Akıllı Telefonlar
Redmi 8, çift kamera ve beş bin mAh bataryayla duyuruldu!
Redmi 8, orta kesime hitap eden Snapdragon 439 işlemcisi, 5.000 mAh pil gücü ve çift kamerasıyla duyuruldu. Peki daha neler sunuyor?
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Xiaomi’nin orta-alt seviyeye konumlandırdığı yeni nesil akıllı telefonu tüm detaylarını bu yazımızda önünüze seriyoruz.
Konumlandırıldığı klasman itibariyle benzer özellikler gösteren cihaz Xiaomi’nın “Auro Mirror Dizayn” olarak isimlendirdiği cam gövdeyle, sevenlerinin merakına sunuluyor.
Ön tarafta, 6.22 inç HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD bir panel tercih edilmiş. Ekranda yer alan 8 megapiksel F/2.0 odak açıklığına sahip öz çekim kamerası, tasarıma şıklık katan damla çentikte konumlandırılmış.
Arka tarafa baktığımızda, F/1.8 Sony IMX 363 sensöründen gücünü alan kamera görüyoruz. Bu kameralar, 1.4 mm pixel boyutlarında görüntü sunabiliyor. İkinci kamera ise, iki megapiksel çözünürlüğe sahip derinlik sensörünü içinde barındırıyor.
Cihazda ayrıca, yapay zeka teknolojilerinden de mahrum bırakılmamış. Manzaralar, bitkiler, köpekler gibi 33 farklı sahneyi ayırt edebilen sahne belirleme özelliği de Redmi 8’in içerisinde mevcut.
Cihazda, tek üzücü unsur güvenlik teknolojileri tarafından geliyor. Parmak izi sensörü, cihazın arka tarafında konumlandırılıyor. Açıkçası Xiaomi’nin ekrana yer açmak için böyle bir hamle yaptığı aşikar. Fakat, bu yıl orta seviye cihazlarda bile yer etmeye başlamış, ekran altı parmak izi teknolojisini bu cihazda da görmek isterdik.
Donanım tarafına gelecek olursak, cihaz Redmi 8A’da gördüğümüz Snapdragon 439 işlemcisinden gücünü alıyor. Ancak, şu anlık 4G RAM ve 64 GB genişletilebilir hafıza seçeneğiyle cihazı satın alabiliyorsunuz.
Batarya ömrüyle göz alan cihazda, beş bin mAh bir pil hücresi tercih edilmiş. Bu pil, 18W hızlı şarj destekliyor. Fakat kutunun içerisinden 10W destekli bir adaptör çıkacak.
FM Radyo, 3.5mm kulaklık çıkışı, ınfrared sensör ve P2i düşmelere karşı dayanaklılıkta diğer dahil edilenlerin arasında yer alıyor.
Redmi 8, Safir Mavi, Oniks Siyah ve Yakut Kırmızı renkleriyle 112 dolar seviyesinden satışa başlayacak. Ürünün, Hindistan pazarına 12 Kasım’da çıkması bekleniyor. Satışlar Mi.com ve Flipkart üzerinden yapılacak.
Akıllı Telefonlar
Afrika kıtasının ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu!
Afrika ülkesi olan Ruanda şehrinde, vatandaşlarının teknolojiye daha ucuz ve daha kolay erişebilmesi için akıllı telefon fabrikası kuruldu. Mara markası ile birlikte üretilecek olan Android işletim sistemli akıllı telefonlar hem ülke içerisine hem de çevre ülkelere pazarlanacak.
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“Mara” adını taşıyan ve Android işletim sistemini kullanan telefonların seri üretimine başlayan fabrikanın açılışı dün başkent Kigali‘de gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden fabrikada iki model telefon üretimine başlanırken, fiyatların 129 – 189 dolar olacağı açıklandı.
Açılışta konuşan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, ürünlerin iki yıla yayılan taksitlerle satın alınabileceğini ve bunun teknolojiye erişimi kolaylaştıracağını söyleyerek, “Akıllı telefonlar artık lüks değil. Hızlıca günlük hayatımızın bir gerekliliği oluyorlar.” ifadesini kullandı. Kagame ayrıca, telefonun Ruanda’nın akıllı telefon kullanımını şimdikinden yaklaşık % 15 artıracağını umduğunu söyledi.
