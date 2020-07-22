Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, resmi olarak tanıtıldı!
Asus ROG Phone 3, aksesuarları ve donanımsal özellikleriyle bilgisayarlara en çok yaklaşan telefonlardan biri olarak değerlendiriliyor. Cihazın oyuncular için pek çok özelleştirilebilir özelliği bulunuyor. Bu özelliklerle oyuncuları cezbedecek olan ROG Phone 3, teknik özellikleri ve tasarım detaylarıyla birlikte bugün tanıtıldı.
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Asus ROG Phone 3 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Asus ROG Phone 3, Snapdragon 865+ yonga setinden gücünü alacak. Cihaz, bu yonga setini kullanan ilk telefonlardan biri olacak. Yeni yonga seti 3.09 GHz’e ulaşan ilk mobil çip olarak karşımıza çıkıyor. Bu da Snapdragon 865’e göre %10 performans artışı anlamına geliyor. ROG Phone 3, 12 GB/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleri sunacak. Telefon, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimi ile birlikte oldukça hızlı bir telefon olacak. Asus, AeroActive Cooler 3‘ü kutusundan çıkaracak ve bu fanla birlikte cihaz soğutma konusunda hiçbir sorun yaşamayacak.
ROG Phone 3, 6.6 inçlik 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran tazeleme hızı 120, 90 ve otomatik olarak değiştirilebiliyor. Ekranın HDR10+ özelliği ve DCI-P3 renk gamının %113’ünü kapsayan 1 milyar farklı rengi mevcut. Bu da ekranın renk doğruluğunu ve kalitesini arttırıyor. Telefonun üstündeki düğmeler ise önceki nesile göre daha özelleştirilebilir hale geldi. Bu, oyuncular açısından oldukça büyük önem arz ediyor. Cihazın içinde bulunan ses ekolayzırı da oyunculara özel ses seçenekleri sunuyor.
ROG Phone 3, 30W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde büyük bir pil ile geliyor. Asus, cihazın 46 dakikalık bir şarj ile %70’e şarj olacağını belirtiyor. Pil sağlığı hakkında da Asus önemli geliştirmelere gitmiş. İsterseniz şarj hızını 10W’a ayarlayabilir veya %80 olduğunda doldurmayı bırakmasını sağlayabilirsiniz. Cihazın arka tarafında 64 MP çözünürlüklü IMX686 ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera bulunuyor. Arka kamera 8K/30 fps veya 4K/120 fps video kaydı yapabiliyor. Cihazın ön tarafında ise 24 MP çözünürlüğünde selfie kamerası mevcut.
ROG Phone 3, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip model için 1000€ fiyatına sahip olacak. Bu fiyat, 16 GB RAM için ise 1100€’ya yükseliyor. Snapdragon 865 kullanan 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı içeren Strix modeli ise 800€ olarak karşımıza çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 Pro, tasarım detayları belli oldu!
Oppo firmasının orta üst seviyeye konumlandırdığı Reno 4 Pro ilk kez görüntülendi. Böylelikle cihazın tasarım detayları belli oldu.
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Oppo Reno 4 Pro küresel versiyonu ilk kez görüntülendi.
Oppo yeni akıllı telefon serisi Reno 4 için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde de son zamanlarda oldukça aktif olan firma, yeni serisi Reno 4 için artık sona yaklaştı. Serinin yetenekli üyesi Reno 4 Pro, ilk kez detaylı bir şekilde görüntülendi. Yalnız ortada şöyle bir farklılık mevcut. Görselleri ortaya çıkan model firmanın, küresel pazar için düşündüğü versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Yani Oppo, Çin için ayrı küresel pazar için ayrı iki cihazı piyasaya sürecek. Ayrıca ortaya çıkan bilgilere göre iki cihaz da birbirinden önemli ölçüde farklılıklara sahip olacak.
Here are the official renders of the upcoming OPPO Reno4 Pro in both Black & White colorways!https://t.co/C9FlQd1LNT pic.twitter.com/4mvN5rF2Ie
— Playfuldroid! (@playfuldroid) July 22, 2020
Tasarım bakımından Çin versiyonu ile farklılıklara sahip olan cihazın en önemli detayı dörtlü kamera kurulumu ile gelmesi. Çin pazarına çıkan modelin üç kamerası bulunmakta. Her iki modelin de ana kamerası 48 MP değerinde olacak gibi gözüküyor. Delikli ekran teknolojisine sahip cihazın, 6.55 inç AMOLED panele ve 90 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Teknik özellik bakımında da Çin’deki modelden farklı olan cihaz, gücünü Snapdragon 720 işlemciden alacak. Çin’de piyasaya çıkacak model Snapdragon 765G ile çıkacak. Öte yandan Reno 4 Pro cihazının 4000 mAh batarya kapasitesi ve 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, tüm özellikleriyle ortaya çıktı!
5 Ağustos’ta Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Note 20 Ultra, bugün teknik özellikleriyle ve tasarımıyla birlikte ortaya çıktı. Bu sızıntı, Alman bir blogger olan WinFuture‘den geliyor.
