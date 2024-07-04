Kısa süre önce Türkiye topraklarına gelen ve Red Magic oyuncu telefonları ile ASUS ROG Phone’un tek gerçek rakibi olan Nubia, Red Magic serisine şimdi de bir dizüstü bilgisayar ekledi. Yeni Red Magic oyun bilgisayarı, piyasayı sallamaya geldi. İşte Red Magic Titan 16 Pro özellikleri ve fiyatı.

Red Magic Titan 16 Pro Özellikleri

Yeni Red Magic oyun bilgisayarı olan Red Magic Titan 16 Pro özellikleri fazlasıyla etkileyici. Aynı oyuncu telefonları gibi, Nubia cephesi bu oyuncu bilgisayarı modelini de sürekli oyun oynayanlar tarafından çok beğenilecek özelliklerle tıka basa doldurmuş gibi görünüyor.

Yeni Red Magic oyun bilgisayarı, Red Magic Titan 16 Pro 16 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Bu ekran, 3 ms tepki süresi, 240 Hz yenileme hızı ve 2560×1600 çözünürlüğü ile pürüzsüz ve net görüntüler sunuyor. 500 nit tepe parlaklık değeri ve DCI-P3 renk uzayının yüzde 100’ünü desteklemesi de Red Magic oyun bilgisayarının diğer öne çıkan özellikleri arasında.

Bu özellikler oyuncular için çok önemli. Zira yüksek yenileme hızı, oyunların akıcı görünmesini sağlarken, düşük tepki süresi özellikle rekabetçi oyunlarda çok daha hızlı tepki vermenizi sağlıyor ve diğer oyunculardan tam anlamıyla bir adım daha önde oluyorsunuz. Red Magic oyuncu bilgisayarı bu konuda kullanıcılarını memnun edecek.

Yeni Red Magic oyun bilgisayarı, gücünü Intel Core i9 CPU ve NVIDIA GeForce RTX4060 veya RTX4070 GPU’dan alıyor. 32 GB’a kadar DDR5 RAM ve 1 TB SSD depolama ile donatılan cihaz, oyun ve diğer yüksek performans gerektiren uygulamalar için ideal bir seçenek sunuyor. Soğutma sistemi olarak ise çift fanlı Magic Cooling kullanılıyor. Bu sayede yoğun oyun oynarken bile cihazın ısınması minimuma indiriliyor.

Ses deneyimi için DTS-X Ultra destekli stereo hoparlörler ve 100W hızlı şarj desteği de bulunan cihaz, bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengin. Bir adet Thunderbolt 4 portu, HDMI 2.1, USB-C 3.2, USB-A 3.2, ethernet portu, ses jakı ve SD kart yuvası mevcut. Yani bağlantılar yönünden oldukça donanımli bir cihazla karşı karşıyayız.

Red Magic oyun bilgisayarının ağırlığı ise 2,3 kilogram. Huawei MateBook X Pro 2024 gibi 1 kilogramın altında bilgisayar gördüğümüz bir dönemde bu cihaz ağır görünse de, tam teşekküllü bir oyuncu bilgisayarı için bu ağırlıklar normal kabul edilebilir düzeyde.

Nubia Red Magic Titan 16 Pro Fiyatı

Red Magic Titan 16 Pro fiyatı da çok merak ediliyor. Cihaz, 1.444 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. RAM ve depolama seçeneklerinin değişmesi ile beraber fiyat 1.829 dolar seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu yeni oyuncu bilgisayarının yılın son çeyreğinde küresel pazarlara giriş yapması bekleniyor. Red Magic Türkiye’ye geldiği için bu bilgisayarı ülkemizde de görmemiz olası.

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