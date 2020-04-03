Giyilebilir Teknoloji
Redmi Band akıllı bileklik, uygun fiyatıyla geliyor!
Xiaomi’nin alt markası konumundaki Redmi, kendi ekosistemini yaratma konusunda hızlı adımlar atıyor. Markanın bugün tanıtacağı ilk akıllı bileklik modeli Redmi Band, uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine toplayacak!
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Redmi Band, Mi Band serisine uygun fiyatlı bir alternatif olacak!
Şimdiye kadar hakkında birkaç sertifika bilgisi dışında detay görmediğimiz akıllı bileklik, sürpriz bir şekilde sızdırılan tanıtım afişiyle ortaya çıktı. Sızdırılan tanıtım afişinde net şekilde görülen Redmi Band, kare formdaki gövdesi ve 4 kordon rengi seçeneği ile dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra silikon kordonların siyah, mavi, kırmızı ve yeşil renk seçenekleri haricinde mıknatıslı bir bağlantıya sahip olduğu görülüyor.
Akıllı bilekliğin teknik özellik tarafında ise hala net bir bilgi bulunmuyor. Tahminlere göre 0.9 inçlik OLED ekrana sahip olacağı belirtilen Redmi Band, kalp atış hızı ve uyku takibi özelliklerini bünyesinde barındıracak. Cihazın dokunmatik arayüzünde titreşimli alarm, müzik kontrolü ve hava durumu bilgilendirmesi de yer alacak. Ayrıca Mi Pay servisiyle uyumlu NFC özelliği ise akıllı bileklik modelinin dikkat çeken özellikleri arasında bulunacak.
Türkiye saatiyle saat 09:00’daki “Xiaomi Smart Inn” konferansında görücüye çıkacak olan bileklik, Mi Band serisinin ucuz bir alternatifi gibi görünüyor. 20 dolar bandında fiyat etiketine sahip olması beklenen bilekliğin Realme Band ve Honor Band 5 gibi rakipleriyle nasıl rekabet edeceği ise merakla bekleniyor.
Giyilebilir Teknoloji
Huawei Watch GT 2e, gelişmiş sağlık özellikleriyle duyuruldu!
Huawei , popüler Watch GT 2 Serisi’ne yeni bir model olan GT 2e’yi ekledi. Aktif bir yaşam tarzına ilham vermek için tasarlanan yeni akıllı saat, geleneksel sporlardan popüler egzersiz formlarına kadar 100 egzersiz izleme moduna sahip.
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Huawei, bugün internet üzerinden canlı olarak gerçekleştirdiği lansmanda üst düzey amiral modellerin yanı sıra, yeni akıllı saaat modelleri de duyurdu. İki haftalık pil ömrüyle desteklenen cihaz, küresel tüketicilerin günlük yaşamına bilimsel, ancak sportif bir katkı getirmek için tasarlandı.
Yeni akıllı saat, kullanıcıların sağlık durumlarını gerçek zamanlı anlamalarını sağlayan hassas kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku izleme özelliklerini de destekliyor.
Ek olarak, Watch GT 2e’nin tasarımında önceki nesle göre bazı iyileştirmeler de bulunuyor. Mint Green ve Lava Red renkleriyle tüketicilere minimal ama şık bir görünüm veren yeni renk seçenekleri ile tanıtılan Watch GT 2e, Retina sınıfı yüksek çözünürlüğü destekleyen 1,39 inç AMOLED yüksek hassasiyetli dokunmatik ekranla donatıldı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar aydınlık bir yaz gününde dışarıda olsalar bile ekranı çok canlı ve rahat bir şekilde görecekler.
Huawei Watch GT 2e ile seriye yeni renk seçenekleri eklendi
Huawei, Watch GT 2e 42mm Serisi’nde ise Frosty Beyaz ve Kestane Kırmızısı kayışları olan yeni bir Şampanya Altın kasa varyantı da duyurdu. Yeni Watch GT 2 42mm, kadın kullanıcılar için sunulan bir aylık menstrual döngü izleme özelliği de getiriyor.
