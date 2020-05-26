Akıllı Telefonlar
Redmi 10X serisi, resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi, yeni telefon serisi olan Redmi 10X serisini bugün resmi olarak tanıttı. Seri, 10X, 10X 5G ve 10X Pro olmak üzere üç farklı telefondan oluşuyor. Redmi 10X 4G versiyonu Çin pazarı için yeniden markalanmış bir Redmi Note 9 olarak geliyor. 10X 5G ve 10X Pro ise AMOLED ekran ve çift mod 5G destekli olmasına rağmen rekabetçi fiyatlarla piyasaya çıkacak.
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Redmi 10X serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi 10X 5G ve Pro, 6.57 inçlik Full HD+ çözünürlüklü su damlası çentiğe sahip AMOLED ekranlarla geliyor. 10X 5G‘nin 16 MP , Pro modelin ise 20 MP çözünürlüklü ön kamerası bulunuyor. Her iki panelde de 180 Hz dokunmatik örnekleme oranı ve Gorilla Glass 5 koruması bulunuyor. Arka tarafta ise her iki telefonda da 48 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ancak ek olarak Pro model, 3X optik zoom yapabilen 8 MP çözünürlüklü ve OIS destekli telefoto kameraya sahip.
Redmi 10X 5G, 6/8 GB RAM seçeneği ve MediaTek Dimensity 820 yonga seti ile geliyor. 10X Pro ise 8 GB RAM ve yine MediaTek Dimensity 820 yonga setine sahip olacak. Depolama alanı ise 64 GB, 128GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı çeşitte gelecek. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü kullanılacak. 10X 5G, 22.5 W hızlı şarj, 10X Pro ise 33W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Her iki telefonunda 4.520 mAh pili mevcut.
Her iki 10X serisi telefonda IP53 suya dayanıklılık ve kulaklık girişi bulunduracak. Ayrıca Pro modelde NFC desteği mevcut olacak. 10X serisi, mavi, pembe, altın ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelecek. Fiyatlandırma olarak 10X, 6 GB RAM / 64 GB depolama alanı modeli 224$, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı modeli 252$, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı modeli 294$ ve 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı modeli 336$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Bu fiyatlandırma ile cihaz en ucuz 5G’ye sahip telefon ünvanını alıyor.
10X Pro, 8 GB RAM / 128 GB modeli 322$, 8 GB RAM / 256 GB modeli 364$ fiyat etiketine sahip olacak. Redmi 10X 4G ise 4 GB RAM / 128 GB modeli 140$, 6 GB RAM / 128 GB modeli 168$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Exynos 880 tanıtıldı!
Samsung, yeni mobil işlemcisi olan Exynos 880 yonga setini resmen duyurdu. 5G modem desteğe sahip işlemci, orta segment cihazlar için fark yaratması bekleniyor.
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Samsung’un yeni işlemcisi geçtiğimiz günlerde haberleri çıkan Vivo Y70s 5G modeli ile ilk kez bir akıllı telefonda görülmüş oldu. Şirketin yeni işlemcisi, amiral gemisi modeli için bir önceki yıl çıkarmış olduğu Exynos 980‘in orta segmente optimize edilen versiyonu olarak bakılıyor.
Yeni yonga seti 8 nm fabrikasyon süreci ile üretildiği belirtiliyor. İşlemci, 2 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A77 ve 1.8 GHz hızında çalışan altı adet Cortex A55 çekirdeğinden oluşuyor. Samsung Exynos 880, grafik tarafında Mali-G76 MP5 yongasına ev sahipliği yapıyor ve Full HD + (2520 × 1080) çözünürlüğünde ekran desteği sunuyor.
Samsung, daha iyi bir oyun deneyimi için Exynos 880’nin yükleme sürelerini azaltan ve daha yüksek kare hızları sunan gelişmiş oyun API’ları ve teknolojilerini desteklediğini de belirtiyor. Yeni işlemci, orta seviyede önemli bir rakip olan Snapdragon 765G‘ye denk bir performans sunuyor.
Kamera bölümünde, 64 Megapiksele kadar tek kamera veya 20 Megapiksel çift kamera desteğine sahip olan Samsung Exynos 880, 4K 30 FPS video kaydını da destekleniyor. Ayrıca cihazda yapay zeka işleme için entegre bir NPU ve DSP bulunuyor. Exynos 880’in diğer özellikleri arasında çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, FM radyo, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.
Dün lansmanı yapılan Vivo Y70s modeli ile karşımıza çıkan Exynos 880, piyasaya oldukça iddialı bir giriş yaptı. Yeni işlemci, 5G’yi pek çok kullanıcıya ulaştırmak için orta segmentte bütçe dostu birçok telefonda kullanılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 6s fiyatı ve özellikleri duyuruldu!
Bugün itibarıyla yapılan Realme X3 SuperZoom tanıtım etkinliğinde sürpriz olarak duyurulan Realme 6s modelinin fiyatı ve özelliklerine yakından bakalım.
Realme 6s fiyatı ve özellikleri
Realme 6s geçtiğimiz Nisan Ayı’nda duyurulan Realme 6 modelinin daha uygun fiyatlı ve mütevazi özelliklere sahip bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni model FHD+ çözünürlüklü 90 Hz yenileme hızına sahip ve 6,5 inç boyutlu bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Realme 6s’in sahip olduğu LCD panel, Gorilla Glass 3 teknolojisi ile üretilen bir cam tarafından korunuyor. Pil tasarrufu amacıyla değişken yenileme hızları sunabilen ekran ihtiyaç olmadığı zamanlarda 60 Hz hızında yenileniyor.
