Realme Smart TV resmi olarak duyuruldu!

Akıllı telefonları ile bilinen Realme, ilk akıllı televizyonu olan Realme Smart TV‘yi bugün tanıttı. Cihazın 43 inç ve 32 inçlik iki boyutu bulunacak. 32 inçlik model 80 cm, 43 inçlik model ise 108 cm boyunda olacak. Televizyonlarda çerçevesiz LED ekran, Android TV, Dolby ses sistemi ve dört çekirdekli CPU bulunacak.

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Realme Smart TV hangi özelliklere sahip olacak?

Realme Smart TV, Chroma Boost özelliğini akıllı telefonlardan alıp televizyona entegre olarak çalıştıracak. Yapay parlaklık, kontrast, renk, saflık ve netlik ile geliştirilen cihaz 400 nit parlaklığa kadar çıkabilecek. Televizyonun izleme açısı 178 derece olacak ve bu, düşük maliyetli televizyonlar için oldukça iyi bir değer. Realme ve MediaTek ortak bir şekilde dört çekirdekli CPU bulunan özelleştirilmiş bir yonga seti geliştirdiler. Bu yonga setinde dört Cortex-A53 ünitesi ve Mali-470 MP3 GPU bulunuyor. Cihazda 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

“Sürekliyici bir sineme deneyimi” için Realme Smart TV 32 inç boyutunda, 8.7 mm inceliğinde ekranı ve ultra ince çerçeveleriyle gelecek. TV‘nin içinde iki çift hoparlör bulunuyor. Her ikisi de simetrik olarak yerleştirilmiş ve 24W Dolby Audio bulunduruyor. Realme ayrıca 100W Soundbar‘ı tanıttı ancak ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil.

Realme Smart TV, Youtube, Netflix, Prime, Disney+ ve LiveTV ile çevrim içi içerik ve video ihtiyacınızı giderecek. Ayrıca içinde bulunan Play Store sayesinde 5000’den fazla uygulamaya ulaşabileceksiniz. Cihazda bulunan Google Asistan ile TV’yi eller serbest olarak çalıştırabilirsiniz. Televizyonda bulunan Chromecast ile telefonunuzdaki resim ve videolara ulaşmakta daha kolay olacak.

Smart TV, bağlantı açısından üç HDMI girişi, iki USB ve bir LAN girişi bulunduruyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 desteği de mevcut. Cihazın 32 inçlik modeli 170$, 43 inçlik modeli ise 290-300$ arası bir fiyattan satılacak. Cihazların satışı 2 Haziran‘da başlayacak.