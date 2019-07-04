Kaliteli görüntünün adresi: LG NanoCell LED TV

Akıllı televizyon pazarında panel teknolojileriyle öne çıkan LG, premium sınıfı LED televizyonlarında mükemmel görüntü sunan NanoCell teknolojisini kullanıyor.

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Geniş ekranlı televizyonlarda son dönemlere kadar televizyonu karşıdan izleme alışkanlığı ve cihazların farklı açılardan görüntü kaybı yaşaması televizyona göre oturma düzeni oluşturulmasını zorulu kılıyordu. LG’nin NanoCell teknolojisi ise tam da bu amaçla, Nano Renk özelliği ile donuk renkleri filtrelemek ve saflığı artırmak için temizleyici olarak çalışan nanopartiküller uygulayarak saf rengi üretiyor. Daha zengin bir renk paleti ile LG NanoCell LED TV, bir milyardan fazla rengi destekleyerek daha fazla titreşim ve netlik sunuyor.

LG NanoCell LED TV ile Gerçek renkler

Renk doygunluğu konusunda Dolby Vision ve HDR desteğiyle de beraber oldukça başarılı olan LG NanoCell LED TV’ler Nano Siyah kontrol üniteleri sayesinde karanlık sahnelerde de başarılı bir görüntü sağlıyor. LG NanoCell LED TV ailesinin 2019 modelleri 49 inç ile 68 inç arasında çeşitli boyutlarda ve özelliklerde karşınıza çıkıyor.

LG Electronics Orta Doğu ve Afrika Başkanı James Lee, “Orta Doğu ve Afrika, teknolojik gelişmeyi tecrübe etmeye devam ettiğimiz bir pazar. Tüketiciler teknolojiye olan ilgilerini artırdıkça, daha sürükleyici deneyimlerin yanı sıra, ev elektroniğinden de en iyisini beklemeye başlıyorlar. LG’nin özünde, dünya çapındaki tüketicilerine değer ve yeni fırsatlar sunmak için tasarlanmış, insan odaklı bir yaklaşım bulunuyor. Büyük aileler ve sosyal gruplar için ideal olan NanoCell TV serimizle bu alanda başı çekmenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da, inovasyona yatırım yapmaya ve insanları yaptığımız işin kalbinde tutmaya devam edeceğiz” dedi.