Red Dead Redemption 2 PC için duyuruldu

PlayStation 4 için yapılan yeni güncelleme ile Android cihazlara PS4 Remote Play özelliğinin geleceği duyuruldu. Android kullanıcıları, beklediği özelliklere PlayStation 4’ün 7.00 versiyonuyla beraber kavuşuyor.

İlginizi çekebilir: Mi Band 5’in global versiyonu NFC destekleyecek!

PS4 Remote Play, aynı ağa bağlı olan Sony akıllı telefonlar ile PlayStation 4 arasında bir bağlantı sağlayarak, konsol oyunlarının akıllı telefondan oynanabilmesini sağlıyor. Sony Remote Play özelliğini Windows, macOS ve son olarak da iOS platformuna getirmişti. Böylece iPhone ve iPad sahiplerinin Remote Play özelliğine erişimi açılmıştı.

Yeni güncelleme ile beraber ise artık PlayStation 4 Remote Play özelliği, Sony olsun olmasın Android cihazlara da artık Remote Play uygulaması indirilebilecek. 7.00 güncellemesinin en önemli noktası PS4 Remote Play’in artık Android 5.0 (Lollipop) ve üstü sürümleri barındıran Android cihazlarda da kullanılabilir hale gelmesi. Yeni güncelleme ile beraber PS4 Remote Play uygulamasını kullanan cihaz sayısı büyük ölçüde artıyor.

PS4 7.00 güncellemesi ile gelen bir başka yenilik, maksimum parti kullanıcısı sayısı 8’den 16’ya çıkıyor. Parti modunda ayrıca ağ bağlantısı ve ses kalitesi iyileştiriliyor.

Oyunlardaki kontrolü sağlamak için Dual Shock 4 kablosuz cihazları Bluetooth ile akıllı cihazlara bağlanabiliyor. Sony, DualShock 4’ü Bluetooth aracılığıyla telefonlarına bağlayabileceklerini de kaydediyor. Ancak Android’ler için 10. sürümü mecbur kılan DualShock 4 bağlantısı iPhone ve iPad’lerde de iOS 13 ve üzeri cihazları destekliyor.