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Samsung Galaxy Note 20 Ultra hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Galaxy Note 20 Ultra, 6.9 inçlik WQHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip dinamik AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı 19.3:9 en/boy oranına ve Infinity-O tasarımına sahip olacak. Ekranın en çok öne çıkan özelliklerinden biri ise Gorilla Glass 7 kullanan ilk telefon olacak olması. Ön tarafta 10 MP çözünürlüklü çift piksel otomatik odaklamaya sahip selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu da ön tarafta ekran üstünde mevcut.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, arka tarafta 8K video çekebilen 108 MP ana kamera ile gelecek. Ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera eşlik edecek. Telefoto kamerasında 5x optik ve 50x space zoom bulunacak. Şirket, S20 Ultra‘da bulunan 100x zoomu bu telefonunda kullanmayacak. Note 20 Ultra, Avrupa’da Exynos 990 yonga seti ve 12 GB RAM ile satışa çıkacak. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı OneUI 2.x ile gelecek. Ayrıca cihaz, Xbox Game Pass ile 90 adet oyuna erişim sağlayabilecek.
Galaxy Note 20 Ultra, 30 dakikada %50 doluma ulaşacak 4.500 mAh pil ile gelecek. Diğer donanımsal özelliklerine baktığımızda ise 9 ms gecikmeli S-Pen Stylus desteği cihazda bulunacak. Cihazın 5G desteği, USB-C 3.2 bağlantı noktası, Bluetooth 5.x, NFC, Wi-Fi 6 desteği, IP68 sertifikası ve kablosuz şarj özelliği mevcut. Ses tarafında ise AKG stereo hoparlör telefona eşlik edecek.
Galaxy Note 20 Ultra, Mistik Bronz ve Mistik Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Fiyatlandırma tarafında ise 1000€’dan daha pahalı olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord, fiyat/performans iddiasıyla tanıtıldı!
OnePlus, uzun süredir merakla beklenen orta-üst seviye akıllı telefon modeli Nord 5G’yi resmi olarak duyurdu. OnePlus Nord, 5G desteğinin yanı sıra ekran ve kamera detaylarıyla da ön plana çıkmayı başarıyor.
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OnePlus Nord tanıtıldı: Orta seviye fiyatına üst seviye performans!
OnePlus, COVID-19 salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlediği lansman için ilginç bir konsept uyguladı. Artırılmış gerçeklik (AR) destekli telefonları destekleyen mobil uygulama sayesinde katılımcılar, lansmanı ve telefonu 3 boyutlu olarak deneyimleme fırsatı buldu. Etkinliğin yıldızı OnePlus Nord ise teknik özellikleri nedeniyle amiral gemisi bir telefon olmasa da kullanıcısına üst seviye performans sunmayı vadediyor.
6.44 inçlik Full HD+ Fluid AMOLED ekrana sahip olan OnePlus Nord, 90Hz tazeleme ve 180Hz tepkime hızı sayesinde farklılaşmayı başarıyor. Gücünü orta seviyenin güçlü işlemcileri arasındaki Qualcomm Snapdragon 765G’den alan telefonun dahili 5G modem desteği göze çarpıyor. 6/8/12 GB RAM ve 64/128/256 GB UFS 2.1 depolama ise kullanıcılara pek çok alternatif sunuyor. Ayrıca OnePlus, amiral gemisi cihazlarında olduğu gibi yeni modelinde de microSD kart desteği sunmuyor.
OnePlus Nord’un öne çıkan özellikleri arasında üstün kamera yetenekleri de dikkat çekiyor. Arka yüzünde dörtlü kamera paketi barındıran telefon, 48 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX586 sensörünü OnePlus 8 modelinden ödünç alıyor. Bu sensör, aynı zamanda 2x optik zoom özelliğini de bünyesinde barındırıyor. 8 megapiksel ultra geniş açı, 5 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel makro sensörü ise ana kameraya eşlik ediyor. Video konusunda 4K/30 FPS kayıt desteği unutulmazken, OIS ve EIS desteği ise sarsıntı giderici sabitleme çözümleri arasında yer alıyor.
Arka kamera haricinde cihazın ön kamerasına da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü 32 megapiksel çözünürlüklü ön kameranın yanında 8 megapiksellik bir ultra geniş açı sensörü daha bulunuyor. Selfie modunda 105 derece açıya sahip fotoğraflar çekmek mümkün olurken, arka kamerada bulunmayan 4K/60 FPS desteği ise ön kamerada sunuluyor.
OnePlus Nord, 4.115 mAh kapasiteli büyük bataryasını Warp Charge 30T teknolojisi ile hızlı şekilde dolduruyor. Marka yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, 30W şarj cihazı ile yarım saat içerisinde %70’lik dolum oranına ulaşılabiliyor. Android 10 işletim sistemi, ekran içi optik parmak izi okuyucu ve NFC desteği de Nord’un başlıca özellikleri arasında yer alıyor.
OnePlus Nord, Avrupa pazarında 8 GB RAM+128 GB depolama ve 12 GB RAM+256 GB depolama versiyonları ile sunulacak. 6 GB RAM’e sahip başlangıç versiyonunun ise yalnızca Hindistan için geliştirildiği belirtiliyor. Türkiye’de de satışa sunulacağını tahmin ettiğimiz cihazların RAM ve depolama miktarına bağlı olarak 399 ve 499 Euro fiyat etiketiyle alıcı bulacağını belirtelim.