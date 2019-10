Red Dead Redemption 2 PC için duyuruldu

Red Dead Redemption 2, 5 Kasım’da PC’ye geliyor. Uzun süredir geldi, gelecek dedikoduları olan Rockstar’ın efsane oyunu Red Dead Redemption 2 için resmi açıklama sonunda geldi.

Rockstar Games’in efsane açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2, 5 Kasım’da PC kullanıcıları için erişime açılacak. Daha önce meraklı bilgisayar kullanıcıları tarafından oyunun PC’ye geleceğine dair veriler bulunmuştu, ancak resmi bir açıklama gelmemişti. 4 Ekim’de Rockstar Games, oyunun 5 Kasım itibarı ile PC’ye geleceğini duyurdu. Oyun 5 Kasım’da Rockstar Games’in Launcher’ında olacak, aynı zamanda Kasım’da kullanıma sunulacak, Google’ın merakla beklenen bulut oyun sistemi Google Stadia’nın çıkış oyunlarından olacak, Steam’e ise Aralık ayında gelecek.

Red Dead Redemption 2’yi Rockstar Launcher üzerinden önsiparişle satın alacak kullanıcılar, oyunla birlikte birçok içeriğe sahip olacaklar. GTA 3, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition, Max Payne 3: The Complete Edition oyunlarından 2’si, oyunu Rockstar Games Launcher üzerinden sipariş edecek kullanıcılara hediye edilecek. Ayrıca önsiparişle oyun içinde kullanılacak “War Horse”, hazine haritası, oyunda kullanılacak para gibi oyun için önemli olabilecek bazı araçlar, önsipariş veren kullanıcılara sunuluyor. 22 Ekim’de Rockstar Games’in Launcher’ı üzerinden önsiparişe açılacak oyun, 23 Ekim’den itibaren Epic Games Store, Greenman Gaming, the Humble Store, GameStop gibi platformlardan da önsiparişe açılacak.

Oyun hakkında daha detaylı bilgi ve sistem gereksinimleri 9 Kasım’da duyurulacak.