Realme, yeni bir telefon ile TENAA’dan geçti!

Realme V5 veya aynı serinin benzer bir telefonu, bugün TENAA‘dan geçti. Cihazın model numarası RMX2111 ve RMX2112 olarak görüntülendi. İki model numarası arasındaki tek fark kablosuz bağlantı seçeneklerinde karşımıza çıkıyor.

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Yeni Realme telefonu hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Yeni Realme telefonu, 6.5 inçlik 1080p+ çözünürlüklü LCD bir ekran ile gelecek. Cihaz yazılım tarafında Android 10 tabanlı RealmeUI ile kutudan çıkacak. Telefonun ön tarafında nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Ekran LCD olduğu için parmak izi okuyucusu telefonun yan tarafında bulunacak. RMX2111, arka tarafta L şeklinde konumlanmış dörtlü kamera dizilimi ile geliyor. Cihazın arka kameraları, 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro/derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor.

RMX2111 hakkında henüz yonga seti tarafında bir bilgi bulunmuyor. Sadece 2.0 GHz hızında sekiz çekirdekli bir CPU‘ya sahip olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte 5G destekli bir yonga seti olacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden orta segmente uygun bir Snapdragon veya MediaTek yonga seti bekleyebiliriz. Cihazın 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Fakat depolama alanını microSD kart ile genişletebilirsiniz.

Yeni Realme telefonu, 4.900 mAh değerinde bataryaya sahip olacak. TENAA‘da maalesef cihazın şarj özellikleri belirtilmiyor. Telefon, koyu gri, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek.