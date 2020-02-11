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Redmi, hızlı şarj destekli iki powerbank tanıttı!
Redmi, bugün tanıtılan Redmi 8A Dual modeliyle birlikte hızlı şarj destekli ve yüksek kapasiteli iki farklı powerbank modelini de duyurdu. Düşük kapasiteli powerbank 10.000 mAh, yüksek kapasiteli model ise 20.000 mAh batarya ile geliyor.
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Yüksek kapasiteli Redmi powerbank modelleri aynı zamanda hızlı şarj desteği de sunuyor
Redmi, her iki powerbank modelinde de hızlı şarj desteğine yer vermiş. Buna göre 10.000 mAh kapasiteli model 10W‘a kadar, 20.000 mAh kapasiteli model ise 18W‘a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Her iki model de, Lityum İyon (Li-ion) pillere kıyasla daha yüksek yoğunluk sunan Lityum Polimer çeşidine sahipler. Dış kısımda ise bizi kaymaz dokulu kauçuk bir plastik malzeme karşılıyor.
Redmi powerbankler, kulaklıklar ve fitness bileklikleri gibi bluetooth aksesuarları için düşük güç şarj modu da sunuyor. Ayrıca her iki model de, aşırı ısınmaya ve kısa devreye karşı 12 katmanlı gövde korumasını bünyesinde bulunduruyor.
10.000 mAh powerbank 150.5 x 73.6 x 15.1 mm, 20.000 mAh powerbank ise 154 x 73.6 x 27.3 mm boyutlarına sahip. Düşük kapasiteli model yaklaşık 11 dolar, yüksek kapasiteli model ise yaklaşık 21 dolar fiyat ile raflarda yerini alacak. Kırmızı ve beyaz renk seçeneği ile gelecek olan modellerin online olarak 18 Şubat‘ta satışa sunulması planlanıyor.
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Freebuds 3 Red Edition tanıtıldı!
Sevgililer günü için Huawei, Freebuds 3‘ün yeni bir kırmızı renk seçeneğini duyurdu. Renk, TWS kulakiçi kulaklıkların zaten mevcut olduğu beyaz ve siyah modellerinin yanında sunulacak.
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Freebuds 3 hangi fiyattan satışta?
Freebuds 3 179€ veya 179£ fiyatla satışta. Bu kablosuz kulak içi kulaklıklar, AirPod‘lara çok benzeyen bir yapıya sahip. Bu benzerliğe rağmen Android cihazlar için tam bir özellik yelpazesi sunuyor. Ancak en iyi deneyimi bir Huawei telefon ve AI Life yardımcı uygulamasıyla birlikte kullandığınızda yaşıyorsunuz.
Freebuds 3’ün özellikleri neler?
Freebuds 3‘ün başlıca özellikleri, Huawei 5.1 destekli ve ayrıca kendi geliştirdiği Kirin A1 yonga seti ile birlikte geliyor. Kablosuz şarj ve IPX4 suya karşı koruma sertifikası var. Ayrıca şarj konusunda bir önemli detayda USB-C ile birlikte hızlı şarjı sunması. Gerçekten hızlı bir şekilde kulaklığınızı şarj edebiliyorsunuz. Bu kulaklıklar şarj başına 4 saat boyunca kullanım sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte kullandığınızda ise toplam 20 saate kadar kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir başka önemli özellik ise aktif gürültü engelleme ile dışardaki sesi içeri veya içerideki sesi dışarıya vermiyor. Freebuds 3 kulaklıkla konuşurken kullandığınızda ise sesi boğuk bir şekilde değil gayet normal bir düzeyde veriyor ve yine konuşmalarınızda arka plan seslerini oldukça kesiyor.
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Huawei Watch GT 2 42mm serisi, kullanıcıların beğenisine sunuldu!
Huawei Watch GT 2; estetik görüntüsü ve ince tasarımıyla akıllı saat sevenlerin beğenisine sunuldu. Watch GT2 bilindiği üzere, 46mm’lik versiyonu Türkiye’de çok beğeni toplamış ve satışlarda rakiplerini sollamayı başarmıştı.
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Huawei Watch GT 2 42mm, şık bir akıllı saat olmanın da ötesinde, kullanıcılarına daha sağlıklı bir yaşam tarzının da yollarını açıyor.
Kadınlar için özel dizayn edilmiş saat modeli, ayrıca sadece kadın kullanıcılarına değil. Erkek kullanıcıların da kolunda şık durabilecek oldukça şık bir model olarak karşımıza çıkıyor. Benim gibi büyük saat kadranı sevmeyen, daha minimal ürünleri tercih eden kullanıcılar mutlaka bu modellere yöneleceğini düşünüyorum.
Huawei’in 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Watch GT 2 42mm, tüm standart saat kayışları ile uyumlu yapısıyla, kendi tarzınızı ister günlük yaşamınızda ister spor sırasında yansıtmanız için sınırsız seçenek sunuyor.
Size özel spor koçunuz olacak!
Spor modunda akıllı saat, sekiz açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor.