Huawei CEO’su Richard Yu gerçekleştirdiği sunumda “Önceki Watch GT2 ürünleri gibi, Watch GT 2e de tüketicilere güvenilir fitness ve sağlık yönetimi deneyimleri sunmaya devam edecek.
Huawei, fitness ve sağlık işlevlerine büyük önem veriyor. 2020 yılında AI Life stratejisine yoğunlaştığımız için, fitness ve sağlık önemli bir kullanıcı senaryosu haline gelecek. Teknoloji ürünleri tüketicilerin yaşamlarıyla daha fazla bağlantı kurdukça, Huawei teknolojinin ilerlemesine yönelik daha akıllı fitness ve sağlık yönetimi deneyimleri sunmak için teknoloji gelişimini sürdürmeye, yazılım ve donanım ekosistemlerini geliştirmeye ve giyilebilir cihazlarda yenilik yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Klasik stillerden esinlenen tek parça tasarım, geleneklerden uzaklaşıyor
Watch GT 2e’nin tasarımı daha sportifken bir önceki nesil Watch GT 2’nin klasik tasarım çizgilerini de barındırıyor. Saat yüzünün kayışından ayrıldığı geleneksel tasarımları takip etmek yerine, modern ve modern bir görünüm için entegre bir kayışa sahip. Klasik bir yuvarlak kadran bulunuyor. Paslanmaz çelik gövdesi, saatin kavisli siluetine uyum sağlayan gizli, düz taç tasarımını tamamlıyor.
Saat, yumuşak, cilt dostu bir yapıdan yapılmış kayışla Grafit Siyah, Lava Kırmızı, Nane Yeşili ve Buzlu Beyaz olmak üzere dört yeni renkte geliyor. Çift renkli, nefes alabilen TPU malzemesi kusursuz yekpare tasarımı tamamlıyor. Yoğun egzersiz sırasında bile kondisyon ve sağlık izleme hala doğru bir şekilde çalışıyor.
Huawei’nin en yeni akıllı saati, yeni saat yüzleriyle de canlılık kazanıyor. Hareket halindeyken akışkanlığı ve aksiyonu tamamlayan yeni hareketli saat yüzleri sunan Huawei, kullanıcıya daha da fazla özelleştirme seçeneği sunuyor.
Ek olarak, yeni çift zaman dilimi teması, kullanıcıların dünyadaki arkadaşları, ailesi ve iş arkadaşlarıyla bağlantıda kalmalarına yardımcı oluyor. Çok fonksiyonlu saat yüzü, kullanıcının gün boyunca hangi önemli hatırlatıcıların seçileceğini belirlemek gibi istedikleri ayarları özelleştirmesine olanak tanıyor.
Huawei Watch GT 2e, 100 spor modunu takip edebilecek!
İster ana akım sporlara, ister biraz daha deneysel bir egzersize katılın, Watch GT 2e’de çeşitli izleme modları aracılığıyla sunulan benzersiz avantajların tadını çıkarabilirsiniz.
Watch GT 2e, 15 profesyonel spor modunu destekliyor. Sekiz açık hava etkinliği (koşu, yürüyüş, dağ tırmanışı, hiking, kros koşu, bisiklet, açık su yüzme, demir adam triatlon) ve yedi kapalı etkinlik (yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme, serbest egzersiz, eliptik ve kürek). Profesyonel spor izleme modlarında Watch GT 2e, egzersizinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için 190 tür veriyi izleyebilen çok yönlü izleme sağlıyor.
Watch GT 2e ayrıca 6 spor kategorisini kapsayan 85 özelleştirilmiş spor izleme modunu da destekliyor: ekstrem, boş zaman, fitness, su sporları, top oyunları ve kış sporları. Aktiviteler sokak dansı ile parkur, kaya tırmanışı, yoga ve bale ile boks arasında değişebiliyor.