Mara Telefon Üst Yöneticisi Ashish Thakkar, telefonların Ruanda’da montajının değil üretiminin yapılacağına dikkati çekerek, “Bugün sadece Mara için değil Ruanda ve Afrika için büyük bir rüya gerçeğe dönüştü.” dedi.
Telefonları bölge ülkelerine ihraç etmek isteyen Ruanda’da, 2019 verilerine göre, halkın % 52,1’i internete erişim sağlayabiliyor. Ülke, ekonomik koşullar nedeniyle akıllı telefonlara neredeyse erişemiyor. Akıllı telefon satın alabilecek güçte olan kişiler, genel olarak ülkenin zengin kesimi olduğu belirtiliyor. Üretilecek telefonların Afrika kıtası dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, One UI 2.0 beta programını yakında başlatacak!
Samsung Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu yeni arayüzü One UI 2.0‘nin beta programını bir kaç hafta içinde başlatmayı planlıyor.
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Samsung One UI 2.0 beta listesi
Teknoloji devinin Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu yeni arayüzü One UI 2.0‘nin ilk olarak Galaxy S10 ailesine verileceği, şirketin Güney Kore’deki resmi topluluk forumundaki paylaşımla ortaya çıktı. Paylaşılan görselde güncellemenin ilk olarak Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerine verileceği belirtiliyor. Galaxy S10 5G ise güncellemeyi daha sonra alacak.
Galaxy Note 10 ailesinin de yakın zamanda bu listeye eklenmesi bekleniyor. Şirketin alt ve orta seviye telefonları için ise henüz bir güncelleme takvimi paylaşılmadı. İlk olarak Güney Kore‘de satılan telefonlara gönderilecek güncelleme sayesinde kullanıcılar; gelişmiş gizlilik ayarları, canlı altyazı özelliği ve yenilenen gezinti çubuğu gibi özelliklere kavuşacaklar.
Akıllı Telefonlar
HTC, akıllı telefon üretimini bırakmayı düşünmüyor
Akıllı telefon dünyasının önemli markalarından biri olan HTC, son dönemde kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Büyük oranda küçülen ve yeni ürün duyurma sıklığını azaltan marka, buna rağmen akıllı telefon üretimini tamamen bitirmeyi düşünmüyor.
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HTC yeni CEO’su kararlı konuştu: Mobil sektöre dönüş planımız var!
Tayvanlı marka, son olarak Ağustos ayında Wildfire X adlı giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli duyurmuştu. Ancak bu telefon da başka bir şirket tarafından marka lisanslama yoluyla üretiliyor. Bu yıl üst seviyeye yönelik herhangi bir cihaz duyurmayan HTC’nin yeni CEO’su Yves Maitres, buna rağmen geleceğe yönelik iyimser konuşuyor. Maitres’e göre şirket uzun süre önce tüm kaynaklarını VR birimine ayırdı ve akıllı telefon birimi geri planda kaldı.
Şansını son bir kez daha denemek isteyen HTC, üst seviye akıllı telefon pazarına geri dönmek için doğru zamanı bekliyor. Ancak marka pahalı ürünlerini yalnızca GSYİH değeri yüksek ülkelerde satışa sunacak. Gelişmekte olan ülkelerde ise giriş ve orta seviye ürün portföyü aynı şekilde devam edecek. Mobil cihazlar haricinde kârlılığı yüksek olan Vive VR ürün grubu da markayı temsil etmeyi sürdürecek.
Vive sanal gerçeklik ürünleri ile finansal açıdan dengeyi bulan HTC, bu yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini %20.3 oranında arttırarak 91.2 milyon dolar seviyesine yükseltmişti. Markanın Hindistan pazarına geri dönmesi ve 5G yatırımlarına hız vermesi ile yakın dönemde tekrar kâra geçmesi bekleniyor.