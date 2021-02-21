Red Magic 6 Pro, pil kapasitesi ve şarj teknolojisi ile sızdırıldı!

Oyuncular için özel olarak geliştirilen Red Magic 6 serisi, mart ayının ilk haftasında resmi olarak bir lansman ile tanıtılacak. ZTE’nin yeni oyun akıllı telefonu serisi, gelişmiş bir soğutma fanı ile birlikte yeni özellikler barındıracak. Bununla birlikte, geçmişte Red Magic serisi telefonların tek başına piyasaya çıktığını görüyorduk. Yeni seride taban ve pro model olmak üzere iki adet telefon göreceğiz. Bugün paylaşılan sızıntı ise Red Magic 6 Pro olarak adlandırılması beklenen telefonun batarya kapasitesini ve şarj teknolojisini ortaya çıkardı.

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Red Magic 6 Pro, kaç mAh batarya ve kaç W hızlı şarj ile gelecek?

Digital Chat Station‘a göre Red Magic 6 Pro, 120W hızlı şarjı destekleyecek. Ancak bu sızıntının ilginç tarafı, şirketin hızlı şarj teknolojisinin rakiplerinden çok daha hızlı olması. Çünkü kaynak tarafından paylaşılan verilerde, 4500 mAh bataryanın 5 dakika içinde %50‘ye ulaştığı belirtiliyor. Cihazı Mi 10 Ultra‘nın 120W hızlı şarjı ile karşılaştırdığımızda ortaya ilginç bir sonuç çıkıyor. Xiaomi Mi 10 Ultra, 5 dakika içinde %41 oranında 4500 mAh bataryayı şarj ediyor. Ayrıca iQOO 5 Pro‘nun 120W hızlı şarjı ise 4000 mAh bataryayı 5 dakikada %50 şarja getirebiliyor.

ZTE‘nin iddiaları etkileyici olsa bile kullanıcı deneyimleri daha gerçekçi sonuçlar verecektir. Sızıntıyı yapan kişi kutudan 120W hızlı şarj cihazının çıkacağını belirtiyor. Bu nedenle kullanıcı testlerini cihazın çıkışından kısa bir süre sonra görebileceğiz. Red Magic 6 serisi, 4 Mart tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Cihazların 144 Hz ekran tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti gibi etkileyici donanım özellikleri mevcut. Telefonların lansmanı sırasında oyuncular için yapılan özelleştirmelerin detayları da ortaya çıkacaktır.