Redmi Go ucuzun da ucuzu

Redmi Go hakkında daha önce sızıntılar olmuştu, Xiaomi sonunda haberleri resmileştirdi. Firma açıklamayı popüler sosyal medya adresi Twitter’dan yaptı.

İlginizi çekebilir: Honor 10 Lite hakkında her şey

Redmi Go hakkında Twitter’dan yapılan paylaşımda şu bilgiler bulunuyor:

“GO” for something new! Today we’re introducing the new #RedmiGo. RT if you’ll be getting one #GoSmartDoMore pic.twitter.com/H9lPR9C5Sm

— Mi (@xiaomi) 29 Ocak 2019