Kullanıcılar en sevdikleri spordan zevk alırken, Watch GT 2e, süre, yakılan kalori, kalp atış hızı aralığı, egzersiz ilerlemesi, iyileşme süresi gibi önemli verileri kaydedecek ve kullanıcılara bilimsel egzersiz planlaması sağlayacak ve tek tıklamayla sosyal medyada paylaşılacak verilerle bir bilgi grafiği oluşturuyor.
Watch GT 2e, yaklaşık 500 mp3 şarkı saklayabilen geniş bir depolama alanına sahip. Huawei Müzik ve Bluetooth kulaklıklarla çalma listelerinin keyfini çıkarabilirler.
Dünyada ilk kez kan oksijen doygunluk seviyeleri (SpO2) izleme özelliği
Yüksek performanslı bir kalp atış hızı sensörüne dayanarak Huawei’nin kendi geliştirdiği Truseen 3.5 kalp atış hızı izleme teknolojisini kullanıyor. TruRelex stres yönetimi teknolojisi ve Trusleep 2.0 teknolojisi bulunuyor.
Watch GT 2e üzerinde kullanıcıların kalp atış hızını, stres seviyesini ve uyku kalitesini gerçek zamanlı olarak izlemesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar sağlık durumlarını tam olarak anlayabiliyorlar. Bir kullanıcının kalp atış hızı çok yüksek veya çok düşük olduğunda, saat bir hatırlatma mesajı gönderiyor.
Watch GT 2e, kullanıcılara fitness ve sağlık yönetimini aktif ve kapsamlı bir şekilde yapmalarına fırsat veren iki haftalık pil ömrü sağlamak için Huawei’nin Kirin A1 çipi ile donatıldı.
Global olarak ilk kez bir akıllı saat, kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi destekliyor. Bir dakika içinde kullanıcılar SpO2 seviyelerini kolayca test edebiliyor ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirebiliyorlar.
Aksesuar
Huawei’den yeni sportif akıllı saat Watch GT 2e!
Huawei yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlanıyor. Watch GT 2‘nin ardından firma daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Şimdiler de Watch GT 2e modelini piyasaya çıkarmaya hazırlanan firma gençleri hedef almışa benziyor.
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Daha sade ve sportif bir tasarımla geliyor.
Akıllı saat piyasasında önemli işler çıkaran Huawei, Watch GT 2 modeline kardeş getiriyor. Watch GT 2e ismini alan model hedef kitle bakımından gençlere ve sporculara ithaf ediyor. Cihaz sade ve renkli bir tasarıma sahip. Özellik olarak ise Watch GT 2‘nin neredeyse aynısı. WinFuture isimli internet sitesinde teknik özellikleri sızdırılan cihaz, çok farklı yenilikler içermiyor. 1.39 inç AMOLED ekranla gelen cihaz 455 mAh pil kapasitesi ile 14 gün pil ömrü vadediyor. Bluetoth 5.1 teknolojisini kullanacak cihaz hem Android hemde IOS cihazlar da sorunsuz kullanılabilecek. Ayrıca 16 MB RAM ve 4 GB dahili depolama seçeneğine sahip cihaz 46 mm‘lik gövde boyutuna sahip. Aynı zamanda cihazın Watch GT 2 ile ortalama olarak aynı fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.
Belli ki Huawei akıllı saat rekabetinde Apple‘ın yediği pastadan lokma istiyor. Firma hem performans olarak hemde batarya bakımından çıkardığı cihazlar ile övgüleri üzerine topladı. Üst seviye akıllı saatler arasında en iyi şarj sürelerinden birini sunan Watch GT serisi bakalım bu yeni üyesiyle ne kadar kullanıcı çekecek. Cihazın ülkemizde satışına kesin gözüyle bakılıyor. Huawei Watch GT 2e, 26 Mart tarihinde P40 modelleriyle beraber aynı lansmanda tanıtılacak.
Giyilebilir Teknoloji
Sennheiser Momentum True Wireless 2 tanıtıldı!
