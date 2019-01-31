Redmi Go ucuzun da ucuzu

Redmi Go hakkında daha önce sızıntılar olmuştu, Xiaomi sonunda haberleri resmileştirdi. Firma açıklamayı popüler sosyal medya adresi Twitter’dan yaptı.

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Redmi Go özellikleri

Redmi Go hakkında Twitter’dan yapılan paylaşımda şu bilgiler bulunuyor:

720p 5inç yüksek çözünürlüklü ekran

Qualcomm Snapdragon’un 1.4GHz hızında dört çekirdekli bir işlemcisi

3000mAh dayanıklı batarya

LED flaşlı 8MP arka kamera

5MP ön kamera

“GO” for something new! Today we’re introducing the new #RedmiGo. RT if you’ll be getting one #GoSmartDoMore pic.twitter.com/H9lPR9C5Sm — Mi (@xiaomi) 29 Ocak 2019

Bu bilgileri dedikoduları eşleştirecek olduğumuzda yonga setinin Qualcomm Snapdragon 425 olduğunu tahmin edebiliriz. Cihaz 1GB belleğe sahip olacak gibi ve 8GB da depolama alanına. Depolama alanı microSD kart desteği ile gelebilir.

Cihazın adın da anlaşılacağı üzere telefon Android Go tabanlı gelecek. Onun üzerinde de Android 8.1 olacak.

Genel olarak değerlendirdiğimizde cihazın Xiaomi Redmi 2’nin güncellenmiş versiyonu gibi durduğunu söyleyebiliriz. Redmi 2 aynı arka kameraya, belleğe ve depolama alanına sahipti fakat bataryası, işlemcisi ve pili Redmi Go seviyesinde değildi. Go’nun ekranı daha büyük olsa da çözünürlük açısından hala Redmi 2 seviyesinde.

Redmi Go’nun özelliklerine baktığınızda ağzınız açık kalmıyorsa sorun yok çünkü telefon en düşük segmenti temsil ediyor. Amaç, mümkün olan en düşük fiyata günümüz koşullarına ayak uydurabilecek bir cihaz üretmek. Buradan yola çıkarak cihazın 90 dolar civarı bir fiyat ile raflardaki yerini alacağını söyleyebiliriz.