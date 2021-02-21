Akıllı Telefonlar
Red Magic 6 Pro, pil kapasitesi ve şarj teknolojisi ile sızdırıldı!
Oyuncular için özel olarak geliştirilen Red Magic 6 serisi, mart ayının ilk haftasında resmi olarak bir lansman ile tanıtılacak. ZTE’nin yeni oyun akıllı telefonu serisi, gelişmiş bir soğutma fanı ile birlikte yeni özellikler barındıracak. Bununla birlikte, geçmişte Red Magic serisi telefonların tek başına piyasaya çıktığını görüyorduk. Yeni seride taban ve pro model olmak üzere iki adet telefon göreceğiz. Bugün paylaşılan sızıntı ise Red Magic 6 Pro olarak adlandırılması beklenen telefonun batarya kapasitesini ve şarj teknolojisini ortaya çıkardı.
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Red Magic 6 Pro, kaç mAh batarya ve kaç W hızlı şarj ile gelecek?
Digital Chat Station‘a göre Red Magic 6 Pro, 120W hızlı şarjı destekleyecek. Ancak bu sızıntının ilginç tarafı, şirketin hızlı şarj teknolojisinin rakiplerinden çok daha hızlı olması. Çünkü kaynak tarafından paylaşılan verilerde, 4500 mAh bataryanın 5 dakika içinde %50‘ye ulaştığı belirtiliyor. Cihazı Mi 10 Ultra‘nın 120W hızlı şarjı ile karşılaştırdığımızda ortaya ilginç bir sonuç çıkıyor. Xiaomi Mi 10 Ultra, 5 dakika içinde %41 oranında 4500 mAh bataryayı şarj ediyor. Ayrıca iQOO 5 Pro‘nun 120W hızlı şarjı ise 4000 mAh bataryayı 5 dakikada %50 şarja getirebiliyor.
ZTE‘nin iddiaları etkileyici olsa bile kullanıcı deneyimleri daha gerçekçi sonuçlar verecektir. Sızıntıyı yapan kişi kutudan 120W hızlı şarj cihazının çıkacağını belirtiyor. Bu nedenle kullanıcı testlerini cihazın çıkışından kısa bir süre sonra görebileceğiz. Red Magic 6 serisi, 4 Mart tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Cihazların 144 Hz ekran tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti gibi etkileyici donanım özellikleri mevcut. Telefonların lansmanı sırasında oyuncular için yapılan özelleştirmelerin detayları da ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51 yerine ne alınır? | Hangisini almalı? #4
Hangisini almalı serimizin bu haftaki konukları; Realme 7 Pro, Oppo Reno 4, Poco X3 NFC, Samsung Galaxy M51. Serimizde ufak bir konsept değişikliği yaparak Samsung Galaxy M51 yerine hangisini almalı diye sorduk.
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Özellikle orta segment telefonlar ülkemizde daha çok tercih ediliyor. 3500₺ seviyesinde bir çok model mevcut. Herkesin muzdarip olduğu bir konu var ki o da pil. Samsung Galaxy M51 bu sorunu ortadan kaldırıyor. Fakat bir çok takibi var. Bu rakiplerden en popülerleri Poco X3 NFC, Realme 7 Pro ve Oppo Reno 4. Hangi telefon, hangi konularda Galaxy M51’den iyi, sizler için bu modelleri karşılaştırdık. Cevabı videomuzda.
İyi seyirler.
Karşılaştırma linki: Samsung Galaxy M51 – Realme 7 Pro – Oppo Reno 4 – Poco X3 NFC (128 GB) Karşılaştırması
Realme 7 Pro, Oppo Reno 4, Poco X3, Galaxy M51 modellerinden birini Hepsiburada’dan satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 5 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak!
Vivo iQOO Neo 5 ile alakalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefon kullanıcılarına 66W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacak.
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Vivo iQOO Neo 5 kutusundan 66W’lık şarj aleti çıkacak!
Vivo iQOO Neo 5 modeli ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler internete düşüyor. Yakın bir zamanda tanıtımı yapılacak olan akıllı telefon, sertifika almaya devam ediyor. Akıllı telefon son olarak 3C platformuna uğradı. Batarya konusundaki detayların netleştiği listeleme ile birlikte, cihazın şarj desteği de resmiyete kavuştu. Akıllı telefon 66W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihaz ile alakalı başlarda ortaya atılan 88W‘lık hızlı şarj desteği iddiaları da taca çıktı. Ayrıca akıllı telefonun kutu içeriğinde 66W‘lık adaptöründe yer alacağı iddia ediliyor.
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Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Damla çentikli ekran tasarımı ile piyasaya çıkacak akıllı telefonda bir adet 16 MP‘lik ön kamera bulunmakta. Ayrıca cihazın arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ana kamera 48 MP‘lik Sony IMX598 lensi ile bizleri karşılıyor. Akıllı telefon 4400 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi klasmanında alternatif oluşturmak isteyen cihaz bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Redmi K40 ve K40 PRO modelleri 25 Şubat’ta tanıtılacak
Redmi K40 ve K40 PRO için 25 Şubat’ta gerçekleşecek lansman öncesi özellikleri ile birçok sızıntı haberi çıktı. İlk K serisi akıllı telefon 2019 yılında piyasaya çıkmıştı. Bunun yanında 2020 yılında ise K30 ve K30 PRO modelleri piyasaya çıktı. Sızıntılara göre Redmi K40 modelinin kodu M2012K11AC ve Redmi K40 PRO‘nunki ise M2012K11C.
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Redmi K40 ve K40 PRO modellerinin teknik özelliklerine bakalım
Akıllı telefonların ekranı 6,67 inç, 2400 × 1080 çözünürlüklü ve AMOLED olacak. Ayrıca ekran yenileme hızı 120Hz olacak. Cihazların boyutu ise 163,7 x 76,4 x 7,8 mm. Redmi K40 Pro, Snapdragon 888 yongasından gücünü alacak. Redmi K40 ise Snapdragon 870 ya da 700 serisi bir yonga ile çalışacak. Bunların yanında sızıntılara göre K40 Pro 108 MP bir ana kameraya sahip olacak. K40‘ın ana kamerasını ise 64 MP olması muhtemel. Ek olarak arka taraftaki 3’lü kamera yapısında 2 adet büyük boyutlu lensi görmek mümkün.
Redmi K40 ve Redmi K40 PRO, 33W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh pilden enerjisini alacak. Telefonlar Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemi ile çalışacak. Telefonlar 6/8 GB DDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunacak. Diğer özellikleri ise şunlar: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Çift Stereo Hoparlör.
Son olarak iki model de 25 Şubat tarihinde tanıtılacak. Telefonların satış fiyatının 2.999 yuan (462 $) olacağı görüşü hakim.
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Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
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Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
Red Magic 6 Pro, pil kapasitesi ve şarj teknolojisi ile sızdırıldı!
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