Sennheiser, Momentum serisine yeni bir model daha eklendi. Momentum True Wireless 2’yi kullanıcılarla buluşturan firma, giyilebilir ses teknolojilerini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.
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Giyilebilir ses teknolojilerine yeni bir boyut getiren Momentum True Wireless’ın kısa sürede elde ettiği başarının ardından ses deneyimini başka bir boyuta taşımaya hazırlanan kulaklık, yenilenen özellikleriyle dikkat çekiyor. Kablosuz, yüksek kaliteli ses deneyimi sunan model, uzun saatler boyunca müzik dinlemek isteyen müzik tutkunları için özel olarak tasarlandı.
Sennheiser, kulaktan hiç düşmeyen yapıdaki, geliştirilen dokunmatik komut özelliklerine sahip Momentum True Wireless 2’yi müzikseverler ile buluşturdu. Yüksek ses kalitesi ve 28 saat kullanım gibi özellikler sunan Momentum True Wireless 2, geliştirilen teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bir önceki modele göre 2 milimetre daha küçülen model, her kulağa uygun boyutlara getirildi. Model, 6 ve 7 gramlık kulak kapsülleriyle ultra hafif bir müzik deneyimi sunuyor.
Momentum ailesinin detaylı, sıcak ve dengeli ses karakterine sahip olan kulaklıklar, yenilenmiş akustik yeteneği ile müzik tutkunlarına hitap etmeye devam ediyor. Yüksek nitelikli akustik mühendisliği ile geliştirilen 7 milimetrelik sürücüyle birlikte apt-X, SBC ve AAC codeclerini kullanan model, bu yetenekleriyle teknik üstünlüğünü de kanıtlıyor.
Sennheiser Momentum Treu Wireless 2, uzun batarya ömrü sunuyor
Yeni ürünün güncellenen en önemli özelliklerinden biri de batarya süresi. Bir önceki modelde 4 saat kulaklıklarda, 8 saat de taşıma kutusunda batarya ömrü bulunan model, yeni versiyonunda 7 saat kulaklıklarda, 21 saat de taşıma kutusunda olmak üzere yenilendi. Momentum True Wireless 2’nin bir diğer önemli özelliği ise standby yani bekleme süresi.
Bir önceki modelde 4-5 gün arası standby’da bekleyebilen ürün, artık 60 güne kadar kullanılmadan bekleyebilecek. Diğer yandan yeni serinin dokunmatik kontrolleri isteğe göre değiştirilebiliyor. Her iki kulaklıkta da sürükleme (swipe) ve vurma (tap) sayısına göre komutlar değişebiliyor. Kulaklık bu özelliğiyle de rakiplerinden ayrılıyor.
Senheiser Momentum, aktif gürültü engelleme ile fark yaratıyor!
Momentum True Wireless 2, telefonda konuşurken kullanıcının sesini rüzgar gürültüsü ile bozulmadan karşı tarafa iletebilmesiyle de dikkat çekiyor. ANC yani “aktif gürültü engelleme” özelliğine sahip olan ürün, pasif olarak çok iyi bir gürültü önleyiciye sahipken yeni özellikleriyle aktif olarak da uçak motoru, tren sesi gibi düşük frekanslı gürültüyü kesebiliyor. En son Bluetooth sürümü olan 5.1 ve Class 1’e sahip olan kulaklık, kusursuz bir kablosuz iletim sunuyor. Ayrıca IPX4 desteği ile su sıçramalarına karşı dayanıklılığıyla spor yaparken ses kalitesinden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için tasarlanmış.
İster siyah, ister beyaz seçenekleriyle
İki renk seçeneğine sahip olan kulaklık, bir önceki modelde yer alan; transparan duyma, sesli asistan desteği, dahili EQ ayarlama, Sennheiser Smart Control uygulama desteği ve otomatik pause gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Şık ve kullanışlı tasarımı, yüksek ses kalitesiyle dikkat çeken ürün, USB-C şarj kablosu ve 4 çift kulak silikonu ile birlikte sunuluyor.