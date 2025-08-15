2026 mali yılının ilk çeyreğinde, şirket geliri geçen yılın aynı dönemine göre % 22 arttı; vergi sonrası kâr ise % 12 yükseldi.

30 Haziran 2025’te sona eren 2026 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Redington Group, tüm iş kollarında sektör ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi.

Şirket, 3milyar USD ile tarihinin en yüksek birinci çeyrek gelirine ulaştı. Gelirler yıllık bazda %22 artarken, vergi sonrası kâr (PAT) %12 yükseldi. Arena (bağlı ortaklık) hariç tutulduğunda çeyreklik vergi sonrası kâr marjı %1,32 olarak gerçekleşti.

Bu başarılı tablo, bölgelerdeki güçlü operasyonel performans ile teknoloji ve bulut çözümleri başta olmak üzere tüm iş kollarında değerlendirilen yeni fırsatların birleşiminden oluşuyor. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan pazarlarında sırasıyla %24, %35 ve %32’lik yıllık büyüme kaydedilirken, Redington Türkiye mali yılın ilk çeyreğinde %123’lük gelir artışıyla Grup içinde yüksek bir başarıya imza attı. ⁠

Redington Group, faaliyette bulunduğu pazarlarda akıllı telefonlar, bilgisayarlar, sunucular, depolama, ağ çözümleri ve hibrit çalışma ile öğrenme ortamlarına yönelik yazılım çözümleri de dahil olmak üzere, bireysel, KOBİ ve kurumsal müşterilere hitap eden bütüncül bir teknoloji çözümleri sağlayıcısı olarak gelişimini sürdürüyor. Redington Türkiye ise Türkiye ve CIS bölgelerinde bulut, yapay zekâ, siber güvenlik, altyapıve sürdürülebilir teknolojilerin artmasıylaşekillenen yeni teknoloji ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

RedingtonLimited Genel Müdürü ve Grup CEO’su V.S. Hariharan, “2026 mali yılı birinci çeyreğinde büyümemiz, bulut, mobilite ve teknoloji çözümleri iş kollarındaki güçlü çift haneli artışlarla rekor seviyelere ulaştı. Hindistan, BAE ve Suudi Arabistan, yüksek büyüme performanslarıyla pazarı geride bırakmaya devam ederken, Afrika pazarı istikrarını sürdürdü. Bulut iş kolumuz ise abonelik ve tüketim modellerinin benimsenmesiyle yıllık bazda %41’lik dikkat çekici bir büyüme elde etti. Yazılım, siber güvenlik ve uygulama yazılımlarına odaklanarak, büyüme ivmemizi daha da güçlendirecek yeni bir dijital dönüşüm dönemine adım attık” dedi.

Redington Türkiye & CIS Genel Müdürü Bora İncir : “Türkiye’de bilgi teknolojileri pazarı, hızla artan dijitalleşme ihtiyacı ve yeni nesil çözümlere olan talep ile güçlü bir büyüme döneminden geçiyor. Bulut, siber güvenlik ve veri yönetimi alanlarındaki yatırımlar, her ölçekten şirketin rekabet gücünü artırırken, biz de Redington Türkiye olarak global bilgi birikimimiz ve yerel uzmanlığımızla markalarımızın ve iş ortaklarımızın bu dönüşümü hızlandırmasına katkı sağlıyoruz. 2026 mali yılının ilk çeyreğinde, özellikle bulut ve güvenlik segmentlerinde üç haneli büyüme elde ederek, pazardaki lider konumumuzu daha da pekiştirdik” diyerek Türkiye özelinde değerlendirmelerini paylaştı.

Redington Group genelinde 2026 mali yılı birinci çeyreğinde iş kollarına dair öne çıkan başlıklar:

Mobilite iş kolu, premium segmentteki büyümenin desteğiyle yıllık bazda %44 arttı.

Bulut iş kolu, büyük bulut sağlayıcılarla (hyperscalers) yakalanan güçlü ivmesini koruyarak %41 büyüdü.

Teknoloji Çözümleri Grubu (TSG), büyük ölçekli anlaşmaların etkisiyle yıllık bazda %21 büyüdü.

Redington, hızlı inovasyon ile teknoloji adaptasyonu arasındaki açığı kapatmak ve bulut, yapay zekâ ile dijital öncelikli çözümlere odaklanarak yeni fırsatlar yaratmak yolunda kararlılıkla ilerliyor. İş ortaklarını güçlendiren stratejik yatırımlar, yeni nesil teknolojilere erişim imkânı ve sektör genelinde yürütülen dijital dönüşüm çalışmalarıyla Redington, işletmelerin hızla değişen teknoloji dünyasında her zaman bir adım önde olmasını sağlıyor.

Bütüncül bir teknoloji çözümleri sağlayıcısı olarak konumunu güçlendiren Redington, tüketici cihazları, kurumsal BT, bulut, üretken yapay zekâ, siber güvenlik ve sürdürülebilir teknoloji gibi gelişen alanlardaki büyümesini hızla sürdürüyor. Şirket, aynı zamanda hibrit çalışma ve öğrenme çözümlerine yönelik artan talebi karşılamaya devam ediyor.