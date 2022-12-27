Redmi Band 2 ile şirket, yeni bir TWS kulaklık olan Redmi Buds 4 Lite’ı da duyurdu. Kulaklıklar, adından da anlaşılacağı gibi hafif bir tasarıma, ayrıca kulaklık sadece 3,9 gram ağırlığına sahip. Kulak içi yarı tasarımıyla rahat bir kullanım sunuyor.
Redmi Buds 4 Lite, 12 mm’lik büyük sürücülere ve Bluetooth 5.3 teknolojisine sahip ve çağrı gürültüsü azaltma algoritması, aramalar sırasında çevresel gürültüyü etkili bir şekilde azaltır.
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Tomurcuklar 5 saatlik bağımsız pil ömrüne ve 20 saatlik şarj kutusu pil ömrüne sahiptir. IP54 derecesi sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. Ayrıca, bir oyun modu ve aramalar ve müzik için dokunmatik kontrol özelliği de mevcut.
İçindekiler
Redmi Buds 4 Lite Özellikleri
- 12 mm büyük sürücüler
- Bluetooth 5.3, 10 metreye kadar menzil
- Çağrı Gürültüsü Azaltma
- Çağrıları, müziği kontrol etmek ve oyun modunu etkinleştirmek için Dokunmatik Kontroller
- MIUI cihazları arasında hızlı eşleştirme
- Boyutlar: 32,24 x 18,22 x 19,63 mm (kulaklıklar), 55,6 x 47,3 x 22,2 mm (şarj kutusu); Ağırlık: 3,9 g (her kulaklık), 34,55 g (şarj kutusu)
- 5 saate kadar bağımsız pil ömrü, şarj kutusu ile 20 saate kadar
Fiyat
139 CNY (20 Dolar)