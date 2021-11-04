Redroad Renk Tasarım Yarışması’nda Sona Yaklaştık!

Evet, başlığı yanlış okumadınız. Redroad, kişiselleştirilebilir desenlere ve renklere sahip olan süpürge modelleriyle, bir süpürge güzellik yarışması düzenliyordu. Kişiselleştirilebilir Redroad modellerinin birbirleriyle rekabet ettiği bu güzellik yarışması, 11 Kasım’da sona eriyor. Bakalım hangi Redroad süpürge, tasarım ödülünün sahibi olacak.

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Yarışma istatistiklerinde, dikkat çeken Türkiye detayı

Redroad’un, yurtdışında da çok ses getiren renk tasarım yarışması, 11 Kasım’da sosyal medyadan gelen oyların sayımının yapılmasıyla da beraber son bulacak. Oluşan son oylama tablosu, yarışmanın kazananlarının ortaya çıkmasını sağlayacak ve kazanan isimler, Redroad’un vadettiği ödüllerin sahibi olacak. Fakat şimdilik ödülleri ve yarışmayı bir kenara koyacak olursak; bizce bu süreçte en çok dikkat çeken nokta yarışma istatistiklerindeki “Türkiye” detayı. Yarışma başladığı günden bu yana 19 gün içinde 300.000 kullanıcı tarafından ziyaret edilen resmi Redroad sayfası, 800.000 sefer ziyaret almış durumda. Bu ziyaretlerin %70 gibi büyük bir çoğunluğuysa Türkiye’den gerçekleşmiş durumda. Hatta, yarışmacıların büyük bir çoğunluğu da başvurusunu Türkiye’den gerçekleştirmiş ve Türkiye’den, bu yarışma için toplamda 30.000’e yakın başvuru gerçekleştirilmiş. Bunlardan 20.000’i de, Redroad jürisinden onay alarak; Redroad’un resmi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında sergilenmeyi başarmış.

Peki ödüller neler?

Tabi ki de bu kadar yüksek bir katılımın sağlanmasında rol oynayan en önemli etkenlerden biri de, yarışmanın kazananları için hazırlanan ödül havuzu. Yarışmanın büyük ödülü, MacBook Pro 13 olarak belirlenmiş. Akabinde gelen 4 kişiye Mobifitness rowing machine hediye edilirken, diğer 5 kazanana elektrikli scooter, ardından gelen 5 kazanana da Redkey W12 paspas makinesi hediye edilecek. Bunları müteakip 30 kişiyse, Oclean X Pro Elite diş fırçasının sahibi olacaklar. Bütün bu ödüllere ek olarak Redroad, birçok hediye çeki ve indirim kuponunu da katılımcılara dağıtacak ve şanslı katılımcılardan biri de Redroad V17 elektrikli süpürgeye sahip olabilecek. Belirli sayıda like almayı başaran hesaplar arasında yapılacak çekilişlerle, bu hediyeler sahiplerini bulacak.

Kışın gelişini karşılamaya başladığımız şu günlerde, Redroad’un bu yarışması, birçoğumuzun içini ısıtmıştır diye tahmin ediyoruz. Hem Redroad marka süpürgelerin, ne kadar farklı renklere bürünebildiğini görmek; hem de süpürgenizi bu denli kişiselleştirebilmeye müsait olduğunuzu anlamak, Redroad markalı bir ürün tercih etmek isteyenler için de yol gösterici olacak ve ürünle müşteri arasında bir bağ kurulabilmesine vesile olacaktır. Bakalım Redroad’un, süpürge dünyasındaki yolculuğu bundan sonrası için nasıl devam edecek…

Daha fazla bilgi için: https://redroad.cc/