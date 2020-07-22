Asus ROG Phone 3, resmi olarak tanıtıldı!

Asus ROG Phone 3, aksesuarları ve donanımsal özellikleriyle bilgisayarlara en çok yaklaşan telefonlardan biri olarak değerlendiriliyor. Cihazın oyuncular için pek çok özelleştirilebilir özelliği bulunuyor. Bu özelliklerle oyuncuları cezbedecek olan ROG Phone 3, teknik özellikleri ve tasarım detaylarıyla birlikte bugün tanıtıldı.

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Asus ROG Phone 3 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Asus ROG Phone 3, Snapdragon 865+ yonga setinden gücünü alacak. Cihaz, bu yonga setini kullanan ilk telefonlardan biri olacak. Yeni yonga seti 3.09 GHz’e ulaşan ilk mobil çip olarak karşımıza çıkıyor. Bu da Snapdragon 865’e göre %10 performans artışı anlamına geliyor. ROG Phone 3, 12 GB/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleri sunacak. Telefon, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimi ile birlikte oldukça hızlı bir telefon olacak. Asus, AeroActive Cooler 3‘ü kutusundan çıkaracak ve bu fanla birlikte cihaz soğutma konusunda hiçbir sorun yaşamayacak.

ROG Phone 3, 6.6 inçlik 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran tazeleme hızı 120, 90 ve otomatik olarak değiştirilebiliyor. Ekranın HDR10+ özelliği ve DCI-P3 renk gamının %113’ünü kapsayan 1 milyar farklı rengi mevcut. Bu da ekranın renk doğruluğunu ve kalitesini arttırıyor. Telefonun üstündeki düğmeler ise önceki nesile göre daha özelleştirilebilir hale geldi. Bu, oyuncular açısından oldukça büyük önem arz ediyor. Cihazın içinde bulunan ses ekolayzırı da oyunculara özel ses seçenekleri sunuyor.

ROG Phone 3, 30W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde büyük bir pil ile geliyor. Asus, cihazın 46 dakikalık bir şarj ile %70’e şarj olacağını belirtiyor. Pil sağlığı hakkında da Asus önemli geliştirmelere gitmiş. İsterseniz şarj hızını 10W’a ayarlayabilir veya %80 olduğunda doldurmayı bırakmasını sağlayabilirsiniz. Cihazın arka tarafında 64 MP çözünürlüklü IMX686 ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera bulunuyor. Arka kamera 8K/30 fps veya 4K/120 fps video kaydı yapabiliyor. Cihazın ön tarafında ise 24 MP çözünürlüğünde selfie kamerası mevcut.

ROG Phone 3, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip model için 1000€ fiyatına sahip olacak. Bu fiyat, 16 GB RAM için ise 1100€’ya yükseliyor. Snapdragon 865 kullanan 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı içeren Strix modeli ise 800€ olarak karşımıza çıkacak.