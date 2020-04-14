Redmi AirDots S kablosuz kulaklık tanıtıldı!

Uygun fiyatlı bir kulak içi kablosuz kulaklık modeli olan Redmi AirDots, ülkemizde eriştiği ciddi satış rakamları ile adından söz ettirmeyi başardı. Serinin yeni modeli olan Redmi AirDots S ise selefine kıyasla daha sorunsuz bir kullanım deneyimi vadediyor!

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Popüler kulaklık şimdi çok daha iyi: İşte Redmi AirDots S!

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan raporlar, popüler seriye yeni bir devam modeli katılacağını ortaya koyuyordu. Redmi AirDots S, bugün yapılan çevrim içi bir duyuruyla resmen gün yüzüne çıktı. Tasarımsal olarak herhangi bir değişikliğe sahip olmayan kulaklık, yakından bakıldığında bile ilk modelden net şekilde ayırt edilemiyor. Siyah olarak tek renk seçeneği ile gelen kulak içi kablosuz kulaklık modelinin kullanıcıları meraklandıran yenilikleri ise ürünün içerisinde yer alıyor.

İlk sürüm kablosuz kulaklık, sağ ve sol kulaklığın birbiriyle eşleştiği karışık bir çalışma sistemi barındırıyor. Bu nedenle kullanıcıların pek çoğu, bir süre sonra iki kulaklığın birbiriyle eşleşmediğine dair şikayetlerde bulunuyordu. İki kulaklığın da doğrudan telefona bağlandığı yeni ürün ile bu sorun çözülmüş gibi görünüyor. Bunun yanı sıra kulaklıktaki butona üç kez basılarak etkinleştirilen yeni bir oyun modu da dikkat çekiyor. Bu oyun modu sayesinde gecikmenin iki kata kadar azaltıldığı belirtiliyor. Kulaklığın 12 saate kadar sunduğu pil ömrü, dijital gürültü engelleme ve diğer özelliklerinde ise herhangi bir güncellemeye gidilmemiş.

Redmi AirDots ile aynı fiyata satışa sunulacak olan AirDots S, yaklaşık 14 dolarlık satış fiyatıyla kısa süre içerisinde raflarda olacak.