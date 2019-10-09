Redmi 8, çift kamera ve beş bin mAh bataryayla duyuruldu!

Redmi 8, orta kesime hitap eden Snapdragon 439 işlemcisi, 5.000 mAh pil gücü ve çift kamerasıyla duyuruldu. Peki daha neler sunuyor?

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Xiaomi’nin orta-alt seviyeye konumlandırdığı yeni nesil akıllı telefonu tüm detaylarını bu yazımızda önünüze seriyoruz.

Konumlandırıldığı klasman itibariyle benzer özellikler gösteren cihaz Xiaomi’nın “Auro Mirror Dizayn” olarak isimlendirdiği cam gövdeyle, sevenlerinin merakına sunuluyor.

Ön tarafta, 6.22 inç HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD bir panel tercih edilmiş. Ekranda yer alan 8 megapiksel F/2.0 odak açıklığına sahip öz çekim kamerası, tasarıma şıklık katan damla çentikte konumlandırılmış.

Arka tarafa baktığımızda, F/1.8 Sony IMX 363 sensöründen gücünü alan kamera görüyoruz. Bu kameralar, 1.4 mm pixel boyutlarında görüntü sunabiliyor. İkinci kamera ise, iki megapiksel çözünürlüğe sahip derinlik sensörünü içinde barındırıyor.

Cihazda ayrıca, yapay zeka teknolojilerinden de mahrum bırakılmamış. Manzaralar, bitkiler, köpekler gibi 33 farklı sahneyi ayırt edebilen sahne belirleme özelliği de Redmi 8’in içerisinde mevcut.

Cihazda, tek üzücü unsur güvenlik teknolojileri tarafından geliyor. Parmak izi sensörü, cihazın arka tarafında konumlandırılıyor. Açıkçası Xiaomi’nin ekrana yer açmak için böyle bir hamle yaptığı aşikar. Fakat, bu yıl orta seviye cihazlarda bile yer etmeye başlamış, ekran altı parmak izi teknolojisini bu cihazda da görmek isterdik.

Donanım tarafına gelecek olursak, cihaz Redmi 8A’da gördüğümüz Snapdragon 439 işlemcisinden gücünü alıyor. Ancak, şu anlık 4G RAM ve 64 GB genişletilebilir hafıza seçeneğiyle cihazı satın alabiliyorsunuz.

Batarya ömrüyle göz alan cihazda, beş bin mAh bir pil hücresi tercih edilmiş. Bu pil, 18W hızlı şarj destekliyor. Fakat kutunun içerisinden 10W destekli bir adaptör çıkacak.

FM Radyo, 3.5mm kulaklık çıkışı, ınfrared sensör ve P2i düşmelere karşı dayanaklılıkta diğer dahil edilenlerin arasında yer alıyor.

Redmi 8, Safir Mavi, Oniks Siyah ve Yakut Kırmızı renkleriyle 112 dolar seviyesinden satışa başlayacak. Ürünün, Hindistan pazarına 12 Kasım’da çıkması bekleniyor. Satışlar Mi.com ve Flipkart üzerinden yapılacak.