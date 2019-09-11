Oppo A5 (2020) ve A9 (2020) tanıtıldı!

Oppo, A5 (2020) ve A9 (2020) olarak adlandırılan iki yeni modelini tanıttı. Ülkemizde de satışa çıkması beklenen model olan Oppo A5 (2020)’nin fiyat ve özellikleri ortaya çıktı.

Şirket, orta segment pazarını Samsung ve Huawei‘nin elinden almaya ciddi anlamda niyet etmiş durumda. Huawei’nin bu noktada Android ekosistemindeki geleceği henüz belli değilken Oppo‘nun buradan boşalan koltuğu doldurmak istiyor.

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Hindistan’da resmi olarak tanıtılan modellerin, devasa bir bataryaya sahip olması ve özellikleri ile oldukça dikkat çekici. Oppo, tanıttığı ve tasarımları aynı olan bu iki modelin, teknik özellik tarafında da pek çok ortak noktası bulunuyor. Her iki model de gücünü Snapdragon 665 işlemciden alıyor. Ayrıca her iki modelde de dörtlü kamera kurulumuna yer verilirken, modeller kamera detayları bakımından birbirinden ayrılıyor.

Oppo A5 (2020) teknik özelikler

Ekran: 6,5 inç IPS LCD ekran, damla çentikli, HD+ görüntü kalitesi, Gorilla Glass 3+

RAM: 3GB / 4GB

Dahili Hafıza: 64GB, arttırılabilir (microSD ile)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: ColorOS (Android 9 Pie temelli)

Game Boost 2.0

Ön Kamera: 8MP, Yapay zeka güzelleştiriciye sahip

Arka Kamera: 12MP + 119 derece 8 MP ultra geniş açı kamerası + 2 MP mono lens + 2 MP portre lensi

Hoparlör: Dolby Atmos

Parmakizi Okuyucu: Var, arka panelde

OPPO A5 (2020) modelinin 3 GB RAM + 64 GB depolama sürümü 174 dolar, 4 GB RAM + 64 GB depolama sürümü ise 195 dolar olarak belirlenmiş durumda.