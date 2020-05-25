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Realme yeni kulaklıklarını ve powerbanklerini tanıttı!
Bugün Çin ve Hindistan‘da aynı anda düzenlenen etkinliklerde Realme, Buds Q, Buds Air Neo tam kablosuz kulaklıklarını ve powerbanklerini tanıttı. Buds Q, Hermès yardımcı tasarımcısı José Lévy tarafından tasarlandı. Cihaz 20 saat pil ömrü ve Bluetooth 5.0 desteği ile birlikte geliyor.
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Yeni Realme kulaklık ve powerbanklerinin özellikleri neler?
Realme Buds Q, su sıçramalarına karşı dirençli IPX4 sertifikası ile gelecek. Her bir kulaklığın ağırlığı 3.6 gram ve kutusu ile birlikte toplam 35.3 gram ağırlığa sahip olacak. Buds Q’nun 10 mm sürücüleri ve 30W değerinde hızlı şarj olabilen kasası bulunuyor. Bunun haricinde cihazda kablosuz şarj desteği bulunmuyor.
Realme Buds Q, 129 CNY(17€) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Buds Air Neo, Realme‘nin Buds Air kulaklığına oldukça benziyor. Ancak aradaki fark 13 mm’lik biraz daha büyük sürücülere sahip olması. Kutusunda kablosuz şarj desteği bulunmuyor ve kulaklıkların gürültü önleme özelliği yok. Buds Air Neo, 17 saate kadar kullanım ömrüne (kulaklıkların 3 saat), 119.2 ms gecikmeli Bluetooth 5.0 özelliğine sahip olacak. Ayrıca Realme tarafından geliştirilen otomatik bağlanma özelliği de bulunacak. Cihazın yeşil, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak.
Buds Air Neo, 270 CNY(35€) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Son olarak şirket, 30W Dart ve Power Bank 2 olmak üzere iki farklı powerbank tanıttı. 30W Dart, 10.000 mAh kapasiteye ve 30W kablolu hızlı şarj özelliğine sahip. Fiyatı ise henüz belli değil. Power Bank 2 ise 10.000 mAh kapasite ve 18W çift yönlü şarja sahip. Cihazın bir adet USB-A ve bir adet USB-C portu bulunuyor. Power Bank 2, Realme‘nin kendi sitesi ve Hindistan‘da Flipkart aracılığı ile satışa çıktı.
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AirPods, sağlık konusunda yeni özelliklere sahip olacak!
Apple AirPods, yeni nesli ile birlikte sağlık yönünden daha fazla özelliğe sahip olabilir. Gelen bilgilere göre firma, kulaklıkları sağlık takibi konusunda geliştirmeyi düşünüyor.
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AirPods, sağlığınızı takip etmenizde size yardımcı olabilir!
Apple firmasının gerçek kablosuz kulaklıkları AirPods serisi, artık sadece müzik dinlemek için var olmayacak. Gelen son bilgilere göre firma, yeni nesil AirPods kulaklıkların içine, ışık sensörleri yerleştirmeyi düşünüyor. DigiTimes isimli haber sitesinde yer alan rapora göre Apple, ışık sensörlerini yeni nesil kulaklıklarına yerleştirerek kullanıcıların sağlık konusunda bilgi almayı planladığı öğrenildi. Nabız ve kanda yer alan oksijen yoğunluğu gibi bilgileri bu sensörler ile ölçmek isteyen firma, aynı zamanda spor sırasında kullanımı arttırmak adına adım sayar özelliğini de bu kulaklıklara yerleştirmek istiyor.
Apple hali hazırda Apple Watch ile birlikte sağlık konusunda önemli gelişmeler gerçekleştiriyor. Ancak bu gelişmeler sonrasında firma bu işi kulaklıklar yardımıyla da yapmayı deneyecek gibi duruyor. Rapora göre bir veya iki yıl içerisinde çıkacak AirPods kulaklıklar daha önce saydığımız özellikleri içerisinde bulunduracak. Firmanın zaten sağlık konusunda verdiği önem en başından beri bilinirken, Tim Cook da bu konu hakkında, insanlığa en büyük katkıyı yapma gayesi altında olduklarını belirtmişti. Hal böyle olunca gözler 2021 ve 2022 yılları içerisinde çıkartılacak AirPods ve Pro modellerine çevrildi. Bakalım firma bu konuda geliştirmeleri sağlayabilecek mi, yakın bir zamanda “kulaklık” kelimesi başka bir anlam daha içerebilecek mi merakla bekliyor olacağız.
