Bu seneye damga vurması beklenen yeni Nubia Red Magic 8 Pro oyun telefonu serisi, geçen ay Çin’de raflarda yerini aldı. Magic 8 Pro ve Pro+ olmak üzere iki cihazdan oluşan yeni seri kullanıcıların büyük beğenisini topladı. Şimdi ise yeni seri popülerliğini daha da çok arttırmak için küresel pazara açılmak istiyor.

Yeni oyun telefonu Nubia Red Magic 8 Pro, şirketin kararları doğrultusunda 16 Ocak tarihinde küresel pazara girecek. 8 Pro+ cihazından yoksun şekilde diğer ülkelerde satışa çıkacak akıllı telefon, orijinal modelden birkaç farklı özellikle karşımıza çıkacak.

Global Red Magic 8 Pro, Çin Modelinden Farklı Olacak

Yeni akıllı telefon için yayınlanan tanıtım görsellerine göre, küresel pazar için çıkacak cihaz, serinin Çin modeline göre önemli bir değişiklik içerecek. Bunlardan en önemlisi, yeni versiyonun, ilk serideki cihazın aksine 80W yerine 65W hızlı şarjı desteklemesi. Batarya değerinin her iki varyant için de hala 6.000mAh olduğunu belirtmekte fayda var. Bahsettiğimiz gibi serinin üst düzey akıllı telefonu Magic 8 Pro+ küresel pazar için piyasaya sürülmeyecek ve sadece kendi ülkesinde satışa sunulmaya devam edecek.

Global Red Magic 8 Pro Özellikleri

Oyun canavarı, gücünü Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden alacak. Söz konusu işlemci, bir adet 3.2GHz hızında Cortex-X3, iki adet 2.8GHz hızından Cortex-A715, iki adet 2.8GHz hızında Cortex A710 ve üç adet 2.0GHz hızında Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Bununla beraber, cihazın yonga seti grafik birimi olarak Adreno 740 kullanacak.

Küresel pazara giriş yapacak akıllı telefon, 2480 x 1116 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç büyüklüğünde OLED bir panele sahip olacak. Cihaz, optik tarafında, 50MP ana, 8MP ultra geniş ve bir adet makro kameradan oluşan üçlü bir modül kullanacak.

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Oyun telefonunun ön tarafında ise 16MP çözünürlüklü bir özçekim kamerası bulunacak. Bahsettiğimiz gibi yeni ürün, 65W hızlı şarjla desteklenen 6.000 mAh bataryayla gelecek. Yazılım boyutunda ise bu canavar, Android 13 ile çalışacak.