Akıllı Telefonlar
Realme, yeni bir telefon ile TENAA’dan geçti!
Realme V5 veya aynı serinin benzer bir telefonu, bugün TENAA‘dan geçti. Cihazın model numarası RMX2111 ve RMX2112 olarak görüntülendi. İki model numarası arasındaki tek fark kablosuz bağlantı seçeneklerinde karşımıza çıkıyor.
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Yeni Realme telefonu hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Yeni Realme telefonu, 6.5 inçlik 1080p+ çözünürlüklü LCD bir ekran ile gelecek. Cihaz yazılım tarafında Android 10 tabanlı RealmeUI ile kutudan çıkacak. Telefonun ön tarafında nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Ekran LCD olduğu için parmak izi okuyucusu telefonun yan tarafında bulunacak. RMX2111, arka tarafta L şeklinde konumlanmış dörtlü kamera dizilimi ile geliyor. Cihazın arka kameraları, 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro/derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor.
RMX2111 hakkında henüz yonga seti tarafında bir bilgi bulunmuyor. Sadece 2.0 GHz hızında sekiz çekirdekli bir CPU‘ya sahip olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte 5G destekli bir yonga seti olacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden orta segmente uygun bir Snapdragon veya MediaTek yonga seti bekleyebiliriz. Cihazın 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Fakat depolama alanını microSD kart ile genişletebilirsiniz.
Yeni Realme telefonu, 4.900 mAh değerinde bataryaya sahip olacak. TENAA‘da maalesef cihazın şarj özellikleri belirtilmiyor. Telefon, koyu gri, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, 5G desteği ile yenilendi!
Samsung, 5 Ağustos’ta yeni telefonlarını duyuracağı “Galaxy Unpacked 2020” etkinliğine yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Bu etkinlikte 5 yeni cihazın duyurulması beklenirken, Samsung Galaxy Z Flip modelinin 5G sürümü ise diğer telefonlardan erken tanıtıldı!
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Samsung Galaxy Z Flip 5G tanıtıldı: Eskiye göre yeni bir şey yok!
Bir süredir raporlarda adı geçen Galaxy Z Flip 5G, bugün marka tarafından yapılan duyuru ile ortaya çıktı. Tasarım tarafında hiçbir yenilik barındırmayan telefon, özelliklerinde de neredeyse aynı paketi sunuyor. Dikkate değer fark ise işlemci cephesinde belli oluyor. Gücünü Qualcomm’un güncel amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865+ modelinden alan cihaz, bu sayede 5G modem desteğine kavuşuyor. 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ise işlemciye performans konusunda katkı sağlamaya devam ediyor.
6.7 inç boyutunda Full HD+ Dynamic AMOLED ekran taşıyan Z Flip 5G, ekranın katlanması sayesinde kapaklı bir forma bürünüyor. Telefonun arka kısmında ise bildirim ve kamera vizörü özelliklerine sahip olan 1.1 inçlik Super AMOLED ikinci ekrana yer veriliyor. 12+12 megapiksel çözünürlüklü çift arka kameradaki yardımcı sensör, ultra geniş açı çekim için yardımcı oluyor. İç ekrandaki deliğe gizlenen kamera ise 10 megapiksellik çözünürlük barındırıyor.
3.300 mAh kapasiteli bir batarya barındıran Samsung Galaxy Z Flip 5G, 15W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj desteğini de koruyor. Mistik Bronz ve Mistik Gri adlı iki renk seçeneği daha eklenen telefon, 1.450 dolarlık fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Yani Z Flip’e göre daha güçlü işlemci ve 5G desteği için kullanıcıların ekstra 70 dolar ödemesi gerekecek.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Duel, oyuncu özellikleriyle tanıtıldı!
Aylarca süren sızıntı ve spekülasyonların ardından, Lenovo’nun oyunculara yönelik akıllı telefon modeli Legion Duel resmi olarak tanıtıldı. Lenovo Legion Duel, amiral gemisi sınıfı özellikler sunmasının yanı sıra aykırı tasarım ögeleriyle de dikkat çekiyor!
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Lenovo Legion Duel tanıtıldı: Snapdragon 865+, 144Hz ekran ve dahası!
Lenovo Legion Duel; ASUS ROG Phone, Nubia Red Magic ve Xiaomi Black Shark gibi oyuncu telefonlarına güçlü bir rakip oluyor. Bünyesinde 6.65 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekran taşıyan telefon, 144Hz ekran yenileme hızı sayesinde başarılı bir görüntü deneyimi vadediyor. Yine ekran tarafında daha iyi bir deneyim yakalamak için pop-up ön kamera tercihine gidilmiş. Ancak 20 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera ekrana karşı dikey değil, yatay şekilde konumlandırıldığı için özellikle canlı yayın yaparken avantaj sağlıyor.
Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciye sahip ilk telefonlardan olan Legion Duel, 12/16 GB LPDDR5 RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 depolamayla destekleniyor. Bunun yanında çok katmanlı likit soğutma sisteminin cihazın termal verimliliği üzerinde etkili olduğu vurgulanıyor. 64+16 megapiksel (ultra geniş açı) çözünürlüklü çift arka kamera orta alana konumlandırılırken, pop-up kameranın çözünürlüğü ise 20 megapiksel olarak belirlenmiş.
Lenovo Legion Duel, farklı batarya yapısıyla da ön plana çıkmayı başarıyor. Bünyesinde 5.000 mAh kapasiteli bir batarya paketi bulunan telefon, kullanıcısına tam 90W’lık hızlı şarj desteği ile geliyor. Ancak bu yüksek orana ulaşmak için telefonun alt ve yan kısmında bulunan USB-C girişlerini aynı anda kullanmak gerekiyor. Böylece telefonun güçlü bataryası yalnızca 30 dakikada tam doluluğa ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra Lenovo, pil verimliliğini korumak için batarya paketini 2.500 mAh’lik iki parçaya bölmüş ve anakartı ortaya konumlandırmış.
Oyunculara özel yazılımsal destek tarafında ise Legion OS adlı özel bir işletim sistemi arayüzü karşımıza çıkıyor. Android 10’u referans alan arayüz sayesinde işlemci hız aşırtma ve pop-up kamera eşliğinde ekran kaydı gibi pek çok işlev kolaylıkla yapılabiliyor. Yine bu ekran üzerinden oyun esnasında anlık olarak Wi-Fi ve hücresel bağlantıdan hangisinin kullanılacağı yüzdesel olarak belirlenebiliyor.
Dolby destekli stereo hoparlör, dörtlü mikrofon sistemi, çift yönlü titreşimsel geri bildirim, 5G ve Wi-Fi 6 desteği de telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Fiyat tarafında ise 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip sürümü 600 dolardan satışa sunulacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolamaya ulaşan üst versiyonun fiyat etiketi ise 857 dolar olarak belirlenmiş. Son olarak Lenovo Legion Phone modelinin Çin, Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde alıcı bulacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
General Mobile, GM 10 modelini satışa sundu!
GM 10 modeli resmen General Mobile tarafından satışa sunuldu. Bir süredir hakkında söylentiler çıkan cihaz, en nihayetinde firmanın kendi internet sitesi üzerinde yayınlamış olduğu cihaz tanıtım sayfasıyla ortaya çıkmış oldu.
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GM 10, firmanın bir önceki modeli olan GM 9’a (6.01 inç) nazaran daha geniş bir ekran ile geliyor. 6.52 inç HD+ IPS panel ile gelen cihaz, 20:9 ekran gövde oranı ve 269 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Aynı zamanda ekran tarafında tüm bu özelliklerin, damla çentikli kasa yapısının içerisine yerleştirildiğini görüyoruz.
MediaTek Helio A25’ten gücünü alıyor!
Giriş seviyesi işlemcilerden biri olan Helio A25 gücünü 8 çekirdekli, Arm Cortex-A53 mimarisinden alıyor. Sekiz çekirdekten dördü 1.8 GHz saat hızlarında çalışırken, diğer dördü 1.5 GHz bandında çalışıyor. Grafik işlemcisi tarafında ise, PowerVR GE8320 kullanılıyor.
Açıkçası genel itibarıyla Helio A25 yonga setinin Snapdragon tarafındaki en yakın karşılığı Snapdragon 615 olarak görülüyor. Çok yaygın bir işlemci olmadığı için genel performansı hakkında net konuşmak yine de doğru olmaz.
GM 10 kamera özellikleri neler?
Üçlü kamera kurulumuna sahip akıllı telefonda; 13 MP 114 derece geniş açı sunan ana kamera, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Öz çekim kamerası ise 8 MP çözünürlük, f2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Yavaş Çekim, Güzellik Modu ve Ekran Flaş’ı gibi fonksiyonlar da kameranın yazılımıyla birlikte geliyor.
4.000 mAh’lik pil kapasitesi, 256 GB’a kadar MicroSD kart desteği ve Google’a direkt erişim sağlamanıza yarayan “Google Asistan” tuşu, dikkat çeken diğer özellikler arasında.
GM 10 fiyatı ve renk seçenekleri
GM 10 şu anda sadece General Mobile’ın kendi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Gece Mavisi ve Altın Sarısı olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen cihaz, 3GB RAM ve 64 GB depolama desteğiyle raflardaki yerini almış durumda.