Sağlık danışmanınız her zaman yanınızda
Güçlü algoritmalardan faydalanan Huawei Watch GT 2 42mm, kullanıcıların sağlık takibini kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor. Cihaz, kalp atış hızınızı, dinlenme, performans ve uyku halindeyken sürekli izleyerek size kalp değerlerinizi hatırlatıyor. TruRelax özelliği kalp atış hızınızın değişkenliği üzerinden stres seviyenizi ölçüyor.
Geliştirilmiş TruSleep 2.0 özelliği ise uyku esnasında kalp atış hızını ve uyku nefes kalitesini takip ederek uyku kalitenizi değerlendiriyor. Size uyku sorunlarıyla ilgili öneriler sunmasının yanında, kalp atış hızınız spor modu haricinde 100 bpm’nin üzerindeyse veya 10 dakikadan uzun olarak 50 bpm’nin altındaysa da sizi uyarıyor.
Uzun pil ömrüne sahip donanım Huawei Watch GT 2’de
Klasik modda, Huawei Watch GT 2 42mm serisi, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken bir hafta boyunca sürekli çalışabiliyor.
HUAWEI Watch GT 2 42mm Classic modeli 1499TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ve Elegant modeli ise 1599TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
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HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless RGB piyasaya çıkıyor
HyperX, ödüllü klavye serisine HyperX Alloy Origins™ Core adlı yeni bir üye daha ekliyor. Performans ve uzun ömür için üretilen ve HyperX Red mekanik anahtarlara sahip olan yeni klavye, daha kısa çalıştırma noktasına ve 80 milyon tıklama oranına sahip.
Alloy Origins Core, en üst düzey fare hareketi için yerden tasarruf sağlayan tenkeyless düzeniyle masaüstü alanınızı en üst düzeye çıkarıyor. Klavye, parlak aydınlatma efektleriyle daha parlak aydınlatma için RGB tuşlara ve ister gece ister gündüz olsun, oyun performansınızı geliştirmek için beş ayarlanabilir parlaklık seviyesine sahip. Daha fazla dayanıklılık, sağlamlık ve esneklik için Alloy Origins Core’da havacılık standartlarında bir alüminyum gövde yer alıyor. Klavyenin USB Type-C – USB Type-A aktarma sağlayan ara kablosu çıkarılabiliyor.
HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless neler sunuyor?
“HyperX olarak HyperX’in Red mekanik anahtarlarına sahip yeni Alloy Origins Core’u sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diyen HyperX Klavye Ürün Müdürü Jennifer Ishii, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Alloy Origins Core, özellikle TKL klavyeleri tercih eden oyunculara yüksek performans sunan, tenkeyless RGB klavye seçeneği olarak üretildi.”
Alloy Origins Core’da bulunan Özel Oyun Modu ile kullanıcılar hangi tuşların çalışıp çalışmayacağına karar verebiliyor. Atanan makro tuşları makro arşivine kaydedilebiliyor. Kullanıcılar kendilerine en uygun pozisyonu bulmak için üç farklı açıdan birini seçebiliyor. HyperX NGENUITY yazılımı ile donatılan Alloy Origins Core, basit kişiselleştirilebilir tuş başına aydınlatma efektleri dahil, aydınlatma ve makrolar için gelişmiş özelleştirme özellikleri sunuyor.* Kullanıcılar HyperX Ngenuity yazılımıyla, üç adet Alloy Origins Core profilini dahili belleğe kaydedip istedikleri yerde kullanabiliyor. Üründe %100 anti-ghosting ve tam N-key rollover gibi özellikler de bulunuyor.
Alloy Origins Core Mekanik Oyuncu Klavyesi Özellikleri:
- Anahtar: HyperX Red Anahtarı
- Tür: Mekanik
- Arka Aydınlatma: DIP RGB LED
- Işık efektleri: Her tuşta RGB aydınlatma* ve 5 parlaklık seviyesi.
- Dahili bellek: 3 profil
- Bağlantı türü: USB Type-C – USB Type-A
- Anti-ghosting: %100 anti-ghosting
- Tuş geçişi: N-tuş modu
- LED göstergesi: Evet
- Media kontrolleri: Evet
- Oyun Modu: Evet
- İşletim sistemi uyumu: Windows® 10, 8.1, 8, 7
HyperX Red Anahtar Özellikleri:
- Anahtar: HyperX Red Anahtarı
- Çalışma Şekli: Doğrusal
- Çalıştırma Gücü: 45g
- Tuş Vuruş Mesafesi: 1,8 mm
- Toplam Basma Mesafesi: 3,8 mm
- Kullanım Ömrü (Tuş basma sayısı): 80 milyon
Kablo:
- Tür: Ayrılabilir, Örgülü
- Uzunluk: 1,8 m
Boyutlar:
- Genişlik: 360.0 mm
- Derinlik: 132.5 mm
- Yükseklik: 34.5 mm
- Ağırlık (Klavye ve kablo):900 g
*Her tuştaki RGB aydınlatma HyperX NGENUITY yazılımı ile ayarlanabilir.