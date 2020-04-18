Xbox ve PlayStation gibi oyun konsollarına ek vergi geliyor!

Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan Resmi Gazete bildirisine göre, bugünden itibaren Xbox, PlayStation gibi büyük kitlelere hitap eden konsollara ek gümrük vergisi getirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, video oyun konsolları, oyuncaklar, oyunla ilgili spor malzemeleri, golf sopaları, hoparlörler gibi dikkat çeken ürünlere ek gümrük vergisi eklendi. Vergi oranları ürünlere göre farklılık gösterek yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişecek, henüz video oyun konsollarına hangi oranda yansıyacağı ise belirtilmemiş.

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Yayınlanan kararda, vergi oranlarının ürünlere 30 Eylül tarihine kadar yüzde 50, 1 Ekim tarihinden itibaren ise yüzde 20 olarak yansıyacağı bildirilmiş.

Geçtiğimiz günlerde 499 dolar ile 549 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı ortaya çıkan PlayStation 5 konsolunun, geçmişte uygulanan ve ek vergiler düşünüldüğünde fiyatlarının ciddi manada yüksek olabileceği öngörülüyor.

Ürünlerin tam listesi ise şu şekilde;

Kauçuk iplikler, tutkallar, plastik plaka/levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makineleri, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları, açık hava oyunlarına mahsus eşyalar