Realme yeni kulaklıklarını ve powerbanklerini tanıttı!

Bugün Çin ve Hindistan‘da aynı anda düzenlenen etkinliklerde Realme, Buds Q, Buds Air Neo tam kablosuz kulaklıklarını ve powerbanklerini tanıttı. Buds Q, Hermès yardımcı tasarımcısı José Lévy tarafından tasarlandı. Cihaz 20 saat pil ömrü ve Bluetooth 5.0 desteği ile birlikte geliyor.

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Yeni Realme kulaklık ve powerbanklerinin özellikleri neler?

Realme Buds Q, su sıçramalarına karşı dirençli IPX4 sertifikası ile gelecek. Her bir kulaklığın ağırlığı 3.6 gram ve kutusu ile birlikte toplam 35.3 gram ağırlığa sahip olacak. Buds Q’nun 10 mm sürücüleri ve 30W değerinde hızlı şarj olabilen kasası bulunuyor. Bunun haricinde cihazda kablosuz şarj desteği bulunmuyor.

Realme Buds Q, 129 CNY(17€) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Buds Air Neo, Realme‘nin Buds Air kulaklığına oldukça benziyor. Ancak aradaki fark 13 mm’lik biraz daha büyük sürücülere sahip olması. Kutusunda kablosuz şarj desteği bulunmuyor ve kulaklıkların gürültü önleme özelliği yok. Buds Air Neo, 17 saate kadar kullanım ömrüne (kulaklıkların 3 saat), 119.2 ms gecikmeli Bluetooth 5.0 özelliğine sahip olacak. Ayrıca Realme tarafından geliştirilen otomatik bağlanma özelliği de bulunacak. Cihazın yeşil, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak.

Buds Air Neo, 270 CNY(35€) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Son olarak şirket, 30W Dart ve Power Bank 2 olmak üzere iki farklı powerbank tanıttı. 30W Dart, 10.000 mAh kapasiteye ve 30W kablolu hızlı şarj özelliğine sahip. Fiyatı ise henüz belli değil. Power Bank 2 ise 10.000 mAh kapasite ve 18W çift yönlü şarja sahip. Cihazın bir adet USB-A ve bir adet USB-C portu bulunuyor. Power Bank 2, Realme‘nin kendi sitesi ve Hindistan‘da Flipkart aracılığı ile satışa çıktı.