinde ise herhangi bir fark bulunmuyor. Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alan modelin depolama seçenekleri ise 8GB ram ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Tam ekran deneyimi sunan ekranla birlikte gelen pop-up ön kamerası ve hızlı şarj destekli 4000 mAh bataryası ile geliyor.

Fiyatlandırma hakkında bir bilgi bulunmayan model Marvel hayranlarını üzecek olsa da Çin dışında satışa çıkması planlanmıyor.