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Apple AirPods Studio yakında geliyor!
Apple, müzik konusunda yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma yeni kafa bantlı kulaklığı AirPods Studio cihazını yakında çıkarabilir.
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AirPods ailesi genişlemeye devam ediyor!
Apple, son zamanlarda yaptığı müzik ve ses atılımlarına devam ediyor. AirPods serisi ile gerçek kablosuz kulaklık deneyimini kullanıcılarına sunan firma, zamanla daha kuvvetli ve profesyonel cihazlar çıkarabileceğini göstermişti. Geçen yıl çıkardığı AirPods Pro cihazlarıyla, müzik dinlemeyi seven kullanıcıları için atılım yapan firma görünüşe göre bu atılımı sadece kulak içi kulaklıkla sınırlı tutmayacak. MacRumors isimli internet sitesinde yer alan habere göre Apple, yakın gelecekte kafa bantlı kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor. AirPods Studio adını verdiği yeni kulaklıklar ile, daha profesyonel bir kullanım vadetmesi beklenen firmanın bu yıl içerisinde bu kulaklıkları tanıtması ve piyasaya sunması bekleniyor. Firmanın çoktan üretim zincirini ayarladığı ve her şeyin hazır olduğu iddia edildi.
Özellikle gerçek kablosuz kulaklıklar sayesinde piyasaya neredeyse yön veren firma, arkasına bu konuda atılım yapan bir çok firmayı eklemişti. AirPods Pro ile ses ve gürültü engelleme sistemlerinde başarıya ulaşan firmanın şimdi de adından da anlaşılacağı gibi daha stüdyo kullanımlarına uygun bir cihaz geliştirdiği öğrenildi. Tam olarak çıkış tarihi belli olmasa da yeni nesil kulaklığın bu yıl içerisinde piyasaya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım Apple, yeni nesil kafa bantlı kulaklığıyla önceki nesillerde elde ettiği başarıyı sürdürebilecek mi.
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Razer Opus, resmi olarak duyuruldu!
Bugün Razer, THX sertifikalı yeni kulaklığını resmi olarak duyurdu. Razer Opus isimli kulaklık göz dolduran teknik özelliklere sahip olacak. Razer‘ın marka imajına bakıldığında RGB aydınlatmalı LED ışıklar ve üçlü yılan logosu öne çıkıyor. Razer Opus ise bunlardan hiçbirine sahip değil. Marka imajından daha çok teknik özellikleri ile öne çıkan bir kulaklık olacağa benziyor.
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Razer Opus hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Razer Opus, kulak için uygun, sofistike tasarım ve ses kalitesi için THX sertifikasına sahip bir kulaklık olacak. Cihazın gürültü engelleyici özelliği de bulunacak ve fiyatlandırma olarak 200$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Razer, THX ile birlikte bu kulaklık üzerinde çalıştı. Opus‘un sertifikayı alabilmesi için kapsamlı testler yapıldı. THX Başkanı Peter Vasay, “Opus, zengin ve dengeli ses sürücülerine sahip; müzik, oyun ve filmler için en iyi ses optimizasyonuna sahip kulaklıklardan biri olacak.” şeklinde açıklamada bulundu.
Opus, rahat oturması açısından suni deri kulakçıklara ve üst tarafında kafa bandına sahip olacak. Cihaz tek şarjla ANC açıkken 25 saat kullanım ömrü sunacak. Kulaklıklarda 40 mm sürücüler, Bluetooth 4.2 bağlantısı, AAC, APTX, A2DP, AVRCP ve HFP kodeklerini destekleyen algılama özelliği bulunuyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık kablosu ile analog kulaklık olarakta Opus‘u kullanabilirsiniz.
Razer, bu kulaklıklarda “Gelişmiş Hibrit Aktif Gürültü Önleme” sistemini kullanacak. Her kulaklığın iç ve dış tarafında birer miktofon mevcut olacak. Razer oyunculara özel bir kulaklık tasarlamak yerine günlük yaşama uygun bir kulaklık tasarlamak üzerine çalışma yapmış. Opus temel olarak Bose, Sony, Beats gibi firmaların seyahat ve günlük yaşama uygun kulaklıklarına rakip olarak gelecek.
Razer Opus, razer.com veya Amazon üzerinden bugün satışa çıkacak. Gece yarısı siyahı ve gece yarısı mavisi olmak üzere iki farklı renk çeşidi bulunacak. Cihaz, öncelikle Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Asya Pasifik üzerinde satışa sunulacak.