Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre OnePlus ve Realme, 24 GB RAM kapasitesine sahip yeni telefonlar tanıtacak. OnePlus’ın OnePlus Ace 2 Pro modeli dünyanın ilk 24 GB RAM’e sahip telefonu olacak. Kardeş marka Realme de benzer bir model piyasaya sürecek.

OnePlus ve Realme’nin aynı grup şirketi olan Oplus bünyesinde olduğu için bu hamle şaşırtıcı değil. Digital Chat Station adlı Çinli sızıntı uzmanı, OnePlus ve Realme’nin yeni amiral gemisi modellerinde en az 16 GB RAM olacağını, en gelişmiş modellerde ise 24 GB RAM kullanılacağını açıkladı.

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Büyük miktardaki RAM sayesinde şirketin ColorOS işletim sisteminin arka planda çalışan uygulamaları daha iyi yönetebileceği belirtiliyor. OnePlus Ace 2 Pro’nun dünyanın ilk 24 GB RAM telefonu olacağı söylenirken, Realme modelinde de aynı miktarda LPDDR5x RAM kullanılacağı iddia ediliyor. Her iki telefonda da 1 TB depolama alanı bulunacak.

Daha önceki sızıntılara göre OnePlus Ace 2 Pro, Oppo’nun Reno 10 Pro Plus modelinin gelişmiş versiyonu olacak. Telefonun özelliklerinin çoğunu Reno ile paylaşacağı, ancak işlemci olarak Snapdragon 8 Gen 2 yongasetini kullanacağı belirtiliyor.