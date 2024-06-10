Xiaomi, Çin’de yeni yarı kulak içi aktif gürültü azaltıcı kulaklık modeli Redmi Buds 6S’yi tanıttı. Redmi Buds 6S, mekansal sesi destekleyen ve küçük kare kutu tasarımıyla öne çıkan bir model. Şeffaf Kar Beyazı, Gece Yarısı Siyahı ve Yıldızlı Deniz Mavisi olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor. Xiaomi Mall’daki listelemede “yakında” ibaresi yer aldığı için tam sürüm ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Redmi Buds 6S neler sunuyor?

Redmi Buds 6S, 14,2 mm ultra geniş dinamik ünite ve 0,45 mm ultra geniş genlik kullanarak yüksek kaliteli ses çıkışı sağlıyor. NetEase Cloud Audio ultra net ses kalitesi sertifikasına sahip olan cihaz, iki gürültü azaltma moduyla yarı kulak içi aktif gürültü azaltma özelliği sunuyor. Çift mikrofonlu AI çağrı önleyici rüzgar gürültüsü özelliği sayesinde, maksimum 9 m/s rüzgar önleyici gürültü etkisi sağlanıyor. SoundID özelleştirilmiş ses efektleri, uyarlanabilir işitme optimizasyonu ve uzamsal ses gibi özelliklerle dengeli bir ses çıkışı vaat ediyor.,

Uzamsal Ses işlevi, Redmi K70, Redmi K70 Pro, Xiaomi Mix Fold 3, Xiaomi 13 serisi ve Xiaomi 14 serisi gibi cihazlarla uyumlu. Şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında toplam 33 saatlik pil ömrü sunuyor. Ayrıca, Xiaomi Hyper Connect ses akışı ve akıllı çift cihaz bağlantısını destekliyor ve Xiaomi Earbuds uygulamasıyla uyumlu çalışıyor.

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Xiaomi Store’da 199 yuan (27 dolar) fiyat etiketiyle listelenen Redmi Buds 6S’nin tüm detayları henüz açıklanmadı, ancak piyasaya sürüldüğünde daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.