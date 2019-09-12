Redmi 8A, TENAA raporlarında görüldü!

Redmi 8A modelinin ekran, batarya ve kamera gibi pek çok teknik özelliği TENAA raporlarıyla ortaya çıktı.

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Redmi 8A özellikleri

Xiaomi‘nin fiyat-performans odaklı akıllı telefonlarıyla tanınan alt markası Redmi‘nin yeni telefonu 8A‘nın pek çok teknik özelliği TENAA raporlarıyla ortaya çıktı. Alt seviyeye konumlanan telefonun damla çentikli ekranı HD+ çözünürlüğünde ve 6.2 inç büyüklüğünde. Cihazın ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde. Arkasında ise alışılmadık şekilde 12 MP çözünürlüğünde tek kameraya yer verilmiş.

Android 9 Pie işletim sistemi üzerine kurulu MIUI 10 arayüzüyle kutusundan çıkacak olan 8A‘nın en çok dikkat çeken özelliği ise bataryası. 5,000 mAh büyüklüğündeki devasa pil, telefonun mütevazı özellikleri de dikkate alındığında kullanıcılara oldukça uzun bir kullanım süresi vaat ediyor. Cihazın diğer teknik özellikleri ise belirsizliğini koruyor.