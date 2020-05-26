Redmi 10X serisi, resmi olarak tanıtıldı!

Xiaomi, yeni telefon serisi olan Redmi 10X serisini bugün resmi olarak tanıttı. Seri, 10X, 10X 5G ve 10X Pro olmak üzere üç farklı telefondan oluşuyor. Redmi 10X 4G versiyonu Çin pazarı için yeniden markalanmış bir Redmi Note 9 olarak geliyor. 10X 5G ve 10X Pro ise AMOLED ekran ve çift mod 5G destekli olmasına rağmen rekabetçi fiyatlarla piyasaya çıkacak.

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Redmi 10X serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Redmi 10X 5G ve Pro, 6.57 inçlik Full HD+ çözünürlüklü su damlası çentiğe sahip AMOLED ekranlarla geliyor. 10X 5G‘nin 16 MP , Pro modelin ise 20 MP çözünürlüklü ön kamerası bulunuyor. Her iki panelde de 180 Hz dokunmatik örnekleme oranı ve Gorilla Glass 5 koruması bulunuyor. Arka tarafta ise her iki telefonda da 48 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ancak ek olarak Pro model, 3X optik zoom yapabilen 8 MP çözünürlüklü ve OIS destekli telefoto kameraya sahip.

Redmi 10X 5G, 6/8 GB RAM seçeneği ve MediaTek Dimensity 820 yonga seti ile geliyor. 10X Pro ise 8 GB RAM ve yine MediaTek Dimensity 820 yonga setine sahip olacak. Depolama alanı ise 64 GB, 128GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı çeşitte gelecek. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü kullanılacak. 10X 5G, 22.5 W hızlı şarj, 10X Pro ise 33W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Her iki telefonunda 4.520 mAh pili mevcut.

Her iki 10X serisi telefonda IP53 suya dayanıklılık ve kulaklık girişi bulunduracak. Ayrıca Pro modelde NFC desteği mevcut olacak. 10X serisi, mavi, pembe, altın ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelecek. Fiyatlandırma olarak 10X, 6 GB RAM / 64 GB depolama alanı modeli 224$, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı modeli 252$, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı modeli 294$ ve 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı modeli 336$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Bu fiyatlandırma ile cihaz en ucuz 5G’ye sahip telefon ünvanını alıyor.

10X Pro, 8 GB RAM / 128 GB modeli 322$, 8 GB RAM / 256 GB modeli 364$ fiyat etiketine sahip olacak. Redmi 10X 4G ise 4 GB RAM / 128 GB modeli 140$, 6 GB RAM / 128 GB modeli 168$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.