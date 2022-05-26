realme GT NEO 2, bugün itibariyle Türkiye pazarında kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Vatan Bilgisayar ve Mediamarkt kanallarında satışa çıkan realme GT NEO 2, özellikleri ile ayrıcalıklı bir deneyim arayan kullanıcıları kendine hayran bırakacak. realme’nin yeni kablosuz kulaklığı Buds Air 3 ise Vatan Bilgisayar’da satışta olacak.

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realme, üstün performansını kullanıcılarla buluşturduğu GT serisini realme GT NEO 2 ile genişletmeye devam ediyor. Bugün realme Youtube ve Facebook kanalları üzerinde gerçekleşecek online lansman ile tüm detayları paylaşılacak realme GT NEO 2, gün içinde Vatan Bilgisayar ve Mediamarkt kanallarında satışa sunulacak. realme’nin yenilikçi akıllı telefonlarından biri olma özelliğini taşıyan GT NEO 2, sahip olduğu inovatif detaylar ve performans sağlayan teknik özellikleri ile hem teknoloji meraklılarını hem de performans tutkunlarını memnun etmeyi hedefliyor.

Gerçek Bir Amiral Gemisi; realme GT NEO 2

realme GT NEO 2 performansı, tasarımı ve yenilikçi özellikleri ile çok yönlü bir amiral gemisi deneyimi sunuyor. Gücünü Qualcomm’un 8 serisi işlemcisi olan Snapdragon 870 5G’den alan realme GT NEO 2, 7nm işleme teknolojisi ve 3.2Ghz CPU, 670MHz GPU hızı sayesinde oyun ve uygulamalarda etkileyici bir performans sergiliyor. Akıllı telefonunuzun CPU performansını ve dokunma yenileme hızını artıran GT Modu 2.0 sayesinde ise oyun keyfiniz hız kesmeden devam ediyor. Oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak bir diğer özellik olan Dokunsal Motor teknolojisi ise akıllı telefonunuz içinde yer alan titreşim motorları ile oyun oynarken çok daha duyarlı ve güçlü geri bildirimler almanızı sağlıyor. 5000 mAh büyüklüğündeki batarya ile oyun oynuyor, film izliyor veya müzik dinliyor dahi olsanız uzun süreli bir kullanım sunarak eğlencenizin siz istediğiniz kadar devam etmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, 65W SuperDart Hızlı Şarj teknolojisi ile GT NEO 2 36 dakikada %100 şarj olabiliyor. Dinamik RAM genişletme özelliği ile 12 GB olan RAM 19 GB’a kadar genişletilebilerek performans kaybı yaşamanızın önüne geçiyor. HDR10+ destekli 6.63” 1080 x 2400 çözünürlüklü AMOLED ekran gerçeğe yakın canlılıkta sunduğu görüntü ile hem oyun oynarken hem telefonunuzdan bir şeyler izlerken akıcı ve pürüzsüz bir görüntünün keyfini sürmenizi sağlıyor. 64 MP ana kamera, 119° geniş açılı lens ve 4cm makro lens üçlü kamera sistemi ise her an fotoğraf ve videolar ile mutlu anlarınızı ölümsüzleştirmenizi sağlıyor.

Hem Müzik Hem Oyunda İddialı; realme Buds Air 3

realme’nin akıllı telefonlarının yanında ekosistem ürünleri de Türkiye pazarında yerlerini bulmaya devam ediyor. GT NEO 2 ile aynı gün satışa çıkacak olan realme Buds Air 3, 42dB Gürültü Önleme özelliği (ANC) ve 30 saate varan oynatma süresi ile her ortamda müzik deneyimi sunuyor. Bluetooth 5.2 desteği sayesinde hızlı ve güçlü bir bağlantı sağlayan Buds Air 3, oyun modunda 88ms gecikme ile oyun oynarken performansınızdan ödün vermeden hafif ve kabosuz bir kulaklık kullanmanın tadını çıkarabilmenizi sağlıyor. Akıllı dokunmatik kontrolleri, suya dayanıklı yapısı ve müziği tam anlamıyla hissetmenizi sağlayan Bass Boost + Modu ile Buds Air 3, bir kulaklıktan beklediğinizden çok daha fazlasını sunmaya hazırlanıyor.

realme GT NEO 2 bugün realme Youtube ve Facebook kanallarında gerçekleşecek online lansman sonrasında Vatan Bilgisayar ve Mediamarkt’ta 15.499 TL fiyatla tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak. realme Buds Air 3 ise 1.299 TL fiyatla Vatan Bilgisayar kanalında satışa sunulacak