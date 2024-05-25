Uygun fiyatlı telefon arayanlar için biçilmiş kaftan olan Redmi A3x Pakistan’da resmi olarak tanıtıldı. Redmi A3x özellikleri ve fiyatı, teknoloji meraklıları arasında şimdiden büyük ilgi uyandırdı. Yeni Redmi akıllı telefon, giriş seviye için iddialı özellikleri ve bütçe dostu fiyatı ile yeni telefon arayanları sevindirdi.

Redmi A3x Özellikleri: Giriş Seviyeye Yeni Soluk

Redmi A3x, kullanıcılarına 90Hz yenileme hızına sahip 6,71 inç büyüklüğünde bir LCD ekran sunuyor. Gorilla Glass 3 koruması ile dayanıklılığı artırılan bu ekran, akıcı ve net bir görüntü deneyimi sağlıyor. Telefonun arka paneli ise merkeze hizalanmış devasa bir kamera modülü ile öne çıkıyor.

Redmi A3x’in kalbinde Unisoc T603 işlemci yer alıyor. Bu işlemci, 3GB RAM ve 64GB depolama alanı ile destekleniyor. Ayrıca, cihaz Android 14 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Bu modelde HyperOS kullanılmamış. 15W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryası ise uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

Kameralara gelince, Redmi A3x’in arka tarafında 8 megapiksel ana kamera ve bir ikincil kamera bulunuyor. Ön tarafta ise su damlası çentiğinde konumlandırılmış 5 megapiksel bir kamera yer alıyor. Bu kamera, özçekimler ve görüntülü sohbetler için yeterli performansı sağlıyor.

Redmi A3x’in bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ve USB Type-C bulunuyor. Telefon ayrıca, yana entegre edilmiş bir fiziki parmak izi tarayıcısına sahip. Cihazın depolama alanı, MicroSD kart yuvası sayesinde 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

Redmi A3x Fiyatı Ne Kadar? Uygun Fiyatlı Telefon Arayanlara

Redmi A3x fiyatı 60 dolar olarak belirlenmiş durumda. Telefon, Pakistan’da şirketin çevrimiçi mağazası ve Corecart ile Daraz gibi satıcılar aracılığıyla satın alınabiliyor. Xiaomi’nin bu modeli ilerleyen dönemlerde Hindistan da dahil olmak üzere diğer pazarlarda da satışa sunması bekleniyor.

Cihaz, kullanıcılarına Aurora Yeşili, Gece Yarısı Siyahı ve Ay Işığı Beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Bu seçenekler, telefonun şık ve modern tasarımını tamamlıyor.

Redmi A3x Özellikleri

Ekran: 6,71 inç, 90Hz yenileme hızı, Gorilla Glass 3 koruma

6,71 inç, 90Hz yenileme hızı, Gorilla Glass 3 koruma İşlemci: Unisoc T603

Unisoc T603 RAM: 3GB

3GB Depolama: 64GB, 1 TB’a kadar MicroSD kart desteği

64GB, 1 TB’a kadar MicroSD kart desteği Arka Kamera: 8 MP ana kamera + belirtilmemiş ikincil kamera

8 MP ana kamera + belirtilmemiş ikincil kamera Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5.000mAh, 15W hızlı şarj

5.000mAh, 15W hızlı şarj Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C

4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C Boyutlar: 168,3×76,3×8,3 mm

168,3×76,3×8,3 mm Ağırlık: 199 g

199 g İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı MIUI 14

Android 14 tabanlı MIUI 14 Renk Seçenekleri: Aurora Yeşili, Gece Yarısı Siyahı, Ay Işığı Beyazı

Aurora Yeşili, Gece Yarısı Siyahı, Ay Işığı Beyazı Fiyat: 60 dolar

Yeni Redmi telefon, uygun fiyatı ve güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor. Özellikle büyük ekranı ve uzun pil ömrü ile kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Yakın gelecekte diğer pazarlarda da satışa sunulması beklenen bu model, Xiaomi’nin akıllı telefon pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu telefon ülkemizde de satışa çıkacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmımda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!