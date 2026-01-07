CES 2026 sahnesinde yeni nesil robot süpürge çözümlerini duyuran Roborock, Saros 20 ve Saros 20 Sonic modelleriyle ev içi temizlikte otonomi ve performans kavramını yeniden tanımlıyor. Gelişmiş şasi yapısı, akıllı navigasyon sistemleri ve yüksek emiş gücüyle öne çıkan yeni seri, farklı zemin ve eşik senaryolarına uyum sağlayan yapısıyla dikkat çekiyor.

Roborock, CES 2026’da Saros 20 ve Saros 20 Sonic modellerini tanıttı

Günlük yaşamı kolaylaştırmak üzere geliştirilen ev robotları alanında küresel lider konumda bulunan Roborock, CES 2026 kapsamında yeni Saros 20 ve Saros 20 Sonic modellerini resmi olarak tanıttı.

Saros 20: Akıllı şasi ile eşik tanımayan temizlik

Saros 20, yeni nesil AdaptiLift™ Chassis 3.0 sistemi sayesinde 4,5 cm yüksekliğe kadar çift katmanlı eşikleri aşabilecek şekilde tasarlandı. Gelişmiş görsel algılama altyapısı ve adaptif algoritmalarla yönlendirilen sistem, kaldırılabilir ana ve yardımcı tekerlekleri ile tırmanma kolunu bir araya getirerek düzensiz geçişleri analiz ediyor ve en uygun hareket yöntemini hafızasına alıyor.

Bu yapı sayesinde Saros 20, odalar arasında kesintisiz temizlik sunarken karmaşık zemin geçişlerinde dahi stabil performans sergiliyor.

Saros 20 Sonic: Derinlemesine paspaslama ve üst düzey güç

Serinin ileri seviye modeli Saros 20 Sonic, Saros 20’nin sunduğu otonom altyapıyı daha güçlü bir temizlik performansıyla birleştiriyor. Uzatılabilir VibraRise® 5.0 Sonic Paspas sistemi, dakikada 4.000 titreşim üreterek kurumuş lekeleri çözüyor ve kenarlara kadar ulaşan yapısıyla uçtan uca paspaslama sağlıyor.

%27 daha geniş titreşim alanına sahip tek mop başlığı, süpürgelik diplerine kadar uzanarak 0 mm boşluk hedefiyle temizlik yapıyor. Kullanıcılar Roborock uygulaması üzerinden su akışını ve titreşim yoğunluğunu bağımsız şekilde ayarlayabiliyor.

35.000 Pa HyperForce® emiş gücüyle donatılan Saros 20 Sonic, halı liflerine yerleşmiş tozları etkili biçimde temizlerken çift anti-dolaşma sistemi sayesinde uzun saç ve evcil hayvan tüylerinde kesintisiz performans sunuyor.

Gelişmiş navigasyon ve ince tasarım

Saros 20 serisinde yer alan StarSight™ Autonomous System 2.0, 200’ün üzerinde nesne türünü tanıyabilen yeni nesil 3D algılama altyapısıyla daha isabetli engel kaçınma sağlıyor. 7,98 cm’lik ultra ince gövde yapısı ise koltuk ve yatak altları gibi dar alanlara kolay erişim imkânı sunuyor.

FlexiArm™ sistemi, kenar ve köşe temizliğinde yüksek hassasiyet sağlayarak süpürgelik altlarına kadar ulaşabiliyor ve görünür kenar boşluğunu minimum seviyeye indiriyor.

Yeni RockDock ile tam otomatik bakım

Yeni RockDock istasyonu, temizlik sürecini uçtan uca otomatikleştiren kendi kendine bakım özellikleriyle öne çıkıyor. Sistem, 100°C sıcak suyla paspas yıkama ve 55°C sıcak hava ile kapsamlı kurutma işlemlerini otomatik olarak gerçekleştiriyor.

Akıllı kir algılama, otomatik deterjan dozajlama, 65 güne kadar otomatik toz boşaltma ve hızlı şarj desteği sayesinde kullanıcı müdahalesi minimuma indiriliyor. İsteğe bağlı su doldurma ve tahliye sistemiyle RockDock®, tam anlamıyla eller serbest bir temizlik deneyimi sunuyor.

Roborock’un CES 2026’da tanıttığı Saros 20 ve Saros 20 Sonic modelleri, akıllı otonomi, yüksek performans ve kullanıcı odaklı bakım çözümlerini bir araya getirerek robot süpürge segmentinde yeni bir referans noktası oluşturmayı hedefliyor.