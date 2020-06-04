HP, AMD CPU’lu yeni OMEN 15 bilgisayarlarını duyurdu!

HP, OMEN oyuncu dizüstü bilgisayarı serisini 2020 yılı için ilk kez AMD CPU kullanan modeller ve yeni tasarımıyla birlikte duyurdu. Cihaz yeni özellikler ve yeni tasarımıyla oldukça ses getirecek gibi gözüküyor.

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HP OMEN 15 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

HP OMEN 15, artık Intel Core i7-10750H veya AMD Ryzen 4800H CPU ile yapılandırılabilecek. Grafik kartı tarafında ise NVIDIA RTX 2070 Super Max-Q kullanılacak. Bellek için 32 GB‘a kadar DDR4-2933 ve AMD modellerde DDR4-3200 serisi RAM‘lerin kullanılacağını söyleyebiliriz. Depolama tarafında RAID 0 yapılandırması ile 512 GB veya 1 TB NVMe M.2 SSD kullanılıyor. Artık depolama tarafında da SSD kapasitelerinin yükseldiğini görüyoruz.

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Yeni model HP OMEN 15, 180 derece düz menteşe tasarımına sahip 15.6 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ekran tarafında firma pek çok model sunacak. Ekran çeşitlerine baktığımızda NVIDIA G-SYNC ile standart 1080p IPS LCD ekran, 144 Hz ekran FHD IPS LCD, 300 Hz FHD IPS LCD ve 120 Hz UHD IPS LCD veya OLED olmak üzere 5 farklı ekran çeşidi bulunuyor. OMEN 15, arka tarafta mavi yeşil gradyanlı yeni bir elmas logolu tasarım ile gelecek. Yeni tasarım ayrıca sıcaklık izleme için IR sensörüne ve daha büyük havalandırma deliklerine sahip.

OMEN 15, üç taraflı havalandırma ile birlikte 12V değerinde fan ve gelişmiş bir termal tasarım ile gelecek. Cihazın pil ömrü ise oyun dışında 12,5 saat olacak fakat oyun oynarken bu sürenin daha az olması bekleniyor. Yeni OMEN 15, 999$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.