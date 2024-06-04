Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni giriş segment akıllı telefonu olan Redmi A3 üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi A3x piyasaya sürüldü. Detaylara bakalım.

Redmi A3x neler sunuyor?

Akıllı telefon giriş seviyesinde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1650 x 720 piksel HD+ çözünürlüğü destekliyor. 6.71 inç büyüklüğünde olan bu ekranda 90 hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Akıllı telefon iki renk seçeneğiyle birlikte piyasaya sürüldü:

Gümüş Gri

Orman yeşili

Redmi A3x kaputun altında Unisoc Tiger T603 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 3 GB/ 4 GB LPDDR4X RAM ve 64GB/ 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama birimine sahip. Unisoc Tiger T603 yonga seti gücünü 10W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kameralara geldiğimizde ise akıllı telefon 8 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya QVGA lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Akıllı telefon 68 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Türkiye’ye gelmesi durumunda fiyatının 4000 TL civarında olması bekleniyor.