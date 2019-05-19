Trump yasaklarından sonra Google, Huawei ile ilişkileri askıya aldı

Reuters haber ajansına göre Trump’ın telekomünikasyon satın alım alanında verdiği kararlar sonrasında Google, Huawei ile bazı ilişkileri askıya aldı.

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Android güncellemelerine hemen erişemeyecekler

Reuters’ta paylaşılan bilgiler göre Trump’ın telekomünikasyon hakkında acil durum emri yayınlamasından sonra Google, Huawei ile bazı ilişkileri askıya aldı. Paylaşılan iddialarda Google’ın açık kaynak kodları ile paylaştığı yazılım ve donanımsal noktalar haricinde işbirlikleri askıya alınacak.

Huawei bu kısıtlamalarla birlikte Android güncellemelerine anında erişemeyecek. Ancak Google’ın Android işletim sistemi için paylaştığı açık kaynak kodlar ile süreci yavaşta olsa ilerletebilecek. Bunun yanı sıra Google Play uygulama hizmetine erişememesinden dolayı yeni cihazları bölgesel üçüncü parti uygulama mağazaları içerecek. Ayrıca, kaynağa göre Google’ın Huawei ile teknik hizmet işbirliğinin yakında sonlandıracağı söyleniyor.

Huawei kara listeye eklendi

ABD hükümeti tarafından telekomünikasyon alanında satım alımlar ve kamu binalarında engelleme listesine perşeme günü Huawei’de eklenmişti. Bundan sonra Huawei yazılı bir açıklama yaparak ABD hükümetinin kararını eleştirmiş, işbirliği için istekli olduklarını belirtmişti.