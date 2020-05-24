Samsung Galaxy Note 20+, 3C’de görüntülendi!

Samsung Galaxy Note 20+, önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya çıkacak. Cihaz şu anda herkesin en çok merak ettiği cihazlardan biri. Her ne kadar şu an şirketin ana merkezinin bulunduğu Güney Kore’den bilgi gelmese de Çin tarafında bazı sızıntılar bulunuyor. Bazı Çinli bloggerlar cihazın 3C sertifikası aldığını görsellerle birlikte paylaştı.

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Samsung Galaxy Note 20+ hakkında neler ortaya çıktı?

Samsung Galaxy Note 20+‘ın Çin‘de çıkacak olan modeli hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler 3C sertifikasyon sitesinden geliyor. 3C sertifikasına göre telefon ortalama boyutta ve 4.370 mAh değerinde “nominal” bir pil kapasitesi ile gelecek. Bu bilgiler ışığında tahmini olarak 4.500 mAh kapasiteli bir pil bekleyebiliriz. Bu değerler cihazın S20 Ultra’dan daha küçük bir pil değeri ile geleceğini gösteriyor. S20+ ile karşılaştırdığımızda ise aynı pil değerine sahip olduklarını görüyoruz.

Bu haftanın başlarında, Galaxy Note 20+ ile ilgili bir render sızdırıldı. Cihazın S20 serisine benzer bir telefon olacağı ortaya çıktı. Telefonun ön tarafında ortada nokta delik tasarımlı kamera, metal bir çerçeve ve cam arka kapak ile birlikte dikdörtgen kamera dizilimi bulunacak. İki cihazın arasındaki tek fark Galaxy Note 20+‘ta bulunacak olan S-Pen deliği S20 serisinde bulunmuyor olması.

Teknik özellikler açısından Galaxy Note 20+, Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alacak. Amerika haricindeki ülkelerde Exynos 992 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Galaxy Note 20+, Temmuz veya Ağustos aylarında çevrim içi bir konferans ile tanıtılacak.