Redmi Band 2 ile şirket, yeni bir TWS kulaklık olan Redmi Buds 4 Lite’ı da duyurdu. Kulaklıklar, adından da anlaşılacağı gibi hafif bir tasarıma, ayrıca kulaklık sadece 3,9 gram ağırlığına sahip. Kulak içi yarı tasarımıyla rahat bir kullanım sunuyor.

Redmi Buds 4 Lite, 12 mm’lik büyük sürücülere ve Bluetooth 5.3 teknolojisine sahip ve çağrı gürültüsü azaltma algoritması, aramalar sırasında çevresel gürültüyü etkili bir şekilde azaltır.

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Tomurcuklar 5 saatlik bağımsız pil ömrüne ve 20 saatlik şarj kutusu pil ömrüne sahiptir. IP54 derecesi sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. Ayrıca, bir oyun modu ve aramalar ve müzik için dokunmatik kontrol özelliği de mevcut.

Redmi Buds 4 Lite Özellikleri

12 mm büyük sürücüler

Bluetooth 5.3, 10 metreye kadar menzil

Çağrı Gürültüsü Azaltma

Çağrıları, müziği kontrol etmek ve oyun modunu etkinleştirmek için Dokunmatik Kontroller

MIUI cihazları arasında hızlı eşleştirme

Boyutlar: 32,24 x 18,22 x 19,63 mm (kulaklıklar), 55,6 x 47,3 x 22,2 mm (şarj kutusu); Ağırlık: 3,9 g (her kulaklık), 34,55 g (şarj kutusu)

5 saate kadar bağımsız pil ömrü, şarj kutusu ile 20 saate kadar

Fiyat

139 CNY (20 Dolar)