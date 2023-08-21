Bilişim sektöründeki global deneyimini uzun yıllardır ülkemize aktaran katma değerli yeni nesil teknoloji distribütörü Redington Türkiye, BT yönetimi alanında etkin çözümler sunan Matrix42 ile tüm ürün ailesinin dağıtımı kapsamında stratejik bir iş birliği yaptı. Redington Türkiye, bu iş birliği kapsamında Haziran sonundan itibaren geçerli olmak üzere Matrix42’nin Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu.

Matrix42, dijital çalışma alanı çözümleri alanında sektör lideri olan bir marka olarak 30 yılı aşkın tecrübesiyle, kurumların dijital altyapılarını daha verimli, güvenli ve kullanıcı dostu bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayacak çözümler sunuyor. BT, lisans yönetimi ve uyumluluk kontrolü, uç cihaz yönetimi ve güvenliği alanında geliştirdiği yenilikçi ürünlerle öne çıkan Matrix42, dünyanın her yerinden müşterilerine, kullanıcı dostu arayüzleri, etkili güvenlik önlemleri ve güçlü performans sergileyen ürün ailesiyle hizmet veriyor. Şirket sunduğu çözümlerle kurumların dijital çalışma alanlarını optimize etmelerine ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı oluyor.

“Bu iş birliği ile Türkiye’de BT yönetiminde daha etkin bir hizmet sunmayı hedefliyoruz”

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Redington Türkiye olarak Matrix42 ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Matrix42’nin etkili BT yönetimi çözümleri, yenilikçi ürünleri ve global deneyimi, iş birliğimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu iş birliği ile iş ortaklarımıza daha geniş ve güçlü çözüm seçenekleri sunarak, Türkiye’de BT yönetimi alanında daha da etkin bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Matrix42’nin ürün ailesi, kullanıcı dostu arayüzleri ve güvenlik önlemleri ile öne çıkıyor. Matrix42’nin Alman kalitesi ile partnerlerimizin müşterilerine en iyi çözümleri sunmasını sağlayacağız. Bu iş birliğiyle müşterilerimize katma değerli çözümler sunarak, bilişim sektöründe daha güçlü bir geleceğe doğru yolculuğumuz sürüyor” dedi.

Matrix42 EMEA Bölge Satış ve Operasyon Direktörü Samer Hani, “Bu stratejik iş birliği ile, Matrix42’nin Redington’un güçlü iş ortaklığı kanal yapısı aracılığıyla, Türkiye’de daha da büyümesini hedefliyoruz. Sunduğumuz geniş kapsamlı BT yönetimi çözümlerinin sahip olduğu artıları bundan sonra Redington Türkiye’nin geniş iş ortaklığı ağı ile daha fazla kuruma ulaştıracağımızı düşünüyoruz” dedi.