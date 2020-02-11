Redmi, hızlı şarj destekli iki powerbank tanıttı!

Redmi, bugün tanıtılan Redmi 8A Dual modeliyle birlikte hızlı şarj destekli ve yüksek kapasiteli iki farklı powerbank modelini de duyurdu. Düşük kapasiteli powerbank 10.000 mAh, yüksek kapasiteli model ise 20.000 mAh batarya ile geliyor.

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Çift çıkış ve iki yönlü hızlı şarj desteği sunan powerbank modellerinin üzerinde, kapasite durumunu kontrol edebildiğiniz LED şarj göstergesi bulunuyor. Powerbankler, USB-A çıkışının yanı sıra micro-USB ve Type-C arabirimlerini de sunuyor.

Yüksek kapasiteli Redmi powerbank modelleri aynı zamanda hızlı şarj desteği de sunuyor

Redmi, her iki powerbank modelinde de hızlı şarj desteğine yer vermiş. Buna göre 10.000 mAh kapasiteli model 10W‘a kadar, 20.000 mAh kapasiteli model ise 18W‘a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Her iki model de, Lityum İyon (Li-ion) pillere kıyasla daha yüksek yoğunluk sunan Lityum Polimer çeşidine sahipler. Dış kısımda ise bizi kaymaz dokulu kauçuk bir plastik malzeme karşılıyor.

Redmi powerbankler, kulaklıklar ve fitness bileklikleri gibi bluetooth aksesuarları için düşük güç şarj modu da sunuyor. Ayrıca her iki model de, aşırı ısınmaya ve kısa devreye karşı 12 katmanlı gövde korumasını bünyesinde bulunduruyor.

10.000 mAh powerbank 150.5 x 73.6 x 15.1 mm, 20.000 mAh powerbank ise 154 x 73.6 x 27.3 mm boyutlarına sahip. Düşük kapasiteli model yaklaşık 11 dolar, yüksek kapasiteli model ise yaklaşık 21 dolar fiyat ile raflarda yerini alacak. Kırmızı ve beyaz renk seçeneği ile gelecek olan modellerin online olarak 18 Şubat‘ta satışa sunulması planlanıyor.