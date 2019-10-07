Oyun
Red Dead Redemption 2 PC için duyuruldu
Red Dead Redemption 2, 5 Kasım’da PC’ye geliyor. Uzun süredir geldi, gelecek dedikoduları olan Rockstar’ın efsane oyunu Red Dead Redemption 2 için resmi açıklama sonunda geldi.
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Rockstar Games’in efsane açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2, 5 Kasım’da PC kullanıcıları için erişime açılacak. Daha önce meraklı bilgisayar kullanıcıları tarafından oyunun PC’ye geleceğine dair veriler bulunmuştu, ancak resmi bir açıklama gelmemişti. 4 Ekim’de Rockstar Games, oyunun 5 Kasım itibarı ile PC’ye geleceğini duyurdu. Oyun 5 Kasım’da Rockstar Games’in Launcher’ında olacak, aynı zamanda Kasım’da kullanıma sunulacak, Google’ın merakla beklenen bulut oyun sistemi Google Stadia’nın çıkış oyunlarından olacak, Steam’e ise Aralık ayında gelecek.
Red Dead Redemption 2’yi Rockstar Launcher üzerinden önsiparişle satın alacak kullanıcılar, oyunla birlikte birçok içeriğe sahip olacaklar. GTA 3, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition, Max Payne 3: The Complete Edition oyunlarından 2’si, oyunu Rockstar Games Launcher üzerinden sipariş edecek kullanıcılara hediye edilecek. Ayrıca önsiparişle oyun içinde kullanılacak “War Horse”, hazine haritası, oyunda kullanılacak para gibi oyun için önemli olabilecek bazı araçlar, önsipariş veren kullanıcılara sunuluyor. 22 Ekim’de Rockstar Games’in Launcher’ı üzerinden önsiparişe açılacak oyun, 23 Ekim’den itibaren Epic Games Store, Greenman Gaming, the Humble Store, GameStop gibi platformlardan da önsiparişe açılacak.
Oyun hakkında daha detaylı bilgi ve sistem gereksinimleri 9 Kasım’da duyurulacak.
Haber
PS4 Remote Play, Android cihazlar için geliyor
PlayStation 4 için yapılan yeni güncelleme ile Android cihazlara PS4 Remote Play özelliğinin geleceği duyuruldu. Android kullanıcıları, beklediği özelliklere PlayStation 4’ün 7.00 versiyonuyla beraber kavuşuyor.
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PS4 Remote Play, aynı ağa bağlı olan Sony akıllı telefonlar ile PlayStation 4 arasında bir bağlantı sağlayarak, konsol oyunlarının akıllı telefondan oynanabilmesini sağlıyor. Sony Remote Play özelliğini Windows, macOS ve son olarak da iOS platformuna getirmişti. Böylece iPhone ve iPad sahiplerinin Remote Play özelliğine erişimi açılmıştı.
Yeni güncelleme ile beraber ise artık PlayStation 4 Remote Play özelliği, Sony olsun olmasın Android cihazlara da artık Remote Play uygulaması indirilebilecek. 7.00 güncellemesinin en önemli noktası PS4 Remote Play’in artık Android 5.0 (Lollipop) ve üstü sürümleri barındıran Android cihazlarda da kullanılabilir hale gelmesi. Yeni güncelleme ile beraber PS4 Remote Play uygulamasını kullanan cihaz sayısı büyük ölçüde artıyor.
PS4 7.00 güncellemesi ile gelen bir başka yenilik, maksimum parti kullanıcısı sayısı 8’den 16’ya çıkıyor. Parti modunda ayrıca ağ bağlantısı ve ses kalitesi iyileştiriliyor.
Oyunlardaki kontrolü sağlamak için Dual Shock 4 kablosuz cihazları Bluetooth ile akıllı cihazlara bağlanabiliyor. Sony, DualShock 4’ü Bluetooth aracılığıyla telefonlarına bağlayabileceklerini de kaydediyor. Ancak Android’ler için 10. sürümü mecbur kılan DualShock 4 bağlantısı iPhone ve iPad’lerde de iOS 13 ve üzeri cihazları destekliyor.
Oyun
The Walking Dead karakterleri PUBG MOBILE’a geldi
Tencent Games, Türkiye’de de çok popüler olan AMC’nin The Walking Dead dizisi ile PUBG MOBILE arasında yapılacak yeni işbirliğinin detaylarını duyurdu. Bugün itibarıyla başlayan ve 2020’nin ilk aylarına kadar sürecek özel etkinlikte oyuncular, dizinin en bilinen kahramanları ya da kötü karakterlerine bürünerek savaş alanını düşmanlarına dar edebilecekler.
Sınırlı sayıda sunulacak oyun içi item’lar arasında yeni karakter görünümleri, silahlar ve bir de araç bulunuyor:
- Daryl Dixon görünümü
- Rick Grimes görünümü
- Negan görünümü
- Michonne görünümü
- Daryl’in Motosikleti
- Michonne’un Katanası
- Negan’ın sopası ‘Lucille’
Oyuna neler geliyor?
Bu yeni görünümlerin yanı sıra işbirliği kapsamında özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. The Walking Dead Keşif Oyunu’nda görevleri tamamlayıp ekipmanları toplayarak puan kazanan oyuncular kalıcı Daryl Dixon Motosikleti gibi muhteşem ödüller kazanma fırsatına sahip olacak.
30 Eylül pazartesi itibariyle ise oyun içi The Walking Dead Çekilişi gerçekleştirilecek. PUBG MOBILE’a girip oyun içi görevlere katılan Türkiye’den oyuncular telefon ve UC kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca yeni etkinlikler ve karakterler de yolda, önümüzdeki dönemde oyuna eklenmeye devam edecek. 400 milyonun üzerinde indirme ve 50 milyon günlük oyuncu sayısıyla PUBG MOBILE, dünya çapında en çok oynanan mobil oyunlar arasında lider kalmaya devam ediyor. Onuncu sezonunun başlamasına az bir süre kalan The Walking Dead ise eleştirmenlerden yüksek notlar almaya devam ediyor.
Merakla beklenen The Walking Dead işbirliği, PUBG MOBILE’ın daha önce Resident Evil 2 ve Godzilla: King of the Monsters ile 2019 yılında yaptığı başarılı ortaklıkların en yenisi olarak dikkat çekiyor. Bu tarz popüler işbirliklerini sürdüren Tencent Games, böylece PUBG MOBILE oyuncularına benzeri olmayan bir arena savaşı deneyimi sunmaya devam ediyor.
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Bizim de yeni indirdiğimiz Call of Duty Mobile’ın ilk bakışını bu videoda gerçekleştiriyoruz.
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