Arka kısmında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan 6s modeli, ana kamera olarak 48 MP çözünürlüklü ISOCELL GW1 sensörünü kullanıyor. Bu kameraya 8 MP ultra geniş (119°), 2 MP derinlik algılayıcı ve 2 MP makro lens eşlik ediyor. Cihazın sahip olduğu özçekim kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde ve ekranın sol üst köşesinde bulunan delik içinde yer alıyor. Realme 6s ön ve arka kameralarında “Portre” ve “Gece Modu” özellikleri sunuyor. Aynı zamanda 120 FPS ağır çekim video çekim yeteneği de cihazın kameralarında mevcut. 4K çözünürlüğe kadar videolar çekebilen Realme 6s, FHD çözünürlüğe kadar olan çekimlerde elektronik sabitleme özelliği sunabiliyor.
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Realme 6s işlem gücünü MediaTek Helio G90T yonga setinden alıyor. 12 nm üretim sürecine sahip olan yonga seti 8 çekirdeğe ve Mali-G76 grafik işlemcisini bünyesinde barındırıyor. Cihaz 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasiteli tek versiyon ile satışa çıkacak. Depolamayı arttırmak isteyecek kullanıcılar için cihazda bir mikroSD kart yuvası bulunuyor.
Batarya kapasitesi 4,300 mAh olan Realme 6s, 30W gücünde hızlı şarj destekliyor. Hızlı şarj ile %0’dan %100 seviyesine 60 dakikada gelebildiği iddia edilen batarya, 30 dakika içinde %70 seviyesinde şarj edilebiliyor. 6s modeli diğer markalarda bulunan 15W gücünde hızlı şarj ve powerbank cihazlarınada destek veriyor. USB-C arayüzü ile şarj ve veri aktırımı sağlayan model 3,5 mm kulaklık girişine de sahip.
Şu an için firmanın internet sitesinde “Eclipse Black (Siyah)” renk ile listelenen model 200 € fiyat etiketi ile duyuruldu. Realme 6s, 15 Haziran’dan itibaren satışta olacak. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola RAZR 2 ile ilgili bazı teknik özellikler sızdırıldı
Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Motorola, ilk katlanabilir telefonu olan RAZR’ı piyasaya sundu. Bunun üzerinden uzun bir zaman geçmeden RAZR 2 modelinin de piyasaya sürüleceğini belirten Motorola, yeni katlanabilir cihazı için çalışmalara devam ederken; bazı detaylar şimdiden sızdırıldı. Bize kalırsa, RAZR 2 ile ilgili sızdırılan detaylar, cihazdan beklentilerimizin düşmesine yol açacak kadar hayal kırıcı durumda.
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Motorola RAZR 2 ile ilgili ilk sızıntılar neler
İlk RAZR modeli, Snapdragon 710 ile gelmesine rağmen, yüksek bir fiyat ile satışa sunulmuş idi. Hatta RAZR’ın rakibi olan Galaxy Z Flip, Snapdragon 855+ ile satışa sunularak; 2 model arasında ciddi anlamda performans farkı oluşmasını sağlamıştı. Motorola RAZR 2 için bu durum değişir mi diye bekler iken; RAZR 2’de de amiral gemisi bir işlemci kullanılmayacağını duyunca, beklentimizi bu sefer fiyatın daha düşük olması yönünde belirlememiz gerektiğine karar verdik. Eğer fiyat yeniden 1400 Dolar seviyelerinde olur ise, bu durumda bizce RAZR 2 ölü doğacak bir model olabilir.
Dedikodulara göre, Motorola RAZR 2 modelinde kullanılacak olan işlemci, Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisi olacak. Snapdragon 765, kötü bir işlemci olmasa da; bu demek oluyor ki RAZR 2, kendisinden çok daha önce piyasaya çıkan ve Qualcomm’un Snapdragon 855+ işlemcisini barındıran Samsung Galaxy Z Flip ile performans anlamında boy ölçüşemeyecek. Bu noktada, Motorola’nın odaklanması gereken parametre ise “fiyat” olacak.
Motorola RAZR 2 için beklenen Ram değeri ise 8 Gb olarak belirtiliyor; ek olarak da cihaz, 256 Gb dahili depolama kapasitesi ile desteklenecek. Batarya kapasitesi ise, 2845 mAh olarak karşımıza çıkacak. Z Flip’te ise bu değer, 3300 mAh. Üzgünüz ki muhtemelen RAZR 2’nin bataryası ile bir günü çıkarabilmek çok zor olacak. Kamera tarafında ise, 48 Mp ISOCELL Bright GM1 sensör bulunması bekleniyor. Arka tarafta bu kameraya ek başka bir kamera donanımı ise beklenmiyor. Ön tarafta ise 20 Mp özçekim kamerası bulunması bekleniyor. İşletim sistemi olarak ise cihaz, doğrudan Android 10 ile sunulacak. RAZR 2’nin ilk olarak Çin ve Kuzey Amerika pazarında satışa sunulması bekleniyor.
Belki de cihaz nihai halini almadan bazı teknik özelliklerde değişiklikler gerçekleşecektir; fakat bizce mevcut teknik donanım ile, uygun fiyatlı bir katlanabilir cihaz sunulamaz ise RAZR 2 için işler çok zor olacak. Siz RAZR 2 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!