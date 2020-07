Asus ROG Phone 3, resmi olarak tanıtıldı!

Oppo firmasının orta üst seviyeye konumlandırdığı Reno 4 Pro ilk kez görüntülendi. Böylelikle cihazın tasarım detayları belli oldu.

Oppo yeni akıllı telefon serisi Reno 4 için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde de son zamanlarda oldukça aktif olan firma, yeni serisi Reno 4 için artık sona yaklaştı. Serinin yetenekli üyesi Reno 4 Pro, ilk kez detaylı bir şekilde görüntülendi. Yalnız ortada şöyle bir farklılık mevcut. Görselleri ortaya çıkan model firmanın, küresel pazar için düşündüğü versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Yani Oppo, Çin için ayrı küresel pazar için ayrı iki cihazı piyasaya sürecek. Ayrıca ortaya çıkan bilgilere göre iki cihaz da birbirinden önemli ölçüde farklılıklara sahip olacak.

Here are the official renders of the upcoming OPPO Reno4 Pro in both Black & White colorways!https://t.co/C9FlQd1LNT pic.twitter.com/4mvN5rF2Ie

