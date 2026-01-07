Mobil oyun dünyasının heyecanla beklediği yeni modellerden biri olan RedMagic 11 Air, performans testlerinde boy göstermeye başladı. RedMagic markasının yeni hamlesi olan bu cihaz, özellikle donanım tutkunlarının radarında yer alıyor. Cihazın donanım gücünü ölçen popüler platformlardan biri olan testlerde, işlemci ve bellek detayları netleşmeye başladı. Peki, performansıyla dikkat çeken RedMagic 11 Air kullanıcılara neler sunacak?

İçindekiler Yeni RedMagic 11 Air güçlü donanımıyla dikkat çekiyor

Yeni RedMagic 11 Air güçlü donanımıyla dikkat çekiyor

Geekbench veritabanında listelenen RedMagic 11 Air, teknik detaylarıyla şimdiden teknoloji dünyasında konuşulmaya başlandı. Paylaşılan bilgilere göre cihazın işlemci birimi ve bellek kapasitesi büyük oranda doğrulandı. Sektördeki oyuncu telefonu boşluğunu doldurmayı hedefleyen marka, bu yeni modelle uygun fiyat ve yüksek performansı bir araya getirmeyi planlıyor. Listelemede yer alan puanlar, cihazın güncel oyunlarda rekabetçi bir yapıda olacağını işaret ediyor.

Asus ROG Phone serisinin sona erdiğine dair gündeme gelen haberlerin ardından, RedMagic cephesinden gelen bu hamle oldukça kritik bir önem taşıyor. Oyuncu odaklı cihaz üreten markaların sayısının her geçen gün azalması, şirketin bu alandaki hakimiyetini artırmasını sağlıyor. RedMagic 11 Air modeli, özellikle bütçe dostu bir seçenek arayan ancak performanstan ödün vermek istemeyen kullanıcıları hedefliyor diyebiliriz.

Cihazın test sonuçlarına baktığımızda, 16 GB olan yüksek RAM kapasitesiyle dikkat çektiğini görüyoruz. Öyle ki, cihaz 24 GB’a kadar çıkan RAM kapasitesi sunabilir, bu da RAM krizi yaşadığımız bir dönemde oldukça cesur bir seçim diyebiliriz. RedMagic 11 Air, Geekbench 6.5’te 3.075 tek çekirdek puanı ve 9.934 çoklu çekirdek puanı elde etti.

Bu durum, güncel oyunların en yüksek ayarlarda bile akıcı bir şekilde çalışabileceği anlamına geliyor. Teknik özellikler konusunda paylaşılan bilgiler henüz resmiyet kazanmasa da sızıntılar cihazın gücünü ortaya koyuyor. Mobil oyun performansı açısından beklentileri yükselten telefonun, yakın zamanda resmi olarak tanıtılması beklenen modeller arasında yer alıyor.

Piyasadaki diğer rakiplerinin aksine, marka bu yeni modelinde soğutma sistemlerine ve ekran tazeleme hızına da odaklanıyor. Bir oyuncu telefonu için en kritik noktalardan biri olan ısınma sorununun, bu modelde nasıl çözüleceği merak konusu. Ancak sızan bilgiler, donanımın verimli bir şekilde çalışacağını ve uzun süreli kullanımda bile performansı koruyacağını gösteriyor. RedMagic 11 Air, uygun fiyatlı bir canavar olarak karşımıza çıkabilir.

RedMagic tarafından geliştirilen bu yeni seri, mobil oyun dünyasında taşları yerinden oynatabilir. Özellikle tasarım tarafında da agresif çizgilerin korunması ve oyunculara özel yazılımların eklenmesi tahmin ediliyor. Cihazın Geekbench testleri sonucunda elde ettiği veriler, segmentindeki diğer modeller için ciddi bir rakip olacağını şimdiden kanıtlıyor. RedMagic 11 Air sızıntıları, markanın bu alanda kararlı olduğunu gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Roborock, CES 2026’da Saros 20 ve Saros 20 Sonic Modellerini Tanıttı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? RedMagic’in yeni oyuncu telefonu sizce beklenen başarıyı yakalayabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!