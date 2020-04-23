Red Dead Redemption 2, 7 Mayıs’ta Xbox Game Pass’te! Son dönemde Game Pass hizmetiyle fazlasıyla takdir toplayan Microsoft, şimdi de son yılların en iyi oyunlarından olan ve şuan çok yüksek bir satış fiyatına sahip olan Red Dead Redemption 2’yi Xbox Game Pass’e getiriyor.

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Red Dead Redemption 2, Xbox Game Pass’e geliyor. Evet yanlış duymadınız. Xbox marketinde şuan 500 TL üzerinde satış fiyatına sahip olan oyun, 7 Mayıs’tan itibaren Xbox Game Pass üyelerine ek bir ücret olmadan sunulacak. 175’in üzerinde yılın oyunu ödülüne sahip, ilk oyunu ile de efsaneler arasında yer alan bu başyapıtın Game Pass’e gelmesi gerçekten büyük bir olay oldu. Microsoft kendi yapımlarını henüz çıkış tarihinde Game Pass’e getiriyordu. Ancak böyle büyük bir oyunun kütüphaneye eklenmesi oyun sektöründe büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Oyun PC tarafında değil, sadece Xbox tarafındaki Game Pass’e geliyor, bunu da belirtelim.

Özellikle ülkemizdeki oyun fiyatları düşünüldüğünde, Game Pass Microsoft için Türkiye pazarında büyük bir koz olacak gibi görünüyor…