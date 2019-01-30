Honor 10 Lite hakkında her şey

Honor 10 Lite, firmanın en yeni akıllı telefonu. Damla şeklinde çentiği ve yüzde 90’ı aşan ekran gövde oranı ile dikkat çeken cihaz yakında Türkiye’de de satışa çıkacak. Yapay zeka destekli kamerası, uzun gece pozlama, farklı tasarım ve efekt özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefon, Şubat ayında ülkemizde satışa sunulacak.

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Honor 10 Lite özellikleri

Honor 10 Lite kendi gibi mavi kutuda geliyor. Kutu açıldığında alışılageldiği üzere ilk olarak telefonun kendisi ile karşılaşıyorsunuz. Telefon halihazırda ekran koruyucu uygulanmış biçimde kutudan çıkıyor. Cihazı tutan tepsinin içinde sim kartınızı telefona takıp çıkarmak için bir adet iğne ve 10 Lite’ı koruması için bir de plastik şeffaf kılıf var. Kutuda daha da derinlere indiğinizde ise bir ucu microUSB diğer ucu normal USB olan hem şarj hem de cihazı bilgisayara bağlamak için kullanılabilecek kablo ile karşılaşıyorsunuz. Bu kabloyu takıp telefonu şarj edebileceğiniz adaptör de kutu içeriklerinin arasında. Bir çok diğer markanın takip etmeye başladığı akımdan ötürü 10 Lite ile birlikte bir kulaklık sahibi olamıyorsunuz. Son olarak ise kutuda bir takım kullanma kılavuzları ve çeşitli belgeler de mevcut.

Honor 10 Lite tasarımı



Telefonun arka tarafı mavi-beyaz renginde. Alt tarafı mavi cihazın üstüne doğru gidildiğinde ton açılıyor ve neredeyse tamamen beyaza dönüşüyor. Kalınlığı 8mm olan 10 Lite tartıda 162 gram geliyor. Mavi-beyaz tonlama cihazın yanlarını da kapsıyor. Honor bu mavi-beyaz dengesine gök mavisi diyor. Arka tarafta gök mavisi plastik kasanın yanı sıra sol üstte çift kamera ve flaş, ortanın biraz üzerinde parmak izi okuyucusu ve sol altta Honor logosu mevcut. Güç ve ses tuşları önden bakıldığında sağ tarafta yer alıyor. Üst tarafta sim yuvası var. Alt tarafta 3mm kulaklık girişi, microUSB girişi ve hoparlör var.

Honor’a göre 10 Lite’ın ekran kasa oranı %90’dan fazla fakat hesaplamayı biz yaptığımızda bu oran %83,1 çıkıyor. Ön tarafta gök mavisi plastikten eser yok. Ekranın dışında, ön tarafta göze çarpan diğer şeyler, ön kameraya ayrılan damla çentik ve onun hemen üstündeki hoparlör.

19.5:9 oranına sahip ekran, 6,21 inç boyutunda. 2340×1080 çözünürlüklü ekran 154.8×73.6mm’lik kasanın ortasında oturuyor.

Honor 10 Lite kamerası

Honor arkadaki çift kameranın yapay zekadan aldığı yardımı fazlasıyla vurguluyor. Öyle ki kameraların altında bile “AI CAMERA” yazıyor. Kamraların biri 13MP ve F/1.8 lense sahip. 26mm’lik ana kameraya 2MP’lik derinlik algılayıcı kamera eşlik ediyor. Aydınlatmak içinse LED flaş tercih edilmiş. Honor’a göre kameranın yapay zekası tam 22 farklı duruma adapte olabiliyor. Bunların arasından gece, manzara, portre gibi modlara alışmış olsak da 10 Lite kediler ve köpekler için dahi ayrı modlara sahip.

Ön tarafta ise arkayı hemen hemen ikiye katlayan 24MP’lik selfie kamerası mevcut. Bu kameranın lensi F/2.0. Ön kameradaki yapay zeka 22’nin aksine sadece 8 duruma uyum sağlayabilse de kendini güzellik üzerinde eğitmiş. Diş beyazlatmadan, göz altı torbalarını kaldırmaya çeşit çeşit güzellik seçeneğiyle gelen ön kamerayı Honor pazarlamada arka kameradan daha ön planda tutuyor.

Honor 10 Lite donanım özellikleri

10 Lite, Honor’ın sahibi Huawei’nin bir diğer alt markası HiSilicon’un çıkardığı Kirin 710 yonga setini kullanıyor. 8 çekirdekli Kirin 710’un dört çekirdeği 2.2GHz Cortex A73 iken diğer dört çekirdeği ise 1.7GHz Cortex A53’lerden meydana geliyor. 3GB bellek desteği sunan cihaz beraberinde 64GB da depolama alanı getiriyor. Cihaz aynı zamanda 512GB’ye kadar da microSD desteği sunuyor. Çift sim kartı desteği sunan cihaz 3400mAh bataryaya sahip fakat kasası açılmayan telefonun pilini istediğiniz zaman değiştirmek mümkün değil.

Honor 10 Lite fiyatı ne zaman açıklanacak?



Android 9.0 Pie tabanlı 10 Lite, Huawei’nin EMUI 9.0 işletim sistemi yüklü geliyor. EMUI 9.0’ın en dikkat çekici özelliği oyunlardaki performansı. Huawei’nin dikkat çektiği GPU Turbo ile yapay zeka yardımıyla dokunmanız daha hızlı algılanıyor ve cihazınız daha geç ısınıyor. Honor’ın üzerinde durduğu bir özellik ise telefon konuşmalarının akıcılığı. Gürültülü ve düşük sinyalli bölgelerde bile sesiniz yapay zeka yardımı ile karşı tarafa en iyi şekilde iletiliyor. Bunun yanı sıra 4G sinyalini kaybettikten sonra tekrar bağlanmayı cihaz 3 saniye gibi kısa bir sürede yapıyor.

Önümüzdeki ay ülkemizde raflardaki yerini alacak Honor 10 Lite’ın fiyat etiketine dair henüz resmi bir açıklama yok. Honor 10 Lite fiyatı 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek lansmanda duyurulacak.

