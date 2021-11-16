Redkey F10: Kasım İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken Kablosuz Süpürge!

Covid-19 pandemisiyle geçirdiğimiz yaklaşık 2 yıl boyunca, gündemden düşmeyen en önemli konulardan biri de hijyen oldu. Ve hijyen denildiği zaman da toplumsal hijyenin yanı sıra, ev ortamındaki hijyen de dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri. Örneğin odanızda biriken tozlar, ortamda daha çok bakteri üremesine sebep olurken; bu çoğalan bakteriler de sağlığınıza karşı tehdit oluşturuyor. Tam da bu noktada ortaya çıkan ürünlerden biri de, Asya’nın önemli markalarından Redroad’un Redkey F10 modeli oluyor. Tam kablosuz, bataryalı ve katlanabilir tasarımıyla bütün mobilyaların altına ulaşabilen Redkey F10, evdeki tozları köşe bucak almak isteyenlerin en büyük yardımcılarından biri konumunda. Sadece bununla da kalmayan Redkey F10, emiş gücünü yüzey tipine göre otomatik olarak ayarlayarak; her yüzeyde tam performans sunabiliyor. Bütün artılarıyla Redkey F10, dünyanın birçok noktasında en popüler elektrikli süpürge modellerinden biri haline gelmiş durumda.

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Redkey F10, Kasım ayına özel 11.11 indirimleriyle satışta

Eski nesil elektrikli süpürgelerle temizlik yaparken koltukların veya yatağın altını temizlemek istediğinizde eğilmek zorunda kalıyorduk. Bu durum kulağa her ne kadar önemsiz gibi gelse de; bütün bu temizlik sırasında birçok defa eğilip kalkmak hem omurgamıza zarar veriyor hem de bizleri çok yoruyordu. Redroad, bu durumun önüne geçmek için Redkey F10 modelini katlanabilir şekilde tasarladı. Yani bütün bu eğilme işini süpürgeniz, sizin yerinize yapıyor ve bu sayede hem omurga sağlığını korumak hem de zahmetsiz bir süpürme deneyimi yaşamak mümkün hale geliyor. 0’dan 90 dereceye kadar bükülebilen cihaz, en zor yüzeylere bile kolaylıkla ulaşabilmeyi sağlıyor.

Akıllı toz sensörü

Redkey F10‘un öne çıkan detaylarından biri de, yüzeyi ve o yüzeyde bulunan toz miktarını otomatik olarak algılayarak; emiş gücünü ortam koşullarına göre ayarlayabilmesi. Bu sayede yoğun toz bulunan ortamda temizlik kalitesi güçlenirken; toz miktarının fazla olmadığı ortamlarda emiş yavaşlayarak süpürgenin güç optimizasyonunu artırmasını ve gürültü seviyesini azaltmasını sağlıyor. Uzun vadede cihazın motoru da daha az yorulduğu için süpürgenin ömrü de bu teknoloji sayesinde uzamış oluyor.

Fırçanın üst tarafında bulunan LED aydınlatmalar, temizlik yaptığınız zemindeki toz partiküllerini daha iyi görebilmenizi sağlayarak; temizlik kalitesinin artmasını da sağlıyor. Bu ve bunun gibi ince düşünülmüş detaylar, Redkey F10‘u rakiplerinden sıyırarak; öne çıkan süpürgelerden biri haline gelmesini sağlıyor.

400 W motor ile 23.000 pa emiş gücü

Redkey F10‘un güçlü motoruyla birlikte yüksek emiş gücü, her koşulda en iyi temizliğin ortaya çıkmasını sağlıyor. 5 ayrı güç moduna da sahip olan cihaz, bu modlar arasında ister otomatik olarak ister manuel olarak geçiş yapmanıza izin veriyor.

3 aşamalı filtreye sahip olan cihaz, ileri teknoloji HEPA filtreleri ile 0.3 mikronluk çok küçük partikülleri bile %99.9 seviyesinde tutabiliyor.

Bütün bunları yaparken de, cihaz tam şarjda 60 dakikalık temizlik süresi sunabiliyor. 2.500 mAh kapasiteli Samsung bataryasıyla, herhangi bir kabloya bağımlı kalmadan 1 saat boyunca 200 metre kareye varan alanda temizlik yapabiliyorsunuz.

Daha fazla bilgi için, https://www.redkeyofficial.com/products/redkeyf10 adresini ziyaret edebilirsiniz.

RedKey F10’u Amazon’dan almak isterseniz https://bit.ly/3nijTEd adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu içerik, Redroad’un destekleriyle hazırlanmıştır.